19 бездомных животных, которым всего-то не хватало любящей семьи

Животные становятся куда более счастливыми, попадая в любящие руки. И статистика радует: с каждым годом все больше людей «усыновляет» из приюта или подбирает на улице очередного бездомного пушистика.

Мы в AdMe.ru вдохновляемся подобными историями: с ними день становится лучше и появляется желание творить добро. Поэтому делимся с вами новой подборкой, в которую также вошли рассказы наших подписчиков. А бонусом — 2 истории, милее которых ничего не придумать.

«Он был очень грустным, когда мы его приютили. Но всего за пару месяцев превратился в энергичного щенка»

«Подобрала в подъезде больного котенка. Пил только молоко, а есть у него даже не получалось. На лечение ушел месяц, и так выглядит подросшая Липа»

«Однажды эта тощая и блохастая красотка подошла к нам на улице и уселась у ног. Кошка явно домашняя, поэтому мы долго искали хозяев. Но теперь она наш домовенок»

«Увидел в зоомагазине больную рыбку, подошел к менеджеру — и мне отдали ее бесплатно. Так выглядит Филипп спустя год»

«Мои пушистики. Все „дворяне“: один подъездный, второй из зоозащиты, а третьего с колеса машины сняла»

«Трудно поверить, но от этого красавца отказались 2 семьи. Теперь он живет со мной»

«Наш подкидыш. А это она же, но уже подросшая»

«А это моя малышка. Нашла в своем подъезде в один очень грустный дождливый день. Она стала нашим солнышком»

«Моя подмосковная подъездная, живет с нами более 7 лет. Причем у младшей дочери аллергия на кошек, а вот на наш пушистый комок счастья — нет»

«Этого парня нашли бродящим по улицам и собирались усыпить. Ему повезло, уже год Грувер живет со мной»

«От испуганной горошинки до счастливого песеля всего за 8 месяцев»

«Мой дружочек, когда я нашел его 3 месяца назад. А так он выглядит сейчас»

«Сегодня 5 лет с момента „усыновления“ Кнопочки. Это было лучшее решение в моей жизни»

«Мой кот, когда впервые увидел меня. И сейчас»

«Кайло Рену понадобилось 3 месяца, чтобы снова начать вилять хвостом»

«Год назад мы взяли эту девочку к себе. Она не могла есть и пить, когда мы были рядом. Сейчас она игривая собака, которая обожает прогулки»

«Нашел его спящим под припаркованной машиной. Теперь он спит в моей постели каждую ночь»

«Первое фото — из приюта, а второе — с первого похода на пляж со своей новой семьей»

«Нашла совсем маленького котенка, сама отогрела и откормила. Теперь Фундуку год, и он мой лучший друг»

Бонус № 1

Моя собака долго не возвращалась домой после прогулки. Когда пошел дождь, я разволновалась, выглянула в окно и увидела, как она ведет к нам домой котенка. Теперь он тоже живет с нами. © Kristin Danley / Shareable

Бонус № 2

Бездомная ши-тцу выхаживала и кормила новорожденного котенка. Их нашла офицер полиции и доставила в местный приют. Теперь парочка ищет хозяев. © Fox News / YouTube