19 фотодоказательств того, что экзистенциальный кризис настигает котиков внезапно и без предупреждения

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Рано или поздно в жизни каждого кота наступает кризис. Но даже в такие моменты эти пушистые создания не перестают потешать своих хозяев и всех вокруг. Ведь выражения морд наших любимцев демонстрируют ядерную смесь харизмы, расслабленности и капельки безумия.

Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались над героями статьи и решили представить очередную котоподборку, чтобы поднять вам настроение.

Когда проснулся в 3 часа ночи и судорожно вспоминаешь, где лежит твое свидетельство о рождении

Словно батя, который сел на диван и спустя две минуты уснул

«Так дрыхнет кошечка моего друга. Не волнуйтесь, с ней все хорошо»

«Не обращайте внимания, просто у меня экзистенциальный кризис»

«Наш кот спит везде, даже в самых непредсказуемых местах. Порой сон настигает его внезапно, к примеру, сразу после обеда на подоконнике. Так и спит, свесив лапы»

Иногда он просто часами смотрит на холодильник

«Спала в выходной до полудня, даже совестно стало. Но, увидев своего кота, поняла, что зря стыдилась»

Его фото может служить оберегом от бессонницы. © Lidia Sze / Facebook

«Почему-то мой кот любит сидеть именно так»

Новый диван явно вызывает у него чувство тревоги

«Так спит моя кошка»

А говорят, зло не дремлет

Жизнь — боль, мир — тлен, и тщетно бытие

Когда прилег, но вдруг вспомнил что-то важное

Он никогда не спит в нормальном положении

«Так мой кот лежит под кондиционером. Ему уже 13 лет»

«Кажется, у моей кошки наступил кризис»

Когда твое сообщение прочитали, но ничего не ответили

«Мой кот в поисках дзена»

«Любимое занятие моей кошки — мять свое пузико лапками. Иногда засыпает в том же положении»