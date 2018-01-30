18 фактов о животных, которые оказались полным бредом

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Несмотря на огромный багаж знаний о животном мире, многие продолжают верить фактам, которые появились сотни лет назад. К примеру, популярное мнение о том, что страусы прячут голову в песок, берет начало в работах римского мыслителя Плиния Старшего. В его записях можно прочесть: «Страусы полагают, что, когда они засовывают голову в землю, все их тело никому не видно». Но он ошибся, страусы голову никуда не засовывают.

Да, иногда трудно отличить правду от вымысла, особенно когда дело касается животных. Ade.ru решил развеять 18 представлений о братьях наших меньших, в которые давно пора перестать верить.

1.

Подавляющее большинство птиц практически не различают запахи, и «аромат» человека на птенце они попросту не почувствуют.

2.

МИФ. После того как пчела ужалила человека, она умирает. ПРАВДА. Это касается только медоносных пчел.

У медоносных пчел жало с зазубринами, из-за чего оно застревает в коже человека, и насекомое в тщетных попытках освободиться вместе с жалом отрывает себе часть брюха и затем погибает. Но существуют тысячи других видов пчел с обычным жалом, которые могут жалить сотни раз и счастливо жить себе дальше.

3.

В пустыне жир намного полезнее воды, так как обеспечивает верблюдов необходимой энергией для передвижения и метаболизма.

4.

МИФ. У золотых рыбок короткая память. ПРАВДА. Золотые рыбки могут помнить события минимум 3 месяца.

Еще в 2003 году ученые доказали, что золотые рыбки могут помнить события как минимум трехмесячной давности. Лучше всего они запоминают формы, звуки, цвета.

5.

У страусов опущена голова, когда они глотают камушки, которые улучшают их пищеварительный процесс. А еще у страусов после продолжительной погони не остается сил держать голову поднятой, и они опускают ее вплотную к земле. И издалека кажется, будто она в песке.

6

МИФ. Акулы могут учуять каплю крови на расстоянии нескольких километров. ПРАВДА. Максимум, на что способны акулы, — учуять каплю крови в небольшом бассейне.

Доказано, что акулы могут учуять каплю крови в бассейне, но даже с таким фантастическим обонянием это большее, на что они способны.

7

Дельфины иногда убивают своих детенышей, нападают на морских свиней. К тому же дельфины, прежде чем убить своих жертв, могут вступать с ними в половой контакт.

8

МИФ. Игрой на флейте можно загипнотизировать змею. ПРАВДА. Змеи реагируют на движения факира, а не на музыку.

Змеи практически глухи, они просто реагируют на определенные движения факира, но никак не на музыку.

9

Такое возможно только в мультфильмах. Это подобно тому, если бы люди пили воду через нос.

10

МИФ. Самки богомола съедают самца после спаривания. ПРАВДА. Такое поведение нетипично для богомолов.

Это происходит в очень и очень редких случаях. В целом такое поведение не является нормальным для самок богомолов.

11

Совы не отличаются умом и сообразительностью. Экспериментально установлено, что вороны, голуби, попугаи намного умнее сов: они легче поддаются дрессировке.

12

МИФ. Крокодилы не умеют быстро передвигаться на суше. ПРАВДА. Крокодилы могут бегать со скоростью до 15 км/ч.

На земле крокодилы могут передвигаться со скоростью до 15 км/ч, что сравнимо со скоростью бегущей кошки.

13

Благодаря кролику Багзу Банни этот миф стал очень устойчивым. Конечно, кролики едят морковь, но больше предпочитают траву и зеленые листовые овощи.

14

МИФ. Кошки всегда приземляются на 4 лапы. ПРАВДА. Кошки не всегда приземляются на лапы.

Кошка может не успеть перевернуться, если она падает с небольшой высоты. К тому же такой способностью не обладают котята, а в преклонном возрасте многие кошки и вовсе теряют это умение.

15

Ученые запускали мышей в клетки со слонами, подсаживали их слонам на хоботы и даже подкладывали мышей в слоновью еду — слоны реагировали совершенно спокойно.

16

МИФ. Гепард — самое быстрое животное в мире. ПРАВДА. Сокол сапсан — самый быстрый.

Утверждение про гепардов верно, если дело касается скорости на суше. Но если рассматривать всех животных на земле, то самым быстрым является хищная птица сапсан, которая в пикировании за добычей разгоняется до 390 км/ч.

17

У этих добродушных существ обмен веществ намного медленнее, чем у других животных их размеров. Поэтому неудивительно, что ленивцы так медленно двигаются.

18

МИФ. Люди эволюционировали от шимпанзе. ПРАВДА. У шимпанзе и людей был общий предок.

Ученые выяснили, что между 6 и 8 млн лет назад у человека и шимпанзе был один общий предок, от которого пошла дальнейшая эволюция людей и этой генетически схожей с нами обезьяны.