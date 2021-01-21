18+ животных, в которых природа вложила весь запас креатива
Животный мир настолько велик и разнообразен, что не хватит и целой жизни, чтобы узнать о нем все (если вы, конечно, не Николай Дроздов). Некоторые факты и вовсе осознаются с трудом. Кто бы мог подумать, например, что серые кенгуру — левши, а белые медведи отчасти невидимки?
Мы в AdMe.ru в который раз убеждаемся, что у природы для нас припасено бесконечное количество сюрпризов, которые заставляют порой просто открыть рот от удивления.
Лошади обладают шикарной мимикой
Форма зрачков у животных зависит от их образа жизни
- У травоядных зрачки вытянуты горизонтально, что дает широкий охват горизонта и возможность замечать крадущихся врагов. Вертикальная ориентация зрачка характерна для небольших хищников, охотящихся из засады. Она помогает лучше фокусироваться на добыче. Круглым же зрачком природа наделила крупных хищников.
Самыми большими в мире рогами обладают коровы ватусси. Обхват рога-рекордсмена у основания достигал 103,5 см
Колибри-мечеклюв — единственная птица, чей клюв длиннее всего остального тела
Комнатная муха жужжит в тональности фа мажор
Кожа слонов местами достигает толщины 2,5 см. Но шкура настолько чувствительна, что животное может заметить на себе самое мелкое насекомое и ощутить легчайшее дуновение ветерка
Розовые фламинго способны дружить долгие годы
Муравей останется цел даже после падения с высоты в несколько десятков метров. Спасут его малый вес и особое строение тела
- У муравьев есть экзоскелет — прочная хитиновая оболочка, противостоящая ударам.
Серые кенгуру чаще левши, дельфины-афалины — правши. А белые медведи, по наблюдениям ученых, — амбидекстры, то есть в равной степени используют обе лапы
Жирафы чистят нос языком
Кроты не на 100 % слепы: они могут реагировать на свет
Несмотря на то, что температура тела белого медведя колеблется от 28 до 37,5 °C, его сложно обнаружить с помощью инфракрасной камеры
- Дело в том, что мех этого животного обладает удивительным свойством поглощать тепло, не отдавая его. Видимыми в инфракрасном спектре остаются лишь нос, глаза и выдыхаемый мишкой воздух.
При приближении опасности самец африканской яканы прячет птенцов в своих перьях и становится похожим на многоножку
Гигантские панды спят там, где их настигнет сон
- У этих милейших животных очень мало врагов в естественной среде обитания, поэтому им не нужно искать укрытие или прятаться в норе для того, чтобы предаться сну.
У жвачных животных отсутствуют резцы на верхней челюсти
Лемуры умеют считать
Сила укуса морского крокодила — 16 460 Н. Это рекорд среди всех наземных хищников
А страусы имеют самые большие глаза среди всех наземных животных
Рысь не проваливается зимой в снег благодаря строению лап
- И без того мягкие лапы рыси зимой дополнительно опушаются между подушечек. Можно сказать, что у этой кошки есть встроенные снегоступы.
Биение сердца синего кита можно услышать за 3 км
А вам известны какие-нибудь интересные факты из жизни животных?
Фото на превью Chris F / Pixels, Funny Foxy Pride / Pixels, Pixabay / Pixels