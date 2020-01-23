18 животных, которые вызывают недоумение с первого взгляда и восторг — со второго
Иногда даже животные-гибриды создаются не по замыслу человека, а по желанию природы: например, котята породы кинкалоу из нашей подборки появились совершенно случайно. А некоторые создания, например хитроумные бабочки рода калиго, и вовсе маскируются под других животных. И пока что мы можем точно знать только одно: окружающий мир всегда найдет, чем нас удивить.
Мы в AdMe.ru уверены, что лучший в мире художник — это сама природа. Поэтому наслаждаться снимками этих необычных животных можно бесконечно.
1. Глаза этого песика будто срисованы с персонажей Диснея
2. Пока что природа не придумала ничего более милого, чем японская белка-летяга
3. У этого кота один глаз голубой, а другой — коричневый. А вот так он выглядит на фото со вспышкой
4. Очаровательный пес — наполовину хаски, наполовину далматин
5. Лапы лысухи выглядят как кости
6. Малыш кинкалоу — результат случайного скрещивания коротколапых манчкинов и американских кёрлов
7. Этот пес точно знает, куда идти
8. Оказалось, что фазан не уступает красотой павлину (все потому, что фазан — павлиновый)
9. Гривистый волк с длиной лап до 87 см — супермодель среди собачьих
10. Мама и дочь — идеальная работа генов
11. Легендарная белая ворона выглядит именно так
12. Пес унаследовал морды своих родителей — наполовину питбуль, наполовину боксер
13. Дайвер лицом к лицу столкнулся с 7-метровой анакондой
14. Чеков — английская борзая с очень длинным и любопытным носом
15. Редчайший иравадийский дельфин — их осталось меньше 100 особей
16. Кажется, мы нашли самого длинноногого кота в мире
17. Это бабочка? Или сова? Или все же бабочка?
18. Придумайте имя этому котенку
Есть ли у вас домашние любимцы с особенностями? Какое самое необычное и запоминающееся животное вы видели в реальной жизни?
Фото на превью bot_10 / reddit