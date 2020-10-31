19 хвостатых питомцев, которые встретили своего человека и получили билет в лучшую жизнь

Если к рождению ребенка у людей есть время подготовиться, то некоторые питомцы врываются в жизнь своих будущих хозяев буквально как ураган. Вот еще секунду назад человек шел по своим делам и совершенно не планировал становиться владельцем хвостатого друга, а теперь — попал в сети его обаяния и уже гадает, из какой пиалки сделать миску для еды на первое время.

Мы в AdMe.ru уверены, что такие встречи не случайны, ведь в итоге и люди, и питомцы становятся настолько родными, что жизни друг без друга уже не представляют. И очень приятно осознавать, что в трудный момент рядом с пушистым малышом оказался тот самый настоящий человек.

«Я офицер полиции. Была в приюте для животных по делам. Проходила мимо клетки и увидела, что эта собака — кандидат на усыпление с пометкой „Не кормить утром“»

И такая в ее глазах была безысходная вселенская тоска, что у меня перехватило дыхание. И в каких только я передрягах профессиональных не побывала, а тут прям накатило. Не могу взгляд отвести. Через пару часов с новым именем она уехала домой в моем служебном автомобиле. Теперь это Кики. © Ana Wootten / Facebook

«Нашли нашу крошечную Тыковку со сломанной лапой в двигателе авто. Она весила всего 600 граммов. Мы взяли ее к себе, и теперь она наша маленькая модель уже 7 лет»

«Отвезла как-то детей в школу. Выхожу на крыльцо, а там сидит толстый рыжий щенок. А вокруг небольшая толпа разглядывает его и гадает, чей он и откуда взялся»

Я тоже подошла, взяла его на руки, а он тут же зарылся носом мне в капюшон. Чья-то бабуленька сказала: «Дочка, он тебя выбрал!» Ну выбрал так выбрал. Живет у нас уже 5 лет. © Вера Рындич / Facebook

«Это „щущещтво“ пришло к нам в салон. Котик нашел свой дом сразу: мой клиент его забрал себе, и все сложилось потрясающе»

«Пошел гулять со своим йорком, а у лифта вот такая пельменина плачет. Забрали, отмыли, пролечили от блох, вшей, лишая и оставили у себя. Прошел год»

«Нашла под своей машиной котенка. Он прятался от дождя. Был страшненький: грязный, в блохах и болячках. От слабости у него даже голоса не было»

Бросила все свои дела и повезла его в ветеринарку. Вылечила от чесотки и избавила от блох. Муж жутко возмущался и требовал его выкинуть, но не устоял перед его обаянием. Вот уже скоро 2 года, как котофей живет с нами. Наш Иннокентий. © Мария Григорьева / Facebook

«Нашел этого щенка во дворе своего дома, когда он дрался с енотом. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какой крутой вырастет эта собака»

«Подруга нашла ее в мусорном контейнере, и теперь у нас с соседкой по комнате есть щенок. Познакомьтесь с Луной»

«Спасаясь от вороны, крошечный котенок залез в рессору машины. Мы увидели, уговорили владельца не двигаться, муж еле вытащил его»

Принесли домой и увидели, что ворона повредила ему кончик уха, сейчас это коту ничуть не мешает. Котенок размером меньше ладошки вымахал в совершенно вальяжного любимца. Назвали Огр. © אולגה בוגוליובוב / Facebook

«Испуганного щенка с кривыми лапами нашли на улице. Теперь он самый счастливый пес на свете. Оказывается, ему просто нужно было немного любви и лечения»

«Вот эта дама решила, что она будет у меня жить. Вылетела из кустов и залезла по мне в капюшон. Отлепилась только дома»

Решили оставить, может, пристроить. Оказалось, что она категорически против пристройства. Живет с нами. Уже больше, чем на фото, в 2 раза. © Елена Лофо / Facebook

«У мамы на работе ощенилась собака. Мы решили забрать одного малыша домой. Бастер с нами уже 7 лет»

«Шла по заводу, под ногами крутились кошачьи. Нагнулась и подняла одного из них. Дома отмыли от мазута, назвали Мазутом, вылечили. Он прожил с нами 16 лет. Тоскуем»

«Мой бывший подобрал собаку с улицы. Разочаровался в том, что пес не сразу такой умный, как Мухтар из сериала, и перестал его замечать»

С парнем рассталась давно, а вот с Тимошей живу вместе уже 7 лет. P. S. Он любит кота. © Necromica / Pikabu

«Октябрь. Вечер. Остановились решить, нужно ли что-то в магазине. Эта красота, тогда тощий блоховозик, подошла ко мне»

Она поставила переднюю лапку мне на кроссовку и выразительно посмотрела в глаза. Я взяла ее на руки, а киса стала мурчать. Наше пушистое счастье. © Ольга / AdMe

«Это Бадди, он же Чонклито. Предыдущие хозяева заперли его во дворе возле моей работы. Я пожалел щенка и убедил их продать его мне. Фото в день встречи и сегодня»

«Эта крошка появилась у нашей входной двери и плакала, чтобы ее впустили. Посмотрите, как она изменилась с 2 месяцев до 1 года»

«Коллега по работе слезно умоляла мою маму взять тойчика на передержку, пока она с семьей будет на море. 2 недели пролетели, и мама решила позвонить хозяйке»

Она спросила, когда коллега заберет собаку. «Делай с ней, что хочешь. Мы уже купили йоркширского терьера, Сонька нам не нужна», — ответила маме хозяйка тоя. Нас поразило отношение человека к своему питомцу. С тех пор Сонька стала маминой. Спит под боком у кота, ворует у него из миски. © Lozbenidze / Pikabu

«Ребенок говорит, мол, у папы кот, у мамы кошка, а у меня никого! И тут история. Ребенок в лагере. Открываю дверь, на пороге сидит заморышное серое существо»

Пустила его домой, покормила, думала, соседское сбежало. Нет. 5-й этаж. Кодовый замок в подъезде. Завтра день рождения ребенка — 6 лет. Мистика. Забрали именинника из лагеря, привезли домой. Сидит, смотрит на котэ и глазам не верит. Назвали Лиза. На фото ей 3 года. © Екатерина Богданова / Facebook