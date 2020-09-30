15+ диких животных, которые среди людей почувствовали себя как дома и свесили лапки

Дикие животные способны настолько сильно влюблять в себя людей, что те находят им место не только в сердце, но и в доме. Оказывается, кенгуру, змеи, ежи, хамелеоны и другие экзотические питомцы могут стать такими же преданными друзьями, как и всеми любимые кошки и собаки. Даже если они гостят у нас совсем недолго.

Мы в AdMe.ru хотим напомнить, что не все диковинные зверьки могут быть безопасны и миролюбивы. Однако некоторые из них настолько очаровательны и ласковы, что легко уживаются с человеком.

«Хамелеон моего кузена держит чашку Lego»

«Мой сумасшедший ястреб»

«Я завел аксолотля, потому что он был милым и улыбчивым. Но вместо этого я получил питомца, который всегда смотрит на меня с осуждением»

«Мои ежата принимают ванну»

Только взгляните на эту принцессу

Под такой охраной окрестности точно в безопасности

Кенгуру Джек тоже утепляется зимой

Мужчина нашел возле дороги зверька. Оказалось, это дикий лисенок

Да, аллигатора тоже можно выгуливать на шлейке

Енот Тема любит путешествовать на машине

Иголки тоже нужно чистить

Глазастый лемур может стать отличным другом

«Фото сделаны с разницей чуть меньше месяца. Сейчас он стал более социализированным и расслабленным»

А кто-то приютил у себя дома семейство улиток

Этот рысенок растет не по дням, а по часам. Фото спустя около 2 недель

«Мы спасли птенцов и взрослую сову, которая вмиг стала им приемной мамой»