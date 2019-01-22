11 милых питомцев, об особенностях содержания которых лучше бы узнать заранее

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А вы знали, что мини-пиги вырастают до 150 кг, хорьки делают заначки из еды в укромных местах, а многие крупные попугаи противопоказаны астматикам и аллергикам? Мы немало писали об особенностях разных пород собак и кошек, но незаслуженно игнорировали других братьев наших меньших. А ведь подводных камней, связанных с их содержанием и порой совершенно неожиданных, не меньше.

Мы в AdMe.ru считаем, что любого милого зверька стоит брать домой с открытыми глазами, поэтому собрали небольшой список того, что может вас ждать. В этой статье мы намеренно не будем касаться положительных сторон общения с этими питомцами, которых, несомненно, также хватает.

Красноухая черепаха

Вырастет до 30 см в диаметре.

Хотя бы раз вас укусит (после чего вы перестанете совать руки к ней в аквариум).

Потребует большого аквариума, специального оборудования (например фильтра для воды и ультрафиолетовую лампу для рептилий) и заботы.

Скорее всего, будет пахнуть. Воду придется менять очень часто — как минимум треть объема аквариума раз в 2–3 дня. Особенно сильно пахнет аквариум, если кормить черепаху на месте, не отсаживая.

Проживет до 20 лет и при этом никогда не признает вас хозяином.

Мини-пиг

Внешность взрослых мини-пигов довольно специфична. Если вас вдохновили на идею завести себе это животное фильм про поросенка Бэйба и милые фото из интернета, лучше заранее посмотреть и на снимки взрослых пигов. Иначе может получиться неприятный сюрприз.

Может вырасти до 150 кг. Также известны случаи, когда недобросовестные продавцы под видом мини-пига продавали обычных поросят и «на выходе» хозяева получали тушу в 300 кг.

«Освежит» ваш ремонт: перекопает паркет, ламинат и линолеум, съест обои.

Порадует разнообразием и громкостью издаваемых звуков.

Кролик

Вырастет довольно крупным (хотя и не дотянет до мясных пород по размеру). Вислоухие кролики вырастают до 2 кг и 30 см в длину.

Если выпускать его без присмотра гулять по квартире, обязательно съест провода, обои и сгрызет все, что его заинтересует. Не выпускать нельзя: без движения в тесной клетке у кроликов возникают проблемы с лапами. Единственная работающая тактика — заниматься с животным на выгуле, играть и переключать его внимание на что-то другое, если оно нацелилось на мебель (например на специально подготовленные веточки).

От кроликов всегда много мусора. Это стоит учитывать уже при выборе клетки: нужен довольно высокий поддон. Тем не менее из-за него все равно будет лететь сено и наполнитель. Кроме того, кролики требуют подбора наполнителя и приучения к лотку — иначе неприятный запах не заставит себя ждать.

Хорек

Если вы не любите уборку — хорек поможет. Он «пропылесосит» за вас и удалит с пола любой оставленный мусор, полакомится полиэтиленовым пакетом, после чего вам придется спешно искать ветеринара по экзотическим животным.

Наведет свой порядок, включающий в себя заначки из еды и ваших вещей вроде носков, телефонов и тапок под диваном и в шкафу. У каждого уважающего себя хорька есть свои «склады», которые лучше узнать заранее, чтобы не искать потом запасы испортившейся провизии по запаху.

Будет пахнуть. Стерилизация поможет частично решить эту проблему, но, если при этом не удалить пахучую железу (рискованная операция), испуганный или, наоборот, обрадованный зверь все равно будет время от времени «ароматизировать» комнату.

Хорек — хитрый и способный хищник. Любой грызун, птица или кролик для него объект охоты, во время которой он проявляет недюжинные способности. Содержать его в одной квартире с такими питомцами категорически не рекомендуется.

Енот

Раскопает все горшки с цветами, разворошит ящики с одеждой, из любопытства залезет в каждую щель и в каждый шкаф. А еще сорвет шторы, обои и раскидает все, до чего дотянется.

Скорее всего, оставит вам на память отметины своих острых зубов. Енот — крайне своевольное создание, и к тому же его категорически нельзя наказывать, особенно бить. В лучшем случае он запомнит и отомстит потом, в худшем — сразу же выразит свое несогласие нападением. Укус енота сравним с укусом немаленькой собаки. Некастрированные самцы еще и могут стать агрессивными на фоне бушующих гормонов.

Постирает вашу одежду, еду и телефон, если вы неосмотрительно оставите их в открытом доступе.

Будет требовать вашего внимания — всегда, каждую минуту, когда вы дома. Возможно, даже ночью.

Ежик

Для полноценного питания ему потребуются насекомые. Много насекомых. Варианты — специальный дорогой корм для насекомоядных животных или личные колонии тараканов, сверчков и мучных червей. Молоко ежам, кстати, нельзя — оно вызывает у них сильное расстройство желудка.

Будет будить вас по ночам топотом.

Брать ежей из природы и даже трогать их категорически не рекомендуется — наряду с лисами, они очень часто становятся переносчиками смертельно опасного заболевания — бешенства.

Сахарный поссум

Будут привередливы в еде. Также для нормального развития сахарным поссумам дают насекомых (преимущественно зофобасов), которых зверьки очень неаккуратно и некрасиво поедают.

Самцы переметят всю свою территорию довольно пахучими метками и не один раз.

Основная активность — ночью. Именно в это время они будут шуметь, шуршать и громко «переговариваться» между собой. Да, кстати, держать их рекомендуется хотя бы парой — поссумы довольно социальны.

Шиншилла

Займет целый угол в вашей комнате (а то и всю стену) своей огромной клеткой или витриной. Будет шуметь в ней, особенно охотно по ночам.

Вы с удивлением обнаружите, что ей нужен не только специальный корм и подходящие по размеру хоромы, но специальная купалка, песок, сушеные ветки (не все породы деревьев подходят!), а в случае жаркого лета придется срочно придумывать систему охлаждения клетки.

Шкурка шиншилл очень мягкая и приятная на ощупь, поэтому для вас может быть разочарованием тот факт, что большинство этих зверьков не любит сидеть на руках и вырываются и царапаются, когда их пытаются тискать.

Хомячок Кэмпбелла

Проникнет в ваш дом, замаскировавшись под более миролюбивого джунгарского хомячка. Более того, хомячки Кэмпбелла могут скрещиваться с джунгарскими и в зоомагазинах нередко можно встретить гибриды. Внешние различия между ними невелики: немного разный окрас шкурки по бокам и слегка отличающаяся шерсть.

Хотя бы раз «прокомпостирует» чьи-нибудь пальцы. Хомячки Кэмпбелла в большинстве своем более нелюдимые и агрессивные, чем джунгарские. Среди них чаще встречаются особи, которые кидаются на протянутую в клетку руку, а приручить их гораздо сложнее.

Если вы будете давать ему сладкие фрукты и лакомства-«палочки», очень вероятно, что «порадует» вас диабетом — эта болезнь бывает у всех разновидностей хомяков, но карликовые (Кэмпбелла и джунгарские) особенно к нему предрасположены.

Крупные попугаи

Они будут вас очень любить и при этом истерить, обижаться и мстить, тосковать, когда вас нет рядом, и требовать внимания каждую минуту. Придется по-настоящему строить отношения и работать с их «заскоками».

Сделают уборку вашей каждодневной рутиной. Попугаи очень неаккуратно едят, справляют нужду где попало и очень любят разбрасывать вещи и портить все, что попадется на пути. У многих крупных попугаев в больших количествах выделяется аллергенная пудра, которая защищает их перья и быстро покрывает в квартире все доступные поверхности.

Протестирует на прочность ваши пальцы, причем не один раз. Прокушенная фаланга пальца или ноготь — одна из обычных травм.

Большинство крупных попугаев обладают очень громкими и резкими голосами и, будучи очень эмоциональными, пользуются ими на всю катушку. Наряду со словами, которым вы их научите (или они освоят сами), в вашем доме будут постоянно раздаваться и менее приятные звуки.

Крысы

Для своей полноценной жизни потребуют веселую компанию из еще нескольких особей, а также большую клетку и место для выгула.

При свободном выгуле по квартире внесут свои коррективы в ремонт и дизайн.

Научат своего хозяина делить таблетки, делать уколы, находить в срочном порядке редкие рецептурные препараты и делать постоянную заначку на лечебные расходы. Крысы очень склонны к респираторным заболеваниям и новообразованиям (особенно после 2 лет), но, кроме этого, у них есть еще множество вариантов того, что может заболеть.

Резко постареют и умрут в 2–3 года, оставив после себя не только кучу веселых и добрых воспоминаний, но и разбитое сердце.