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19 бездомных животных, которым всего-то не хватало любящей семьи

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Животные становятся куда более счастливыми, попадая в любящие руки. И статистика радует: с каждым годом все больше людей «усыновляет» из приюта или подбирает на улице очередного бездомного пушистика.

Мы в AdMe.ru вдохновляемся подобными историями: с ними день становится лучше и появляется желание творить добро. Поэтому делимся с вами новой подборкой, в которую также вошли рассказы наших подписчиков. А бонусом — 2 истории, милее которых ничего не придумать.

«Он был очень грустным, когда мы его приютили. Но всего за пару месяцев превратился в энергичного щенка»

© Kyndra1124 / Reddit

«Подобрала в подъезде больного котенка. Пил только молоко, а есть у него даже не получалось. На лечение ушел месяц, и так выглядит подросшая Липа»

© Katka_rrr / AdMe, © Katka_rrr / AdMe

«Однажды эта тощая и блохастая красотка подошла к нам на улице и уселась у ног. Кошка явно домашняя, поэтому мы долго искали хозяев. Но теперь она наш домовенок»

© Ольга / AdMe

«Увидел в зоомагазине больную рыбку, подошел к менеджеру — и мне отдали ее бесплатно. Так выглядит Филипп спустя год»

© finbettafish / Reddit, © finbettafish / Reddit

«Мои пушистики. Все „дворяне“: один подъездный, второй из зоозащиты, а третьего с колеса машины сняла»

© Ksenia Zemskaya / AdMe

«Трудно поверить, но от этого красавца отказались 2 семьи. Теперь он живет со мной»

© Maria Mikhaylova / AdMe

«Наш подкидыш. А это она же, но уже подросшая»

© Екатерина / AdMe, © Екатерина / AdMe

«А это моя малышка. Нашла в своем подъезде в один очень грустный дождливый день. Она стала нашим солнышком»

© Victoria Lipnitskaya / AdMe

«Моя подмосковная подъездная, живет с нами более 7 лет. Причем у младшей дочери аллергия на кошек, а вот на наш пушистый комок счастья — нет»

© Ирина Т / AdMe, © Ирина Т / AdMe

«Этого парня нашли бродящим по улицам и собирались усыпить. Ему повезло, уже год Грувер живет со мной»

© borksandwich / Reddit

«От испуганной горошинки до счастливого песеля всего за 8 месяцев»

© rainbow-songbird / Reddit

«Мой дружочек, когда я нашел его 3 месяца назад. А так он выглядит сейчас»

© reggiewa / Reddit

«Сегодня 5 лет с момента „усыновления“ Кнопочки. Это было лучшее решение в моей жизни»

© vkittykat / Reddit

«Мой кот, когда впервые увидел меня. И сейчас»

© Liv_Kato / Reddit

«Кайло Рену понадобилось 3 месяца, чтобы снова начать вилять хвостом»

© misterkyloren / Reddit

«Год назад мы взяли эту девочку к себе. Она не могла есть и пить, когда мы были рядом. Сейчас она игривая собака, которая обожает прогулки»

© SophieBoedt / Reddit

«Нашел его спящим под припаркованной машиной. Теперь он спит в моей постели каждую ночь»

© nalgasaqui / Reddit

«Первое фото — из приюта, а второе — с первого похода на пляж со своей новой семьей»

© lucy-mcgillicuddy / Reddit

«Нашла совсем маленького котенка, сама отогрела и откормила. Теперь Фундуку год, и он мой лучший друг»

© ursarc / Reddit, © ursarc / Reddit

Бонус № 1

  • Моя собака долго не возвращалась домой после прогулки. Когда пошел дождь, я разволновалась, выглянула в окно и увидела, как она ведет к нам домой котенка. Теперь он тоже живет с нами. © Kristin Danley / Shareable
© Happily / YouTube, © Kristin Danley / Shareable

Бонус № 2

  • Бездомная ши-тцу выхаживала и кормила новорожденного котенка. Их нашла офицер полиции и доставила в местный приют. Теперь парочка ищет хозяев. © Fox News / YouTube
© Fox News / YouTube

А вы думали взять себе бездомного пушистика? Или, возможно, у вас есть подобная история? Поделитесь с нами.

Фото на превью ursarc / Reddit, ursarc / Reddit
691218
2k