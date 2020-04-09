17 животных, над которыми природа долго не фантазировала, а просто создала их по чужому подобию

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Мимикрия — один из самых занимательных феноменов в дикой природе. Причем применяться она может для разных целей: одни обитатели фауны используют сходство с животными и растениями для самозащиты, а вот другие пытаются почти буквально быть волками в овечьей шкуре, сбивая с толку потенциальную добычу своим ложным окрасом. Впрочем, совпадения во внешнем виде могут быть и случайностью, этакой шуткой генетики. Просто над некоторыми созданиями природа, видимо, долго не фантазировала, а создала их по чужому подобию.

Мы в AdMe.ru хоть и не приветствуем плагиат, но не можем не восхититься мастерами обмана, которым в искусстве подражания нет равных.

1. Кустарниковая собака, обитающая в саваннах Центральной и Южной Америки, выглядит как маленький медведь

2. Личинки бабочки под названием парусник троил поразительно похожи на змей

3. Из-за густой кудрявой шерсти свиней породы мангалица легко перепутать с овцами

4. Муравей-панда обитает в Южной Америке и, несмотря на название, является бескрылой осой

5. Кота по кличке Атчум из-за его лохматости многие принимают за собаку

6. Морской слизень Jorunna parva влюбил в себя пользователей соцсетей благодаря сходству с кроликом

7. Крабов Hepatus epheliticus природа наградила потрясающей леопардовой расцветкой

8. Тропическое насекомое под названием суринамская фонарница напоминает голову рептилии

9. А этого щенка легко принять за медвежонка

10. Птенцы серой аулии притворяются ядовитыми гусеницами, чтобы выжить

11. Многоядный клит в процессе эволюции обрел окрас обычной осы, который защищает его от нападения птиц

12. Еще один щенок, которого легко перепутать с медведем, а именно с пандой

13. Планктонный кальмар Taonius Borealis имеет огромные глаза и небольшой хохолок на голове, что делает его похожим на какаду

14. Краб-орангутан получил свое название благодаря сходству с человекообразными обезьянами

15. Белая кудрявая шерсть бедлингтон-терьера делает его похожим на овечку

16. Красного волка, находящегося под угрозой исчезновения, многие принимают за обычную лису

17. Паука рода Eresus часто называют «божья коровка» из-за схожести с этим насекомым