10 реальных историй невероятной дружбы между людьми и дикими животными

Кевин Ричардсон и его друзья: львы, гиены, леопарды

Марк Дюма и белая медведица Эйджи

Супруги Джустоцци и дикая свинка Паскалина

Ирван и крокодил Коджек

Шон Эллис и волки

О невероятной дружбе британского натуралиста Шона Эллиса (Shaun Ellis) и волков были сняты документальные фильмы Animal Planet («Living with the Wolfman») и National Geographic («A Man among Wolves»). Однако на заре его становления как профессионального зоолога ведущие специалисты этой области откровенно подшучивали над ним и считали чудаком, фанатиком.