18 животных, милота которых затмит любые плохие новости
Разумеется, все животные по-своему милы: и котята, и солидные лабрадоры. Но бывают ситуации, когда их прелесть выходит за рамки, а мимиметр зашкаливает. Стоит лишь надеть носочки щенку, запечатлеть котов, которые расселись на кроссовках, или просто взять питомца на работу.
Мы в AdMe.ru и сами обожаем порадовать глаз новой порцией фото милых животных, которых хозяева смогли заснять на камеру. А вам мы, разумеется, показываем лучшие из них.
Каждому нужно держать лапки в тепле
Небольшой сюрприз под мышкой
Их сняли со снежной вершины горы. Они прижимались друг к другу, мокрые и дрожащие, когда на них наткнулась пара на снегоходе. Теперь эти малыши будут в порядке
«Увидел, как мужчина выгуливает в супермаркете пса и кролика. Он рассказал, что его собака увидела ушастого на барахолке и влюбилась, пришлось покупать для нее»
Он будет одобрять любые ваши онлайн-покупки, пока ему достаются коробки из-под товаров
«Мой пес днями и ночами защищал птичку с поврежденным крылом, пока та не смогла улететь. Я приносил обоим еду и воду, так как он отказывался уходить даже на минутку»
Он нагулялся и сразу же заснул, когда его взяли на ручки. По грязным лапкам видно, что погулял хорошо
Быть лабрадором и отдыхать, наблюдая за каналами Брюгге
«У нас тут СИТУАЦИЯ в офисе: работа встала»
«Какое-то время мне приходилось брать собаку с собой на работу. Он за день так уставал, что часто засыпал вот так, и с тех пор встречи проходили очень тихо»
Лучше любой подушки
Мало веса, много милоты
У Такера был насыщенный день, поэтому он заснул раньше обычного
Бежал-бежал, но немного устал
«Сегодня завел себе щенка. Он уже чувствует себя как дома»
«И вот этот корм не забудь взять»
«Моя новая собака впервые встретилась с моим котом»
Первый день в новом доме, но уже не осталось ни одного неисследованного места
А в каких случаях ваши питомцы могут взять самую высокую мимими-ноту? Прикрепляйте фотографии, чтобы и мы насладились этим зрелищем!
Фото на превью mementomorrigan / Twitter