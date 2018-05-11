17 животных, которые не нашли общий язык с генетикой

Маленькие несовершенства делают нас по-настоящему уникальными. Но это правило распространяется не только на людей, ведь братья наши меньшие тоже могут выглядеть довольно непривычно. В этой фотоподборке мы поделимся с вами лишь малой частью действительно неординарных животных, существующих сегодня.

AdMe.ru собрал для вас 17 животных, которые точно удивят вас своим внешним видом.

Центральноамериканский тапир

Просто чихающая слон-землеройка

Пегий тамарин из семейства игрунковых

Кубинский щелезуб

Сайга из подсемейства настоящих антилоп

Лысый уакари из семейства саковых

Акула-домовой — единственная выжившая в семействе скапаноринховых акул

Мадагаскарская руконожка — единственный вид из семейства руконожковых

Небесное око — декоративная порода аквариумной «золотой рыбки»

Звездонос — вид млекопитающих семейства кротовых

Дальневосточная черепаха

Обыкновенный носач — вид приматов из подсемейства тонкотелых обезьян

Трубкозуб

Курица-танцовщица

Аксолотль — земноводное из семейства амбистомовых

Взрослая особь и птенец калифорнийского кондора

Голый землекоп

А вы знаете животных, которых можно было бы смело включить в этот список?

Фото на превью KloetenKroete / reddit

61 На склад!
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