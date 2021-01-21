18+ животных, в которых природа вложила весь запас креатива

Животный мир настолько велик и разнообразен, что не хватит и целой жизни, чтобы узнать о нем все (если вы, конечно, не Николай Дроздов). Некоторые факты и вовсе осознаются с трудом. Кто бы мог подумать, например, что серые кенгуру — левши, а белые медведи отчасти невидимки?