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12 правдивых комиксов о том, как меняется жизнь с появлением питомца

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Те, кто завел питомца, с уверенностью могут сказать, что жизнь с появлением домашних животных сильно меняется. Это и испорченная обувь, и шерсть вместо приправы, и ночные тыгыдыки. Художник из Тайваня, рисующий под псевдоним @mai2john, мастерски сравнил нашу жизнь до и после появления пушистых друзей, показав, как они переворачивают ее с ног на голову.

Мы в AdMe.ru обожаем братьев наших меньших и уверены, что, несмотря на все их проказы, они делают нас счастливее.

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© mai2john / facebook

2.

© mai2john / facebook

3.

© mai2john / facebook

4.

© mai2john / facebook

5.

© mai2john / facebook

6.

© mai2john / facebook

7.

© mai2john / facebook

8.

© mai2john / facebook

9.

© mai2john / facebook

10.

© mai2john / facebook

11.

© mai2john / facebook

12.

© mai2john / facebook

А у вас есть питомец? Покажите нам фото этого красавчика.

Фото на превью mai2john / facebook
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