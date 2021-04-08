17 животных, всем видом которых природа будто хочет сказать: «А вам слабо такое придумать?»
Творения природы никогда не перестанут изумлять нас: одни своими масштабами, другие — продуманной системой и тончайшими связями, третьи — своим внешним видом. Благодаря интернету и храбрым фотографам у нас есть возможность знакомиться с самыми разными животными из разных уголков планеты, что не может не радовать.
Мы в AdMe.ru тихо завидуем фантазии природы и с любопытством изучаем ее детищ, чтобы потом поделиться своим восторгом с вами.
Эта желтошерстная милаха — харза — способна сцапать не только фрукты, но даже маленьких оленей
Белоплечий орлан — одна из тяжелейших летающих птиц планеты. И впечатляюще красивых
Да, улыбку нутрии голливудской не назовешь, но штука в том, что в состав эмали ее зубов входит пигмент, состоящий из железа, что делает их гладкими и прочными, помогая грызть
У взрослой волосистой цианеи около тысячи щупалец, которые могут растягиваться в несколько раз
У гребенчатой яканы длинные ноги с чрезвычайно длинными пальцами
Гренландская акула достигает половой зрелости лишь к 150 годам, а жить может аж до 500 лет
А это жук Пикассо. Природа тоже отличный художник
Если лучи света попадают на длинные спинные щетинки морской мыши, она начинает сверкать разными цветами
Чернолапый веслоног может осуществить длительный парящий прыжок до 15 м и более
У глазчатой индейки весьма необычный и яркий вид
Скорпионницы, или скорпионовые мухи, получили свое название за характерный вид брюшка у самцов
Акулы-няньки способны ползать по дну с помощью гибких и мускулистых грудных плавников. Но детей своих этой няньке оставлять не хочется
Гигантский ктырь — хищная муха, которая питается другими насекомыми. Обычная муха теперь покажется вам милой
Черноспинные саки выглядят весьма брутально, но при этом они очень социальны и любят поиграть не только друг с другом, но и с представителями других видов
При угрозе синеязыкий сцинк может шипеть и показывать язык, отпугивая потенциальных хищников
У многих насекомых очень интересный внешний вид, который охотно изучают ученые. Например, бразильская горбатка напоминает вертолет
Бонус: у природы еще много фишек, о которых мы и не догадываемся. Например, вы знали такой факт о кенгуру?
А какие творения природы поражают вас?
Фото на превью Depositphotos.com
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