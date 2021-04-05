20+ снимков котят, способных растопить сердце даже Волан-де-Морта

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Ну правда, неужели есть люди, которые могут смотреть на фото котят и оставаться равнодушными? Мы таких не знаем. А в нашей подборке «поселились» настолько мимимишные создания, что это, кажется, даже вне закона. Осторожно: после просмотра статьи у вас точно поднимется уровень серотонина и вам захочется потискать кого-то пушистого.

Редакция AdMe.ru уже подумывает завести штатного котенка. A у вас есть домашние животные?

«Я заложник этого „злобного преступника“, и теперь я должен везти его туда, куда он пожелает»

Нет, серьезно, его имя — Малыш

Крошечный комочек ожившей тьмы

«Эту маленькую прелесть бросили вместе с ее братьями и сестрами, поэтому мы взяли их к себе домой»

«Занято!»

Крошечный котик на свободе, потому что он неоправданно милый. В случае обнаружения немедленно сообщите местным властям

Спящее облачко

Этому котенку сделали костюм из носка

С днем рождения!

Хозяевам надо смотреть внимательно, прежде чем садиться на диван

«Моя мама сделала для котенка шапочку из салфетки»

«Он пытаться испортить мой код, но был слишком мал, чтобы нажимать на клавиши»

Добро пожаловать в мир

«Я чихнул»

Ну как не погладить это пузико?

«Кошка моего лучшего друга — Джолин»

Она только что проснулась

Маленьким котикам нужны маленькие диванчики

Дева собирается кататься