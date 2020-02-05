12 видов животных, которые прямо на наших глазах могут исчезнуть с лица земли

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Прошедший год запомнился лесными пожарами в Сибири, а после — в Австралии. Огонь принес много проблем животным, беззащитным перед разрушительной стихией пламени. Но живая природа страдает не только вследствие пожаров. В скором времени могут исчезнуть некоторые млекопитающие, рыбы, черепахи. И главной опасностью для их существования до сих пор остается человек.

Мы в AdMe.ru искренне волнуемся за будущее животных. В подборке представлено 12 видов представителей фауны, которые могут исчезнуть в ближайшие годы. Но мы надеемся на лучшее.

1. Снежный барс

Эти большие кошки эволюционировали, чтобы выжить в самых суровых условиях. Но им тяжело дались человеческие эксперименты с природой. Снежные барсы входят в число самых неуловимых животных в мире. Чтобы обнаружить их след, ученым приходится преодолевать сотни миль в наиболее отдаленной от цивилизации местности. А может, это и к лучшему, ведь браконьеры не дремлют.

2. Сифака

Исчезновение всех видов лемуров постоянно обсуждается на повестке дня в Международном союзе охраны природы. Животные Мадагаскара годами страдали от браконьеров, засухи и прочих экологических проблем. А теперь к этому добавилась новая таинственная угроза: многие сифаки болеют и умирают. Ученые обвиняют клещей и паразитов.

3. Северный волосатоносый вомбат

То ли мишка, то ли поросенок, а может, гигантский хомяк. В любом случае вомбат — необычный зверек, входящий в число редчайших наземных млекопитающих на планете. Вомбаты роют норы как бульдозеры, а чтобы защитить свои жилища от недругов, засыпают их собственными экскрементами в форме кубиков. Такая геометрия фекалий предотвращает их скатывание по склонам. Из этого же материала животные сооружают высокие постройки, чтобы лучше видеть друг друга. Вомбатам угрожает разрушение естественной среды обитания, а еще они часто гибнут под колесами автомобилей.

4. Коала

Недавно прошедшие в Австралии пожары нанесли непоправимый вред коалам, заставив некоторых ученых сомневаться в возможности сохранения этих сумчатых. А вот другие исследователи считают, что опасения преувеличены и животных можно спасти. Во время бедствия коалы оказались наиболее уязвимыми среди животных, потому что немного глупы и наивны. Вместо того чтобы бежать от опасности, многие залезали на горящие деревья и цеплялись за них как можно крепче.

5. Дикий северный олень

Развитие нефтегазового сектора, проведение коммуникаций в тундре никак не идут на пользу ее коренным жителям — диким северным оленям. С 2016 года 17 февраля в Архангельской области отмечают День северного оленя, чтобы хоть как-то привлечь внимание людей к исчезновению вида и варварскому отношению к диким животным.

6. Кагу

Необычная птица, обитающая в Новой Каледонии, входит в категорию исчезающих, поскольку является легкой добычей для хищников. Несмотря на абсолютную беззащитность перед другими животными, среди своих сородичей кагу — опасный боец. Уж очень любят эти птички повоевать друг с другом, а их крик слышен на соседних континентах. Ну почти.

7. Серая шерстистая обезьяна

Мы уже теряли этот милый вид: в 1926 году шерстистая обезьяна считалась исчезнувшей. Но в 1974 году ученые обнаружили несколько групп этих животных в Перу. Однако с каждым годом надежда на восстановление вида угасает: браконьеры вылавливают детенышей, а родителей убивают. Одну из таких обезьян содержали дома в ужасных условиях. К счастью, экологическая полиция узнала об этом и изъяла примата.

8. Красная (малая) панда

Эта рыжая прелесть немного больше домашней кошки. Больше всего красных панд обитает в Восточных Гималаях. Свой пушистый хвостик зверьки используют для поддержания равновесия и укрытия от холодов зимой. В индийском штате Сикким ежегодно отмечают День красной панды. Вероятно, чтобы напомнить об угрозе исчезновения вида и не допустить его. Особенно опасно для этих животных изменение климатических условий. По одним данным, в природе осталось 2 500 малых панд. Другие ученые называют более оптимистичную цифру — свыше 10 000 особей.

9. Марокканская газель-дама

Когда-то в Западной Сахаре этих элегантных антилоп было очень много, а сегодня на всей планете осталось менее 300 особей. Виной всему браконьеры и природная особенность самих газелей: они просто не способны различать врагов. От этого и реинтродукция выведенных в неволе животных проходит без особого успеха.

10. Черноногий (американский) хорек

В середине 1980-х осталось только 18 животных этого вида. Сегодня это число увеличилось до 300 особей, но американский хорек все еще в опасности.

11. Панда

Несмотря на бешеную популярность, сохранение этих бамбуковых медведей в дикой природе сомнительно. Хотя в 2016 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов изменил статус панд на «находящийся в уязвимом положении» вместо «находящийся под угрозой». На сегодняшний день в Китае насчитывается всего 1 800 особей и вид все еще находится в опасности. А грозит китайским медведям смерть от голода и... лени. Самцы панд настолько ленивы, что даже размножение вызывает у них апатию.

12. Белый (полярный) медведь

Эти Умки, к сожалению, занесены в список животных, находящихся под угрозой исчезновения. Причина — таяние ледников. Вот уж где деятельность человека очевидна. Права была Мама-медведица: не все люди пахнут молоком.

Бонус: мы рады закончить нашу статью хорошими новостями. Есть большая вероятность, что следующие 2 вида животных, которые считались исчезнувшими, все еще можно спасти

Черепаха острова Пинта

Подозревал ли Одинокий Джордж о своей высокой ценности? Ведь он был последним представителем абингдонских слоновых черепах — подвида галапагосских черепах. В 2012 году этот подвид рептилий объявили вымершим. Но ученые нашли на острове Исабела 8 молодых пресмыкающихся, которые оказались гибридами черепах острова Пинта и другого подвида. Остается надеяться, что где-то на острове прячутся их родители. Тогда Джордж сможет покоиться с миром, ведь он оставил после себя след на этой Земле.

Северный белый носорог

К сожалению, в дикой природе не осталось ни одного северного белого носорога — древнейшего подвида белых носорогов. Последний самец по имени Судан умер в 2018 году. Но на днях команда специалистов из Института исследований зоопарка и дикой природы имени Лейбница провела невероятную операцию: у внучек Судана изъяли жизнеспособные яйцеклетки и оплодотворили их биологическим материалом умершего носорога. Три жизнеспособные эмбриона хранятся в жидком азоте, ожидая пересадки в организм суррогатной матери. Операцию планируют провести в этом году.

Масштабные пожары 2019 года в Сибири и Австралии связывают с аномальными погодными условиями. А чем выше температура воздуха, тем меньше запасов влаги в почве и водоемах. Стоит помнить, что основным виновником пожаров, гибели, исчезновения многих видов животных остается человек. Как вы считаете, чем люди могут помочь животным и кого из нашего списка вам хотелось бы спасти в первую очередь?