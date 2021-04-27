19 фактов о животных, которые могут и ошарашить, если узнавать их без психологической подготовки

Рогатая птица со шпорами на крыльях, хищные черепахи и мушки, укравшие ген у растений, — все эти существа кажутся нелепой фантазией новичка-киносценариста, мечтающего снять свой собственный «Аватар». Но они существуют на самом деле. Природа не знает ограничений и творит с поистине грандиозным размахом. А нам остается только диву даваться, глядя на ее чудных созданий.

Мы в AdMe.ru многое повидали, но не остались равнодушными к фактам из этой статьи. И вам не удастся, зуб даем. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов: фото морозоустойчивых крокодилов и разгадка секрета, почему кошки частенько съедают еду только из центра миски.

1. От жары нектар некоторых цветов начинает бродить. А пчелы, выпив его, теряют координацию: падают с неба и врезаются в деревья. Их не пускают в улей, пока они не придут в себя

2. Одно ухо у обыкновенный сипухи находится выше уровня глаз, другое — ниже

3. Ежата рождаются без игл. Но первые мягкие белые иголочки появляются уже спустя 20 минут после рождения

4. У морских черепах под панцирем селятся маленькие крабы. Места хватает только на двоих, поэтому они образуют моногамную пару и живут долго и счастливо

5. У тамандуа, или четырехпалого муравьеда, очень-очень... ну просто очень длинный язык

6. А у гигантского муравьеда нет зубов: в таком узком черепе им не поместиться. Он измельчает добычу стенками желудка, а его язык прикреплен прямо к грудине

7. Акула-молот охотится, прибивая добычу головой ко дну. Любимая еда этого животного — скаты, и даже их ядовитые шипы не пугают молотоголового хищника

8. Самцы остромордых лягушек в брачный период становятся синими

9. А самцы жаб могут превращаться в самок

10. Аисты — те еще хищники. Они могут перекусить и мышкой, и кротом, и сусликом, и даже зайчонком

11. Каймановые черепахи — быстрые и опасные хищники. Они охотятся на добычу (змей, птиц, мелких животных) из засады. При попытке поймать их черепахи бросаются на обидчика и кусают его

12. Гренландская акула может прожить 500 лет, при этом становится способной к размножению только после 150. А ее глаза светятся в темноте из-за биолюминесцентных рачков, живущих вокруг них

13. Белокрылки защищаются от растительных токсинов с помощью гена, который сами стащили у растений миллионы лет назад. Как им это удалось, неизвестно

14. Личинки божьих коровок из Эквадора выделяют восковой секрет, который щетинками покрывает их спинку, защищая от хищников

15. Пауки-гладиаторы плетут квадратную сеть и держат ее в лапках, пока жертва не приблизится, а потом накидывают паутину прямо на нее

16. После того как асцидия отыщет подходящий камушек на дне и прикрепится к нему, она избавляется от собственного мозга

17. А так плавает морская лилия, родственница морской звезды

18. Азиатские тараканы, встретив свою пару, отгрызают друг другу крылья, чтобы навсегда остаться вместе

19. Рогатая паламедея вооружена до зубов: на голове у нее рог, а на крыльях — острые шпоры, способные защитить ее от хищников

Бонус № 1: «Аллигаторы под снегом! У нас крокодиловая ферма в Колорадо. Эти двое не захотели переместиться в более теплый пруд и выстояли в борьбе со снежной бурей»

Бонус № 2: почему кошки съедают корм только из центра миски

С помощью своих сверхчувствительных усов (вибрисс) кошки ощущают малейшее прикосновение. Это дает им массу информации: о температуре, ветре, наличии препятствий и т. д. Если в процессе еды кончики вибрисс постоянно задевают края миски, это раздражает и отвлекает животное и в конце концов вызывает усталость усов. Кошка начинает вытаскивать корм из посуды на пол или прекращает есть вообще. В таком случае лучше заменить миску на менее глубокую.

А вы знаете факты о животных, которые удивили бы самого Николая Дроздова?