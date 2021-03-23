16 нестандартных животных, увидев которых в реальной жизни вы подпрыгнете от неожиданности

Казалось бы, на свете обитает огромное количество живых существ, о которых известно не только ученым, но и простым людям. А ведь есть еще сотни тысяч видов, о существовании которых мы и не подозреваем. Причем они не только выглядят странно, но и обладают нестандартными особенностями. Например, у теннессийской козы при стрессе случается паралич мышц, рыба-попугай своими твердыми зубами может разбивать кораллы, а куры породы аям чемани черные не только снаружи, но и внутри.