18 животных, которые вызывают недоумение с первого взгляда и восторг — со второго

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Иногда даже животные-гибриды создаются не по замыслу человека, а по желанию природы: например, котята породы кинкалоу из нашей подборки появились совершенно случайно. А некоторые создания, например хитроумные бабочки рода калиго, и вовсе маскируются под других животных. И пока что мы можем точно знать только одно: окружающий мир всегда найдет, чем нас удивить.

Мы в AdMe.ru уверены, что лучший в мире художник — это сама природа. Поэтому наслаждаться снимками этих необычных животных можно бесконечно.

1. Глаза этого песика будто срисованы с персонажей Диснея

2. Пока что природа не придумала ничего более милого, чем японская белка-летяга

3. У этого кота один глаз голубой, а другой — коричневый. А вот так он выглядит на фото со вспышкой

4. Очаровательный пес — наполовину хаски, наполовину далматин

5. Лапы лысухи выглядят как кости

6. Малыш кинкалоу — результат случайного скрещивания коротколапых манчкинов и американских кёрлов

7. Этот пес точно знает, куда идти

8. Оказалось, что фазан не уступает красотой павлину (все потому, что фазан — павлиновый)

9. Гривистый волк с длиной лап до 87 см — супермодель среди собачьих

10. Мама и дочь — идеальная работа генов

11. Легендарная белая ворона выглядит именно так

12. Пес унаследовал морды своих родителей — наполовину питбуль, наполовину боксер

13. Дайвер лицом к лицу столкнулся с 7-метровой анакондой

14. Чеков — английская борзая с очень длинным и любопытным носом

15. Редчайший иравадийский дельфин — их осталось меньше 100 особей

16. Кажется, мы нашли самого длинноногого кота в мире

17. Это бабочка? Или сова? Или все же бабочка?

18. Придумайте имя этому котенку

Есть ли у вас домашние любимцы с особенностями? Какое самое необычное и запоминающееся животное вы видели в реальной жизни?