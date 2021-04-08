17 животных, всем видом которых природа будто хочет сказать: «А вам слабо такое придумать?»

Творения природы никогда не перестанут изумлять нас: одни своими масштабами, другие — продуманной системой и тончайшими связями, третьи — своим внешним видом. Благодаря интернету и храбрым фотографам у нас есть возможность знакомиться с самыми разными животными из разных уголков планеты, что не может не радовать.