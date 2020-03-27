10 правил, которые нужно знать любому, у кого в доме живет кошка

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Коты живут бок о бок с человеком больше 11 тыс. лет. В одной только Великобритании, по данным за 2006 год, насчитывалось 10 млн домашних кошек. И все же мы знаем о них еще не так много, как хотелось бы. Постоянно всплывают новые особенности поведения этих милых питомцев, за незнание которых хозяева порой расплачиваются нервами и временем.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый кот, как и его хозяин, заслуживает жизни в мире и благополучии. А для этого стоит изучить еще 10 правил содержания этих питомцев.

10. Нельзя спать с кошкой

Нельзя просто взять и уснуть без кота в ногах. Этот мохнатый оккупант обязательно пристроится рядом. А с собой прихватит шерсть, которая является сильным аллергеном. И даже если у вас нет аллергии, шерстинки могут вызвать раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей. Ведь во сне человек не сразу чувствует, что что-то попало в нос. А еще даже ухоженный кот может быть переносчиком бактерий и микробов. Одними из самых опасных можно назвать возбудителей токсоплазмоза. Врачи из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит, проникнув в организм человека, на 50 % повышает риск развития шизофрении.

9. Нельзя выключать свет во всем доме, если вечером уходите

Вопреки распространенному мнению, кошки не способны видеть в полной темноте. Им нужен хоть какой-то, пусть даже крошечный, источник света. Иначе они будут вынуждены сидеть на месте и ждать утра. А пока сидят, они обязательно заскучают. И это самое страшное. Сенсорная депривация (лишение всех ощущений) и человека легко доводит до безумия, что говорить о кошках.

«У родителей есть кот. Зайдя в темную комнату, он может там потеряться и начать орать. Это же относится и к лотку. Родители сделали так: установили лампу с датчиком движения».

Кошки — ночные животные, и период их активности приходится как раз на темное время суток. Коты изучают местность, охотятся. Без этого они лишаются практически главного занятия в своей жизни и впадают в глубокую депрессию, которая ведет к ожирению, проблемам с почками и сокращению срока жизни питомца.

8. Нельзя часто передвигать мебель

Особенно если питомец уже в годах. В знакомой обстановке кошки чаще опираются на обоняние и слух, чем на зрение. Большие глаза медленно перестраиваются при фокусировании на объектах, расположенных далеко и близко. А потому зрение животных приспосабливается к месту обитания. Бродячие коты в основном дальнозоркие, домашние — близорукие. Представьте, сколько раз вы ударитесь мизинчиком, если побежите в новой обстановке с закрытыми глазами.

К тому же кошки одомашнены не так уж и давно — примерно 10 тыс. лет назад (для сравнения: собаки дружат с человеком уже 35 тыс. лет), — а значит, в большей степени сохранили свои дикие повадки. Как и их африканский предок Felis lybica, домашние кошки прокладывают по дому тропки, по которым чаще всего и ходят. Исчезновение привычной дороги может сильно встревожить кошку — она начнет бегать, точить когти и метить все вокруг, чтобы заново освоить территорию.

7. Нельзя играть на духовых инструментах

Похоже, что этот котейка наслаждается звуком, однако большинству ушастых человеческие мелодии не нравятся, особенно громкие. А что может быть громче звучания духовых? Чувствительность слуха кошки в 5 раз выше, чем человека. И то, что мы воспринимаем как музыку, им кажется диким ревом. Даже классические произведения. Исследователи пытались успокоить кошек перед визитом к ветеринару инструментальной музыкой, но не вышло. Оказалось, что им больше по вкусу композиции собственного сочинения. Звуки урчания и кормления котят — вот что действительно расслабляет питомцев.

6. Нельзя забывать о насестах у окна и на шкафах

Кошки делятся на 3 типа: любители прятаться на полу, любители наблюдать сверху и любители быть на виду. В дикой природе все просто: кругом деревья и кусты. А вот в квартире не всегда найдется местечко повыше или поукромнее. Так что приходится прятаться под кофейными столиками, наблюдать со шкафов и занимать ваши диваны, чтобы покрасоваться. Поэтому лучше соорудить коту лесенку на шкаф и насест у окна. Так у питомца появятся места для наблюдений и укромные уголки, а главное, уверенность в себе.

И помните: коты хорошо видят примерно на расстоянии 20 м. Если вы живете выше 5-го этажа, лучше позаботиться о том, чтобы в поле зрения питомца попадал хотя бы один какой-нибудь яркий предмет. Ведь не каждому ушастому везет с видом из окна так же, как этому.

5. Нельзя предлагать кошке неподвижные игрушки

С неподвижными предметами кошки играют только в детстве. Ведь обычно первой забавой для котят становится добыча, которую приносит кошка-мать, а та уже, конечно, не шевелится. Взрослые же особи учатся охотиться на живую цель. Так что с подросшей кошкой лучше играть чем-нибудь подвижным: заводными мышками, шариком на пружинке, специальным приложением на iPad в конце концов.

4. Нельзя смотреть старый телевизор

Вот вам неплохой повод обновить ТВ. Кошки тоже любят смотреть телевизор. Для домашних питомцев в условиях постоянного дефицита новых ощущений бывает полезно присоединиться вечерком к хозяину, отдыхающему за просмотром кабельного канала. Вот только на стандартных мониторах с частотой смены кадров 50 Гц кошка не видит ничего: вместо изображения там полоски и мерцание. А вот телевизор с частотой обновления 100 Гц кошек полностью устраивает. Картинку там видно четко и хорошо.

3. Нельзя ставить кошачьи лотки в ванную комнату

Для кошки лоток — одно из самых важных мест в доме. И не только потому, что там можно всласть покопаться. Это символ того, что территория принадлежит коту. Большинство хозяев ставит туалеты для питомцев в ванной комнате. Однако кошачьи горшки лучше всего размещать там, где ваш любимец проводит большую часть своего времени. И вряд ли это ванная. Увы, если котейка все время трется в гостиной, то именно там и должен стоять лоток. И еще совет тем, кто покупает своим котам закрытые лотки: они должны иметь несколько выходов. Кошкам нужен путь к отступлению, они не любят чувствовать себя загнанными в угол. Иначе они могут и вовсе отказаться от лотка. Особенно если он в квартире единственный.

2. Нельзя отдавать кота друзьям на время отпуска

«Попросила организовать мне беседу по скайпу с кошкой, пока я в отъезде».

Кота лучше оставить дома. Это может показаться жестоким решением, но только на первый взгляд. В привычной обстановке питомец будет испытывать меньший стресс от пропажи хозяина. А те же друзья могут приходить раз в 3 дня и досыпать еды, менять воду и наполнитель. К тому же, переболев некоторыми болезнями, животное может быть носителем вируса в течение всей жизни. Поэтому кот, отправленный на передержку или к знакомым, может заразить всех или заразиться сам.

1. Нельзя держать в доме букеты цветов в вазах

О комнатных растениях, которые могут оказаться ядовитыми и опасными для питомцев, знают уже практически все. А вот то, что и безобидные на первый взгляд праздничные букеты иногда приносят вред, известно не каждому. На кромке срезов у цветов и на листьях может образовываться ядовитый сок — это средство защиты растения. Кроме того, для лучшего хранения и перевозки букеты опрыскиваются химическими консервантами. Они вызывают ожог слизистых, отравление, аллергию.

И хотя котейки при желании пролезут даже в холодильник, цветы на ночь лучше убирать. Кроме того, нельзя давать животным пить воду из ваз. А лучше вообще покупать на праздник не букеты, а флорариумы. Это хороший способ оградить кота от цветов и наоборот.