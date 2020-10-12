12 правдивых комиксов о том, как меняется жизнь с появлением питомца
Те, кто завел питомца, с уверенностью могут сказать, что жизнь с появлением домашних животных сильно меняется. Это и испорченная обувь, и шерсть вместо приправы, и ночные тыгыдыки. Художник из Тайваня, рисующий под псевдоним @mai2john, мастерски сравнил нашу жизнь до и после появления пушистых друзей, показав, как они переворачивают ее с ног на голову.
Мы в AdMe.ru обожаем братьев наших меньших и уверены, что, несмотря на все их проказы, они делают нас счастливее.
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А у вас есть питомец? Покажите нам фото этого красавчика.
Фото на превью mai2john / facebook