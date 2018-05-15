10 реальных историй невероятной дружбы между людьми и дикими животными

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Одни люди любят собак, другие кошек, а кто-то предпочитает более экзотических питомцев, например улиток или пауков. Но есть те, кто выбирает себе в друзья диких и опасных животных. Такая дружба рушит рамки привычного понимания вещей и приоткрывает завесу нашей глубинной связи с природой.

AdMe.ru собрал 10 невероятных историй дружбы людей и диких животных, которые переворачивают сознание и заставляют задуматься о нашем месте в этом мире, об отношении ко всему живому.

Кевин Ричардсон и его друзья: львы, гиены, леопарды

«Заклинатель зверей» — именно так называют зоолога Кевина Ричардсона (Kevin Richardson) во всем мире. И это неспроста. Кевин может спокойно спать в львиной стае, купаться с ними в реке и играть в мяч. Кроме львов среди его диких друзей есть леопарды и гиены.

За этой невероятной дружбой стоит колоссальный труд и опыт. Все эти животные хоть и живут в природных условиях на территории парка «Королевство белых львов», но с каждым из них Кевин знаком еще с момента, как они были малышами. Свои отношения с большими кошками Ричардсон строит исключительно на уважении и доверии, львы считают зоолога членом своей дикой семьи и ведут себя с ним нежно и ласково.

Марк Дюма и белая медведица Эйджи

Марк Дюма (Mark Dumas), проживающий в Эбботсфорде (Канада), — единственный человек на планете, который дружит с белым полярным медведем.

Эйджи (Agee) — так зовут белую медведицу, которая вот уже больше 18 лет живет бок о бок с Марком и его супругой. Ученые до сих пор недоумевают, каким образом возможна такая дружба, ведь полярный медведь является одним из самых крупных и свирепых хищников на Земле, он может одним ударом лапы снести человеку голову.

Марк давно занимается медведями, он вырастил и воспитал Эйджи, буквально выкормил ее из бутылочки. Между ними есть невидимая, только им понятная связь, любовь и взаимное уважение. Нам кажется, что они даже похожи внешне! Эйджи подпускает к себе только Марка и его супругу, к остальным людям она настроена не столь дружелюбно.

Супруги Джустоцци и дикая свинка Паскалина

Итальянские супруги Джустоцци (Giustozzi) спасли в лесу погибавшего от голода дикого поросенка. Спустя пару лет дикая кабаниха по кличке Паскалина превратилась в красотку внушительных размеров и весом более 100 кг. Несмотря на то что дикие свиньи не так безопасны, как может показаться, и могут легко поранить и даже убить человека, Паскалина любит ласку и внимание, она считает себя полноценным членом семьи Джустоцци. Когда ее хозяин Раффаэль расслабляется на диване, Паскалина вскарабкивается прямо на него и нежно прижимается своим милым рыльцем.

Ирван и крокодил Коджек

Житель Богора (Индонезия) Ирван (Irvan) однажды выкупил за $ 1,5 у местных мальчишек маленького крокодила длиной всего 10 см. Коджек — так назвал своего питомца Ирван — прожил в его доме 20 лет. Ручная рептилия выросла длиной 2,75 метра и весом около 200 кг. Ирван и члены его семьи играли с Коджеком, чистили его щеткой. Рептилия съедала примерно 2 кг сырой рыбы в день и несколько раз из-за своей прожорливости перекусывала соседскими кошками, случайно зашедшими во двор.

Конец дружбе людей и крокодила положила местная администрация, узнавшая о жившем в семье необычном питомце. Крокодилы находятся под охраной законодательства Индонезии, их запрещено держать в домашних условиях. Коджек был изъят из семьи и переведен в сафари-парк Богора. Провожавшие Коджека члены семьи Ирвана не скрывали слез, ведь за 20 лет они сильно привязались к крокодилу. Сам Ирван часто посещает друга в его новом вольере в сафари-парке.

Шон Эллис и волки

О невероятной дружбе британского натуралиста Шона Эллиса (Shaun Ellis) и волков были сняты документальные фильмы Animal Planet («Living with the Wolfman») и National Geographic («A Man among Wolves»). Однако на заре его становления как профессионального зоолога ведущие специалисты этой области откровенно подшучивали над ним и считали чудаком, фанатиком.

Помимо работы с волками в специализированном центре Шон прожил почти 2 года в стае диких волков и написал об этом потрясающем опыте книгу «Свой среди волков». В ней он описал все, что происходило с ним за время жизни рядом с хищниками, от чего пришлось отказаться и с чем мириться, какие испытания пройти, чтобы в конечном итоге войти в волчью семью.

Супруги Жубер и бегемотиха Джессика

В 2000 году, во время наводнения в Лимпопо, малыша бегемота выбросило на берег реки прямо возле дома супругов Жубер (Joubert). Малышке было не больше 5 часов от роду, и без помощи она просто погибла бы.

Рейнджер Тони Жубер и его супруга Ширли, у которых не было своих детей, выкормили Джессику, и сейчас ей уже 18 лет, а вес — примерно 1,5 тонны. Бегемоты хоть и травоядные, но являются очень опасными животными, способными запросто убить человека. Но за все эти годы Джессика ни разу не проявила агрессии. Она даже отгоняет крокодилов, защищая своих спасителей, когда супруги Жубер заходят в воду.

Джессика обожает южноафриканский чай ройбос, 20 литров которого ей каждый день заваривает Ширли, а еще очень любит сладкий картофель. Бегемотиха живет на свободе вместе с другими собратьями, но регулярно приходит к Жуберам пообщаться и посмотреть телевизор. Они даже сделали ей специальный коридор из воды к дому. Джессика — самый известный гиппопотам в мире. О ней снято 105 документальных фильмов, и бегемотиха все еще остается одной из главных достопримечательностей ЮАР, которую обожают туристы.

Дэмиен Аспиналл и горилла Квиби

Когда Квиби (Kwibi) и его братья были совсем маленькими, их родителей поймали браконьеры. Дальнейшая судьба была предопределена: малышей должны были продать в домашние зверинцы, где они провели бы долгие годы в тесных клетках или погибли бы. Но браконьеров поймала полиция, и детенышей отправили в Англию, в зоопарк Хоулетс. Хозяин зоопарка Дэмиен Аспиналл (Damian Aspinall) очень привязался к Квиби, он был для него особенной гориллой. Дэмиен часто играл с ним, заботился о нем. Когда Квиби подрос, он отвез его в Африку, в Габон, и вместе с другими гориллами выпустил на волю.

Квиби прожил на свободе 5 лет и стал совсем взрослым, сильным альфа-самцом. Спустя эти 5 лет Дэмиен приехал в Африку, чтобы навестить его, но никто не был уверен до конца, что горилла узнает его. Их встреча была очень трогательной: Квиби узнал друга детства, прибежав из джунглей на его зов к берегу реки.

Супруги Бриджес и бизон Дикарь

Много лет назад супруги Ронни и Шеррон Бриджес из Техаса держали стадо бизонов из полсотни особей. Но когда Ронни ослеп на один глаз и не мог больше ухаживать за ними, стадо пришлось продать. Бриджесы оставили себе только одного теленка, которому дали кличку Дикарь (Wild Thing).

Дикарь стал настоящим домашним любимцем и членом семьи. Он всегда завтракает за столом вместе со своими хозяевами и любит смотреть фильмы экшен (из-за активно движущихся картинок) в своей собственной комнате. Дикарь даже был шафером на свадьбе супругов. Характер бизона полностью соответствует его имени: дикий и необузданный. Но он считает Ронни вожаком, уступает ему и позволяет держать себя за рога.

Кейси Андерсон и медведь гризли Брут

Лучшим другом для Кейси Андерсона стал... медведь гризли! Кейси взял Брута под свою опеку, когда тот был еще совсем крохой. Заповедник, где родился медвежонок, был уже переполнен медведями, и места для еще одного гризли уже не было. Брута хотели отправить в зоопарк, но Кейси не дал этому случиться.

Вот уже много лет Кейси и Брут поддерживают теплые, доверительные отношения. Поражает воображение то, насколько нежным и ласковым может быть этот опаснейший хищник весом почти 400 кг и ростом 2,4 метра. Эта пара друзей стали звездами шоу Опры Уинфри и своей собственной телепрограммы, которую поддерживает National Geographic. В ней Кейси старается развеять стереотипные представления людей о том, что медведи гризли — исключительно убийцы-людоеды и кровожадные хищники.

Семья Шуман и их гепарды Вакуу и Скайла

Два детеныша гепарда появились в семье Ким и Хейна Шуман из Южной Африки совершенно незапланированно. Их мать родила в заповеднике 4 малышей, но так как обычно гепарды могут обеспечить выживание только половине помета, Шуманы приняли решение забрать двоих котят домой. Стать владельцами двух диких кошек совершенно не входило в планы семьи, тем более что у них было двое маленьких детей, 2-летний сын Малан и 3-месячная малышка Кайла. Сначала Шуманы пытались держать гепардов отдельно от детей, но жизнь внесла свои коррективы. Ким приходилось каждые 2 часа, днем и ночью, кормить гепардов — Вакуу и Скайлу — и собственных детей. В конечном итоге все перемешалось. Ким одновременно грела молоко и для малышки Кайлы, и для котят, укладывала их вместе в свою кровать, потому что гепарды тоже нуждались в материнском тепле и заботе.

Опасные кошки стали полноценными членами семьи и очень сблизились с детьми Шуманов. Годовалых гепардов все же перевели в вольер на задний двор, но дети регулярно приходят к ним играть. Родители научили их, как вести себя, чтобы игры с хищниками были наиболее безопасными. Еще Шуманы объясняют детям, что вскоре придется отправить Вакуу и Скайлу в заповедник, где им будет лучше, чем в вольере.