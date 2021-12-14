17 четвероногих питомцев, которые не похожи на остальных, но из-за этого достойны еще большей порции любви

Согласитесь, своих питомцев мы любим вовсе не за то, что они идеальны — ведь друзей, как известно, не выбирают по внешности. Мы принимаем их такими, какие они есть: с потешным несимметричным окрасом, разноцветными глазами и прочими особенностями, — потому что настоящей любви все это не мешает.

Сегодняшняя подборка AdMe.ru — о пушистиках, которые не такие, как все, но все равно купаются в обожании своих хозяев.

«У моей девочки витилиго. Когда мы ее взяли, она была полностью черной, но каждый год на ее шубке появляется парочка новых белых пятен»

«Мой слепой кот Тито. Я просто поражаюсь, как ловко он взбирается на этот свой домик»

«Один ус у моей кошки кудрявится»

Своим хмурым взглядом Таффи растопит ваше сердце

Один глаз у него меньше второго, а в остальном он здоров.

«Как мне назвать своего нового приятеля?»

Она только что приехала из приюта. Ей 12, она слепа, но довольна жизнью настолько, насколько это возможно

«У моего кота на голове смайлик»

Собака Элли состарилась, и седая шерсть на мордочке стала похожа на солидные усы

У нее под носом была ранка. Когда она зажила, остался розовый след в форме сердца

«Мой котик Пиклз родился без одного уха»

Пятно у него на спине напоминает курицу

«Что это за порода? Впервые вижу такую кошку»

У этого пожилого джентльмена очень элегантно поседели ушки

А вот хороший мальчик, у которого с рождения есть белая стрелочка на груди

Этой милахе-корги досталась не одна изюминка, а сразу несколько: и необычный окрас, и разноцветные глаза

«У моей таксы голубые глаза. Такой цвет для этой породы нежелателен, но я все равно считаю, что он красавчик»

«Соседский кот. Я его называю Господин Кустистые Бровки»