13 животных, которых вы никогда не видели под рентгеном
Сотрудники Орегонского зоопарка ежегодно проводят медосмотр всех питомцев. Помимо других необходимых процедур и исследований животным делают рентгенографию. Недавно в официальном твиттере зоопарка появилось несколько таких рентгеновских снимков. Они заставили посмотреть на привычных нам животных с другой стороны.
AdMe.ru предлагает вам увидеть животный мир таким, каким его еще не видел никто.
1. Родригесская летучая лисица
2. Фламинго
3. Ежик (темное пятно — газ в желудке)
4. Толстохвостый геккон
5. Угревидная зубатка
6. Тигр (лапа)
7. Хамелеон
8. Трехпоясный броненосец
9. Сова
10. Тукан (клюв)
11. Черепашка
12. Королевский питон
13. Бобер (хвост)
Нам стало интересно, кто из обитателей Орегонского зоопарка попадут на рентген следующими и как, например, будут делать рентген слону. А чей снимок хотели бы увидеть вы?
Фото на превью Twitter / OregonZoo