Соблюдайте простые правила, и ваш малыш вырастет полиглотом

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Постепенно законы постиндустриального общества стирают границы между странами, и знание языков становится повседневностью. Родители, озабоченные светлым будущим детей, все чаще задают вопрос: "Когда и как начинать обучать ребенка иностранному языку?" Наиболее подходящий возраст – с 1,5 года до 9 лет. В этом возрасте лучше развивается непроизвольная память. Если в семье мама разговаривает на русском, папа - на английском, а няня общается с ребенком на немецком с младенчества, то ребенок без труда будет разговаривать на всех трех языках.

Для исключения языкового барьера в будущем AdMe.ru подобрал ряд простых правил, следуя которым ваш ребенок сможет интересно и занимательно изучать язык.

Когда начать?

В вопросе, есть ли у ребенка способности к языкам, который кажется непростым на первый взгляд, достаточно следовать обычному логическому правилу: если ваш ребенок начал разговаривать на своем родном языке, значит, у него есть способности к языкам, и если он уже научился повторять слова, значит, с ним можно начинать учить иностранные. Когда процесс формирования родного языка у малыша завершен, это происходит примерно к 2,5 года, то можно начинать изучать иностранный. Если вы обладаете идеальным знанием языка и готовы создать ситуацию погружения в языковую среду, можете начинать раньше.

Где учить: дома или в детской студии?

Подходят все варианты: дома, в студии, с няней, в языковой школе. Для детей младше 3 лет больше подходят занятия дома, так как малыши еще не обладают навыками коллективного взаимодействия, совместной игры. Для детей более старшего возраста - 4 и более - выбор более разнообразный: они готовы к общению в коллективе, для них этот формат изучения языка будет эффективным.

С чего начать?

Если вы свободно говорите на иностранном языке, то просто используйте его в повседневной жизни в общении с малышом, он будет впитывать языковые конструкции как губка, но необходимо придерживаться одного правила: старайтесь постоянно разговаривать с ребенком только на иностранном. К примеру, мама общается исключительно на английском, а папа - на русском. Начинайте изучение с простых слов. Если вы учите английский, исключите буквосочетания th, ch, ph и выбирайте слова из 3–4 букв. Если ваш ребенок знает названия цветов на родном языке, значит, можно начинать учить названия на иностранном. Начинать с изучения алфавита не стоит: это не вызовет интереса у ребенка. Привлеките его внимание яркими карточками с животными, игрушками.

Чтение

Начинать обучать ребенка чтению можно только в 4–5 лет, выбирая также односложные слова из нескольких букв. Для изучения алфавита выучите песенки: они помогут ребенку в игровой форме быстро запомнить буквы. Используйте словарные карточки, на которых написаны транскрипция, английское название и русское, а можно изготовить карточки вместе с ребенком, выбрать слова и изображения. Через увлекательное занятие ребенок лучше запомнит необходимый материал.

Кукла-англичанка

Приобретите игрушку (можно куклу-перчатку), смоделируйте ситуацию, в которой кукла будет общаться с ребенком только на иностранном языке, потому что русского языка она не понимает. Пойте вместе песенки, читайте стихи. Игровая ситуация поможет поддержать интерес к изучению языка.

Какие навыки можно развивать?

Ребенок дошкольного возраста может воспринимать речь на слух, запоминать и повторять, говорить сам и читать вместе с родителями, разглядывая картинки. Изучать грамматику, написание слов с малышами не стоит. Родителям необходимо запомнить простое правило: развивать навыки английского ребенок способен в том же самом объеме, что и русского. Продолжительность занятий не должна превышать 15 минут, причем чем младше ребенок, тем меньше времени нужно посвящать упражнениям.

Исправлять ли произношение?

У взрослого человека, изучающего иностранный, часто страдает произношение слов, над которым приходится долго и мучительно работать. У ребенка, который начинает учить иностранный с маленького возраста, таких проблем не будет, так как ему не придется перестраивать артикуляционный аппарат.

5 простых способов начать изучать английский

1. Смотрите англоязычные мультики. У маленьких детей сильно развита языковая интуиция. Не удивляйтесь, если после просмотра мультика они начнут повторять слова. 2. Изучайте английские слова и фразы в повседневной жизни. Например, на прогулке задайте вопрос малышу: "Какого цвета машина?" После его ответа расскажите ему, как будет по-английски "желтая машина". 3. Не забывайте главное правило: употребляем подходящие к ситуации слова. В обед говорим о еде, во время прогулки - о погоде, в зоопарке - о животных. 4. Изучайте не слова, а фразы: This is a cat! Это облегчит в дальнейшем ребенку освоение грамматики. 5. Подкрепляйте любое слово визуальным образом. Скажите: Dog, покажите собаку на картинке, на улице, по телевизору.

В своих усилиях облегчить своему ребенку будущее не забывайте, что у него должно быть счастливое детство, которое важнее идеального английского!