15+ фото, которые позволят взглянуть на летучих мышей и лисиц с нового ракурса (Они оказались намного милее, чем мы думали)

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Мы настолько привыкли видеть в летучих мышах и лисицах страшных монстров, которые только и жаждут нашей крови, что даже не пытаемся взглянуть на них под другим углом. Оказывается, эти млекопитающие тоже могут быть милыми, стоит лишь присмотреться.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии, на которых запечатлено очарование летучих мышей и лисиц. И спешим поделиться этими снимками с вами.

Так выглядит эмбрион летучей мыши

«Что-о-о?! Молоко кончилось?»

«Познакомьтесь с чудесным Морганом, который живет в центре спасения летучих мышей»

Кролик или летучая мышь?

«Малыш Фоллен ведет себя как примерный пациент и терпеливо ждет, пока ему поменяют повязку»

«Индийские летучие лисицы, как и наш 33-летний Стетлер, любят нежиться на солнышке и наслаждаться свежим воздухом»

Этот малыш покорил сердца защитников дикой природы в одном из австралийских зоопарков

«Лизь-лизь!» Как не влюбиться в эту мордашку?

«Этого самца летучей мыши зовут Уоллес. Сейчас он проходит лечение в реабилитационном центре после удара током»

«Захотелось снова сфотографировать нетопыря-карлика Барлоу во время взвешивания. Те же весы, тот же контейнер, тот же самец, но уже взрослый»

«Спящая красавица Генриетта»

Возможно, самая милая летучая мышь в мире

Какой серьезный взгляд!

Еще одна обаятельная летучая лисица. Ее вытащили из колючей проволоки

«Мы влюблены в эту мордашку»

«Эй, я вижу тебя вверх тормашками!»

«Оголодавшая малышка Руби весила всего 300 г, когда попала в центр реабилитации. С каждым днем ей становится все лучше и лучше»