12 правдивых комиксов о том, как меняется жизнь с появлением питомца

Те, кто завел питомца, с уверенностью могут сказать, что жизнь с появлением домашних животных сильно меняется. Это и испорченная обувь, и шерсть вместо приправы, и ночные тыгыдыки. Художник из Тайваня, рисующий под псевдоним @mai2john, мастерски сравнил нашу жизнь до и после появления пушистых друзей, показав, как они переворачивают ее с ног на голову.