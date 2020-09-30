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15+ диких животных, которые среди людей почувствовали себя как дома и свесили лапки

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Дикие животные способны настолько сильно влюблять в себя людей, что те находят им место не только в сердце, но и в доме. Оказывается, кенгуру, змеи, ежи, хамелеоны и другие экзотические питомцы могут стать такими же преданными друзьями, как и всеми любимые кошки и собаки. Даже если они гостят у нас совсем недолго.

Мы в AdMe.ru хотим напомнить, что не все диковинные зверьки могут быть безопасны и миролюбивы. Однако некоторые из них настолько очаровательны и ласковы, что легко уживаются с человеком.

«Хамелеон моего кузена держит чашку Lego»

© Chonky_lizard / reddit

«Мой сумасшедший ястреб»

© birds_and_snakes / reddit

«Я завел аксолотля, потому что он был милым и улыбчивым. Но вместо этого я получил питомца, который всегда смотрит на меня с осуждением»

© CollieflowersBark / reddit

«Мои ежата принимают ванну»

© 5_Frog_Margin / reddit

Только взгляните на эту принцессу

Под такой охраной окрестности точно в безопасности

© london_big_cat / Instagram

Кенгуру Джек тоже утепляется зимой

Мужчина нашел возле дороги зверька. Оказалось, это дикий лисенок

© marcy_com / twitter

Да, аллигатора тоже можно выгуливать на шлейке

© Snake Discovery / YouTube

Енот Тема любит путешествовать на машине

Иголки тоже нужно чистить

© eliteprephistory / reddit

Глазастый лемур может стать отличным другом

«Фото сделаны с разницей чуть меньше месяца. Сейчас он стал более социализированным и расслабленным»

© makeupfun123 / reddit

А кто-то приютил у себя дома семейство улиток

Этот рысенок растет не по дням, а по часам. Фото спустя около 2 недель

© wildcatcentre / Instagram, © wildcatcentre / Instagram

«Мы спасли птенцов и взрослую сову, которая вмиг стала им приемной мамой»

© ABC Perth / facebook

А вы когда-нибудь мечтали приютить дикое животное?

Фото на превью london_big_cat / Instagram
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