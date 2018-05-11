17 животных, которые не нашли общий язык с генетикой
Маленькие несовершенства делают нас по-настоящему уникальными. Но это правило распространяется не только на людей, ведь братья наши меньшие тоже могут выглядеть довольно непривычно. В этой фотоподборке мы поделимся с вами лишь малой частью действительно неординарных животных, существующих сегодня.
AdMe.ru собрал для вас 17 животных, которые точно удивят вас своим внешним видом.
Центральноамериканский тапир
Просто чихающая слон-землеройка
Пегий тамарин из семейства игрунковых
Кубинский щелезуб
Сайга из подсемейства настоящих антилоп
Лысый уакари из семейства саковых
Акула-домовой — единственная выжившая в семействе скапаноринховых акул
Мадагаскарская руконожка — единственный вид из семейства руконожковых
Небесное око — декоративная порода аквариумной «золотой рыбки»
Звездонос — вид млекопитающих семейства кротовых
Дальневосточная черепаха
Обыкновенный носач — вид приматов из подсемейства тонкотелых обезьян
Трубкозуб
Курица-танцовщица
Аксолотль — земноводное из семейства амбистомовых
Взрослая особь и птенец калифорнийского кондора
Голый землекоп
А вы знаете животных, которых можно было бы смело включить в этот список?
Фото на превью KloetenKroete / reddit