15+ фото, которые позволят взглянуть на летучих мышей и лисиц с нового ракурса (Они оказались намного милее, чем мы думали)
Мы настолько привыкли видеть в летучих мышах и лисицах страшных монстров, которые только и жаждут нашей крови, что даже не пытаемся взглянуть на них под другим углом. Оказывается, эти млекопитающие тоже могут быть милыми, стоит лишь присмотреться.
Мы в AdMe.ru нашли фотографии, на которых запечатлено очарование летучих мышей и лисиц. И спешим поделиться этими снимками с вами.
Так выглядит эмбрион летучей мыши
«Что-о-о?! Молоко кончилось?»
«Познакомьтесь с чудесным Морганом, который живет в центре спасения летучих мышей»
Кролик или летучая мышь?
«Малыш Фоллен ведет себя как примерный пациент и терпеливо ждет, пока ему поменяют повязку»
«Индийские летучие лисицы, как и наш 33-летний Стетлер, любят нежиться на солнышке и наслаждаться свежим воздухом»
Этот малыш покорил сердца защитников дикой природы в одном из австралийских зоопарков
«Лизь-лизь!» Как не влюбиться в эту мордашку?
«Этого самца летучей мыши зовут Уоллес. Сейчас он проходит лечение в реабилитационном центре после удара током»
«Захотелось снова сфотографировать нетопыря-карлика Барлоу во время взвешивания. Те же весы, тот же контейнер, тот же самец, но уже взрослый»
«Спящая красавица Генриетта»
Возможно, самая милая летучая мышь в мире
Какой серьезный взгляд!
Еще одна обаятельная летучая лисица. Ее вытащили из колючей проволоки
«Мы влюблены в эту мордашку»
«Эй, я вижу тебя вверх тормашками!»
«Оголодавшая малышка Руби весила всего 300 г, когда попала в центр реабилитации. С каждым днем ей становится все лучше и лучше»
А вы боитесь летучих мышей и лисиц? Осмелились бы взять их в руки?
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