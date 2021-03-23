16 нестандартных животных, увидев которых в реальной жизни вы подпрыгнете от неожиданности
Казалось бы, на свете обитает огромное количество живых существ, о которых известно не только ученым, но и простым людям. А ведь есть еще сотни тысяч видов, о существовании которых мы и не подозреваем. Причем они не только выглядят странно, но и обладают нестандартными особенностями. Например, у теннессийской козы при стрессе случается паралич мышц, рыба-попугай своими твердыми зубами может разбивать кораллы, а куры породы аям чемани черные не только снаружи, но и внутри.
Мы в AdMe.ru заглянули в совершенно разные уголки нашей планеты, чтобы найти тех животных, о которых точно не расскажут в школе или не напишут в обычной энциклопедии.
Змеиношеие черепахи не могут втягивать голову, они укладывают ее сбоку под панцирь
Этот двустворчатый моллюск — гуидак. В среднем такой может жить до 140 лет
Грозные на вид скорпионовые мухи очень галантно ухаживают: самцы предлагают своим избранницам в подарок еду
Обморочная, или теннессийская коза — разновидность домашней козы. Во время стресса ее на несколько секунд охватывает паралич мышц
У рыбы-попугая есть выступающий ряд зубов, напоминающий клюв. Ими они могут откалывать даже самые твердые кораллы
Языкан обыкновенный — бабочка, которая пьет нектар, как колибри
Пурпурная лягушка проводит практически всю жизнь под землей
Вот так невзрачно выглядит бабочка семейства слизневидок, а ее гусеница похожа на настоящий карнавал
Щелезуба — млекопитающее с ядовитой слюной — вы можете встретить на Гаити
Оленья кровососка — это муха, которую часто путают с клещом, потому что, садясь на кожу, она отбрасывает крылья
Хищная глубоководная губка, напоминающая лиру
В Новой Зеландии живут так называемые малые пингвины голубого окраса
Эта рыба семейства клоуновых передвигается прыжками, отталкиваясь от дна плавниками
Пятнистые сумчатые куницы — ночные хищники, похожие одновременно на куниц и кошек. Они вынашивают детенышей в выводковых сумках
Новый вид семейства златоглазок, который помог открыть блогер-фотолюбитель в 2011 году
Куры породы аям чемани черные как снаружи, так и внутри
Какое из этих удивительных существ вам хотелось бы увидеть вживую?
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