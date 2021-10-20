19 фотодоказательств того, что экзистенциальный кризис настигает котиков внезапно и без предупреждения
Рано или поздно в жизни каждого кота наступает кризис. Но даже в такие моменты эти пушистые создания не перестают потешать своих хозяев и всех вокруг. Ведь выражения морд наших любимцев демонстрируют ядерную смесь харизмы, расслабленности и капельки безумия.
Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались над героями статьи и решили представить очередную котоподборку, чтобы поднять вам настроение.
Когда проснулся в 3 часа ночи и судорожно вспоминаешь, где лежит твое свидетельство о рождении
Словно батя, который сел на диван и спустя две минуты уснул
«Так дрыхнет кошечка моего друга. Не волнуйтесь, с ней все хорошо»
«Не обращайте внимания, просто у меня экзистенциальный кризис»
«Наш кот спит везде, даже в самых непредсказуемых местах. Порой сон настигает его внезапно, к примеру, сразу после обеда на подоконнике. Так и спит, свесив лапы»
Иногда он просто часами смотрит на холодильник
«Спала в выходной до полудня, даже совестно стало. Но, увидев своего кота, поняла, что зря стыдилась»
- Его фото может служить оберегом от бессонницы. © Lidia Sze / Facebook
«Почему-то мой кот любит сидеть именно так»
Новый диван явно вызывает у него чувство тревоги
«Так спит моя кошка»
А говорят, зло не дремлет
Жизнь — боль, мир — тлен, и тщетно бытие
Когда прилег, но вдруг вспомнил что-то важное
Он никогда не спит в нормальном положении
«Так мой кот лежит под кондиционером. Ему уже 13 лет»
«Кажется, у моей кошки наступил кризис»
Когда твое сообщение прочитали, но ничего не ответили
«Мой кот в поисках дзена»
«Любимое занятие моей кошки — мять свое пузико лапками. Иногда засыпает в том же положении»
А как зовут вашего усатого-полосатого? Как часто он спит в странных позах?
Фото на превью ruby111 / Pikabu
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