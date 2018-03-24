10+ собак, которые так похожи на людей, что вызывают недоумение

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Собака — друг человека, а иногда еще и его двойник. Не верите? Взгляните на псов из нашей подборки, уж очень их мордочки напоминают человеческие лица.

AdMe.ru нашел 14 собак, которые в прошлой жизни, кажется, были людьми. Как иначе объяснить это сходство?

Этот пес похож на Уильяма Х. Мэйси

«Говорят, моя такса — копия Добби»

Пес смахивает на грустного мужчину лет 45

«Когда моя собака так сидит, она напоминает мне человека»

«Мой пес похож на главу мафии»

«У собаки моей подруги человеческое лицо»

«Собака моей тети похожа на девочку из мема»

Этот пес выглядит так, будто собирается баллотироваться в президенты

«Пес начинает походить на философа XIX века»

«Моя собака — мини-версия Чубаки»

«Мой пес смотрит так, будто пытается склеить кого-то в баре»

«Собака моего друга похожа на Клинта Иствуда»

«Моя собака делает так же, как Шелли Дюваль»

Обернись, незнакомка!

А ваши питомцы напоминают кого-нибудь? Поделитесь их фотографиями в комментариях!