19 бездомных животных, которым всего-то не хватало любящей семьи
Животные становятся куда более счастливыми, попадая в любящие руки. И статистика радует: с каждым годом все больше людей «усыновляет» из приюта или подбирает на улице очередного бездомного пушистика.
Мы в AdMe.ru вдохновляемся подобными историями: с ними день становится лучше и появляется желание творить добро. Поэтому делимся с вами новой подборкой, в которую также вошли рассказы наших подписчиков. А бонусом — 2 истории, милее которых ничего не придумать.
«Он был очень грустным, когда мы его приютили. Но всего за пару месяцев превратился в энергичного щенка»
«Подобрала в подъезде больного котенка. Пил только молоко, а есть у него даже не получалось. На лечение ушел месяц, и так выглядит подросшая Липа»
«Однажды эта тощая и блохастая красотка подошла к нам на улице и уселась у ног. Кошка явно домашняя, поэтому мы долго искали хозяев. Но теперь она наш домовенок»
«Увидел в зоомагазине больную рыбку, подошел к менеджеру — и мне отдали ее бесплатно. Так выглядит Филипп спустя год»
«Мои пушистики. Все „дворяне“: один подъездный, второй из зоозащиты, а третьего с колеса машины сняла»
«Трудно поверить, но от этого красавца отказались 2 семьи. Теперь он живет со мной»
«Наш подкидыш. А это она же, но уже подросшая»
«А это моя малышка. Нашла в своем подъезде в один очень грустный дождливый день. Она стала нашим солнышком»
«Моя подмосковная подъездная, живет с нами более 7 лет. Причем у младшей дочери аллергия на кошек, а вот на наш пушистый комок счастья — нет»
«Этого парня нашли бродящим по улицам и собирались усыпить. Ему повезло, уже год Грувер живет со мной»
«От испуганной горошинки до счастливого песеля всего за 8 месяцев»
«Мой дружочек, когда я нашел его 3 месяца назад. А так он выглядит сейчас»
«Сегодня 5 лет с момента „усыновления“ Кнопочки. Это было лучшее решение в моей жизни»
«Мой кот, когда впервые увидел меня. И сейчас»
«Кайло Рену понадобилось 3 месяца, чтобы снова начать вилять хвостом»
«Год назад мы взяли эту девочку к себе. Она не могла есть и пить, когда мы были рядом. Сейчас она игривая собака, которая обожает прогулки»
«Нашел его спящим под припаркованной машиной. Теперь он спит в моей постели каждую ночь»
«Первое фото — из приюта, а второе — с первого похода на пляж со своей новой семьей»
«Нашла совсем маленького котенка, сама отогрела и откормила. Теперь Фундуку год, и он мой лучший друг»
Бонус № 1
- Моя собака долго не возвращалась домой после прогулки. Когда пошел дождь, я разволновалась, выглянула в окно и увидела, как она ведет к нам домой котенка. Теперь он тоже живет с нами. © Kristin Danley / Shareable
Бонус № 2
- Бездомная ши-тцу выхаживала и кормила новорожденного котенка. Их нашла офицер полиции и доставила в местный приют. Теперь парочка ищет хозяев. © Fox News / YouTube
А вы думали взять себе бездомного пушистика? Или, возможно, у вас есть подобная история? Поделитесь с нами.
Фото на превью ursarc / Reddit, ursarc / Reddit