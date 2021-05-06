Почему прокол ушей ребенку — не лучшая идея

Согласно выводам Американской академии педиатрии, чтобы проколоть ребенку уши, родителям следует подождать, когда ему исполнится 6 месяцев. Хотя эта рекомендация вызывает споры, нельзя отрицать, что пирсинг в столь юном возрасте чреват некоторыми последствиями.

Мы в AdMe.ru решили углубиться в эту тему и нашли несколько моментов, которые должны учитывать родители, желающие проколоть уши своему ребенку.

Дети могут сделать себе больно

Прокол ушей вызывает боль независимо от возраста, но дело не только в этом. От пирсинга уши ребенка могут покраснеть и стать очень чувствительными, поэтому крайне важно не прикасаться к свежему проколу. Если вы твердо решили прокалывать уши ребенку, выбирайте маленькие плоские серьги без острых краев. Висячие серьги крайне не рекомендуются, потому что ребенок может сильно их потянуть и травмировать мочки ушей.

Вы делаете выбор за них

Некоторые родители полагают, что прокалывать уши в младенчестве не так больно, но ощущения от процедуры не зависят от возраста. Современные методы пирсинга ушей практически безболезненны. Почему бы не дать ребенку самому сделать выбор и в более осознанном возрасте решить, нужны ли ему проколы в ушах?

Это может быть навсегда

Так происходит не всегда, но иногда после прокола ткань мочки может зарубцеваться и след останется навсегда. И это может стать проблемой, если ваш ребенок вырастет и решит избавиться от пирсинга.

В ранку можно занести инфекцию

Даже при соблюдении всех мер предосторожности прокол уха у младенцев сопряжен с риском занести инфекцию. Боль, выделения и отек могут появиться, если мочку уха не очищать в соответствии с рекомендациями специалиста. В течение по меньшей мере 6 недель после прокола серьгу вообще лучше не вынимать.