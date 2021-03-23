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16 нестандартных животных, увидев которых в реальной жизни вы подпрыгнете от неожиданности

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Казалось бы, на свете обитает огромное количество живых существ, о которых известно не только ученым, но и простым людям. А ведь есть еще сотни тысяч видов, о существовании которых мы и не подозреваем. Причем они не только выглядят странно, но и обладают нестандартными особенностями. Например, у теннессийской козы при стрессе случается паралич мышц, рыба-попугай своими твердыми зубами может разбивать кораллы, а куры породы аям чемани черные не только снаружи, но и внутри.

Мы в AdMe.ru заглянули в совершенно разные уголки нашей планеты, чтобы найти тех животных, о которых точно не расскажут в школе или не напишут в обычной энциклопедии.

Змеиношеие черепахи не могут втягивать голову, они укладывают ее сбоку под панцирь

Этот двустворчатый моллюск — гуидак. В среднем такой может жить до 140 лет

Грозные на вид скорпионовые мухи очень галантно ухаживают: самцы предлагают своим избранницам в подарок еду

Обморочная, или теннессийская коза — разновидность домашней козы. Во время стресса ее на несколько секунд охватывает паралич мышц

У рыбы-попугая есть выступающий ряд зубов, напоминающий клюв. Ими они могут откалывать даже самые твердые кораллы

Языкан обыкновенный — бабочка, которая пьет нектар, как колибри

Пурпурная лягушка проводит практически всю жизнь под землей

Вот так невзрачно выглядит бабочка семейства слизневидок, а ее гусеница похожа на настоящий карнавал

Щелезуба — млекопитающее с ядовитой слюной — вы можете встретить на Гаити

Оленья кровососка — это муха, которую часто путают с клещом, потому что, садясь на кожу, она отбрасывает крылья

Хищная глубоководная губка, напоминающая лиру

В Новой Зеландии живут так называемые малые пингвины голубого окраса

Эта рыба семейства клоуновых передвигается прыжками, отталкиваясь от дна плавниками

Пятнистые сумчатые куницы — ночные хищники, похожие одновременно на куниц и кошек. Они вынашивают детенышей в выводковых сумках

Новый вид семейства златоглазок, который помог открыть блогер-фотолюбитель в 2011 году

Куры породы аям чемани черные как снаружи, так и внутри

Какое из этих удивительных существ вам хотелось бы увидеть вживую?

Фото на превью TomR (Thomas Ruedas) / Wikimedia Commons, James D Morgan / ​Shutterstock
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