«Она умела читать по уголку его брови». Пронзительный текст о безграничной женской заботе

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Нет ничего особенного в том, чтобы изо дня в день заботиться о своих близких: готовить и стирать, гладить и мыть, вытирать слезы и утешать, смягчать и примирять, укачивать и обнимать. Нет ничего более естественного. И ничего более самоотверженного. И более понятного всем женщинам мира — нашим бабушкам, мамам и нам самим. Писательница Зоя Арефьева сумела точно передать словами внутреннее чувство, которое ведет нас всех и в светлые, и в темные времена, иногда заставляя забывать о себе, но никогда — о тех, кого мы любим.

AdMe.ru публикует необыкновенный текст Зои о женской силе, которая каждый день незаметно спасает мир. Берегите себя.

Она умела читать.

По уголку его брови, что он устал и хочет кофе. Что лучше ничего не спрашивать, не прикасаться даже взглядом, даже тенью, выйти из комнаты.

Пусть посидит в тишине, потом придет и сам все расскажет.

Она умела читать.

Между строк писем матери, что опять ноют руки, что достали дожди.

Что утром сидит, лохматая и маленькая, на кровати и молится о здоровье внуков.

Что вечером испечет пирог и отнесет соседке, у которой совсем никого.

Это нехорошо, когда совсем один, так не надо. Поэтому больше сладких яблок и корицы.

У каждого человека должен быть теплый кусок пирога. В этом смысл.

Она умела читать.

По макушке дочки, что на Новый год хочет робота. Что сломался любимый карандаш, что у Таньки новые красные кеды и срочно надо такие же, потому что дружить — это весело, когда тебе всего лишь шесть. Когда из огорчений лишь изюм в компоте.

Она умела читать.

По снам, по шву на рубашке, по картам, по обрывку мелодии в такси, по кофейной гуще, по вставшим дыбом волоскам на руках, по облакам, по реснице на щеке.

Она знала все языки и все знаки. Каждую закорючку.

Она листала этот мир, как огромную книгу, и некоторые страницы мечтала вырвать, выпустить пеплом на волю.