19 собак, которые посетили салон красоты для питомцев, и теперь их не узнать

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Как правило, собака любой породы нуждается в хоть малейшей заботе со стороны своего хозяина. Ведь одни мохнатые друзья регулярно линяют и сбрасывают шерсть. А другие, например пудели, зарастают шерстью и требуют регулярной стрижки. Подобная процедура не только придает питомцу опрятный вид, но и делает проживание с ним более комфортным.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждая собака заслуживает того, чтобы хоть один раз в жизни побывать в руках грумера — специалиста по уходу за шерстью и кожными покровами животного. Вот 19 примеров того, как они преображаются после груминга. Кстати, в конце мы покажем фото собаки, хозяйке которой надоело мыть ее лапы после прогулок.

1. Была милашкой, стала настоящей леди

2. Вот такой красавец по кличке Тедди скрывался за неухоженной шевелюрой

3. Эта девочка давно не была у парикмахера

4. Его первая стрижка

5. Какие забавные получились «ушки»

6. «Моя девушка стрижет собак. Вот пример ее работы: столько шерсти было вычесано из этой собаки»

7. Лайка после своей первой стрижки. Да, это одна и та же собака

8. Вот каким может быть кокер-спаниель, если его не стричь

9. «Просто хочу поделиться этим пушистиком до и после»

10. Взгляд сразу стал выразительным и немного даже суровым

11. 7-месячный бобтейл по кличке Оливер до и после груминга

12. Белле определенно не хватало внимания грумера

13. Какие красивые глаза скрывались за густой шерстью

14. «Она выглядит милой после своей первой стрижки»

15. Будто другая собака

16. «Мой пес Кураж до и после груминга»

17. Этого йоркширского терьера держали взаперти с другими собаками, не уделяя ему должного ухода. Теперь все позади

18. Вот как она выглядит после посещения грумера

19. Кстати, вот как происходит процесс стрижки

Бонус: «Моя мама побрила своей собаке лапы, чтобы они не пачкались во время прогулки»

А вы как-то ухаживаете за шерстью своих любимцев?