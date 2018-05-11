17 животных, которые не нашли общий язык с генетикой

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Маленькие несовершенства делают нас по-настоящему уникальными. Но это правило распространяется не только на людей, ведь братья наши меньшие тоже могут выглядеть довольно непривычно. В этой фотоподборке мы поделимся с вами лишь малой частью действительно неординарных животных, существующих сегодня.