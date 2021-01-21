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18+ животных, в которых природа вложила весь запас креатива

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Животный мир настолько велик и разнообразен, что не хватит и целой жизни, чтобы узнать о нем все (если вы, конечно, не Николай Дроздов). Некоторые факты и вовсе осознаются с трудом. Кто бы мог подумать, например, что серые кенгуру — левши, а белые медведи отчасти невидимки?

Мы в AdMe.ru в который раз убеждаемся, что у природы для нас припасено бесконечное количество сюрпризов, которые заставляют порой просто открыть рот от удивления.

Лошади обладают шикарной мимикой

  • Согласно исследованию, опубликованному в журнале Plos One, лошади способны выразить 17 эмоций — больше, чем шимпанзе, орангутаны, макаки-резус, гиббоны и собаки.

Форма зрачков у животных зависит от их образа жизни

  • У травоядных зрачки вытянуты горизонтально, что дает широкий охват горизонта и возможность замечать крадущихся врагов. Вертикальная ориентация зрачка характерна для небольших хищников, охотящихся из засады. Она помогает лучше фокусироваться на добыче. Круглым же зрачком природа наделила крупных хищников.

Самыми большими в мире рогами обладают коровы ватусси. Обхват рога-рекордсмена у основания достигал 103,5 см

Колибри-мечеклюв — единственная птица, чей клюв длиннее всего остального тела

Комнатная муха жужжит в тональности фа мажор

Кожа слонов местами достигает толщины 2,5 см. Но шкура настолько чувствительна, что животное может заметить на себе самое мелкое насекомое и ощутить легчайшее дуновение ветерка

Розовые фламинго способны дружить долгие годы

Муравей останется цел даже после падения с высоты в несколько десятков метров. Спасут его малый вес и особое строение тела

  • У муравьев есть экзоскелет — прочная хитиновая оболочка, противостоящая ударам.

Серые кенгуру чаще левши, дельфины-афалины — правши. А белые медведи, по наблюдениям ученых, — амбидекстры, то есть в равной степени используют обе лапы

Жирафы чистят нос языком

Кроты не на 100 % слепы: они могут реагировать на свет

Несмотря на то, что температура тела белого медведя колеблется от 28 до 37,5 °C, его сложно обнаружить с помощью инфракрасной камеры

  • Дело в том, что мех этого животного обладает удивительным свойством поглощать тепло, не отдавая его. Видимыми в инфракрасном спектре остаются лишь нос, глаза и выдыхаемый мишкой воздух.

При приближении опасности самец африканской яканы прячет птенцов в своих перьях и становится похожим на многоножку

Гигантские панды спят там, где их настигнет сон

  • У этих милейших животных очень мало врагов в естественной среде обитания, поэтому им не нужно искать укрытие или прятаться в норе для того, чтобы предаться сну.

У жвачных животных отсутствуют резцы на верхней челюсти

Лемуры умеют считать

Сила укуса морского крокодила — 16 460 Н. Это рекорд среди всех наземных хищников

А страусы имеют самые большие глаза среди всех наземных животных

  • Осевая длина глазного яблока этих птиц может достигать 39 мм, что почти в полтора раза больше, чем у человека.

Рысь не проваливается зимой в снег благодаря строению лап

  • И без того мягкие лапы рыси зимой дополнительно опушаются между подушечек. Можно сказать, что у этой кошки есть встроенные снегоступы.

Биение сердца синего кита можно услышать за 3 км

А вам известны какие-нибудь интересные факты из жизни животных?

Фото на превью Chris F / Pixels, Funny Foxy Pride / Pixels, Pixabay / Pixels
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