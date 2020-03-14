18 животных, милота которых затмит любые плохие новости

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Разумеется, все животные по-своему милы: и котята, и солидные лабрадоры. Но бывают ситуации, когда их прелесть выходит за рамки, а мимиметр зашкаливает. Стоит лишь надеть носочки щенку, запечатлеть котов, которые расселись на кроссовках, или просто взять питомца на работу.

Мы в AdMe.ru и сами обожаем порадовать глаз новой порцией фото милых животных, которых хозяева смогли заснять на камеру. А вам мы, разумеется, показываем лучшие из них.

Каждому нужно держать лапки в тепле

Небольшой сюрприз под мышкой

Их сняли со снежной вершины горы. Они прижимались друг к другу, мокрые и дрожащие, когда на них наткнулась пара на снегоходе. Теперь эти малыши будут в порядке

«Увидел, как мужчина выгуливает в супермаркете пса и кролика. Он рассказал, что его собака увидела ушастого на барахолке и влюбилась, пришлось покупать для нее»

Он будет одобрять любые ваши онлайн-покупки, пока ему достаются коробки из-под товаров

«Мой пес днями и ночами защищал птичку с поврежденным крылом, пока та не смогла улететь. Я приносил обоим еду и воду, так как он отказывался уходить даже на минутку»

Он нагулялся и сразу же заснул, когда его взяли на ручки. По грязным лапкам видно, что погулял хорошо

Быть лабрадором и отдыхать, наблюдая за каналами Брюгге

«У нас тут СИТУАЦИЯ в офисе: работа встала»

«Какое-то время мне приходилось брать собаку с собой на работу. Он за день так уставал, что часто засыпал вот так, и с тех пор встречи проходили очень тихо»

Лучше любой подушки

Мало веса, много милоты

У Такера был насыщенный день, поэтому он заснул раньше обычного

Бежал-бежал, но немного устал

«Сегодня завел себе щенка. Он уже чувствует себя как дома»

«И вот этот корм не забудь взять»

«Моя новая собака впервые встретилась с моим котом»

Первый день в новом доме, но уже не осталось ни одного неисследованного места

А в каких случаях ваши питомцы могут взять самую высокую мимими-ноту? Прикрепляйте фотографии, чтобы и мы насладились этим зрелищем!