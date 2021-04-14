3 простых правила, которые помогли нам избавиться от выматывающих семейных ссор

Суббота, к сыну в гости завалились приятели. Я им быстро сварганила обед, выслушала все последние новости, отдала под разграбление большую комнату и трусливо сбежала в детскую работать за компьютером. Напоследок отдала в заложники мужа со словами: «Будут вопросы — все к папе». Папа согласно покивал. Пара часов пролетела в мирных баталиях, но потом что-то явно пошло не так. Ор стоит такой, что аж стекла звенят, дети рычат, как бандерлоги, и подвывают, как гиены. Заглядываю к ним, а там драма: в сражении за один джойстик они умудрились порвать провод и теперь трагически взывают к мужу. Скорбь их чуть притушила и пошла искать супруга. Заглядываю в спальню, а он там, родимый. Крепко спит в наушниках. Даже не поежился от всей этой какофонии. Я начала медленно закипать. У меня работа горит, он обещал присмотреть — и самоустранился.

Меня зовут Мария, и думаю, что наши семейные распри не являются чем-то уникальным. Все мы иногда устаем и отчаянно рычим на домашних, потому что времени на себя не хватает. Специально для AdMe.ru я решила провести дома небольшой эксперимент и посмотреть, поможет ли он нам всем стать спокойнее.

Вечером, когда нашествие варваров схлынуло и чадо сладко засопело в своей кровати, я усадила перед собой супруга для серьезной беседы. Говорила, распаляясь, преимущественно я. Супруг лишь задумчиво на меня глазел. Способность мужа устраивать себе тихий час в любой неподходящий момент меня просто бесила. Рычала: «И я устаю! Уже сил нет!» На что супруг спросил: «Ну и что тебе мешает? Ложись и отдохни. А то ты только хмуришься, бухтишь и глаза закатываешь. Ну и как мне понять из всего этого, что ты устала и хочешь именно поспать?» От такого предложения я прямо опешила. И правда, а что мне мешает? Обсудили мои страдания еще немного, и тут я вспомнила, что читала недавно об одном эксперименте в блоге. Правда, мы немного изменили первоначальные правила под себя. А что, если каждому члену семьи выделить час свободного времени каждый день? Пусть делает что хочет, а в это время трогать и дергать его строго воспрещается.

Наш эксперимент

После долгих бесед и размышлений придумали 3 таких правила: Каждый из нас — я, муж и сын — получают по часу свободного времени каждый день. Тратить эти минуты можно как угодно, но всякие бытовые моменты сюда не входят. То есть поход в магазин, парикмахерская и все такое не учитываются. Еще час ежедневно отводится на вдумчивое общение мамы и папы. Никаких телефонов, просто сидим и болтаем. Можно это время объединить в конце недели, если будет такое желание. И еще 60 минут в день на семейные развлекаловки. Все что угодно, только без телевизора. То есть совместный просмотр кино и сериалов не учитывается. А вот компьютер мы исключать не стали, и эффект получился интересным.

Первые шаги

На следующий день осчастливили своей идеей сына. Тот задумку родителей оценил. Еще бы, целый час в день никто не будет бухтеть и рычать про уроки, глупый YouTube и полезные книжки. Это же настоящий восторг. Он тут же ринулся в атаку, выбивая не час, а два. Торговались все утро. В результате вспомнили про вторую часть — время, проведенное совместно всей семьей. И эта идея его так вдохновила, что про свои требования он и забыл. Порысил в комнату — рыться в настолках и выбирать игру на вечер. Такое воодушевление нас порядком удивило. Мы с мужем стыдливо переглянулись, ведь даже и не догадывались, что сынуля так скучает по совместно проведенным вечерам.

Волшебные полчаса

У супруга никаких проблем с его свободным временем не возникло. Он радостной трусцой устремлялся в положенное время к компьютеру и залипал в какой-нибудь игре. Если компьютер был, конечно, не занят ребенком. Но как-то они его, к общему удовольствию, поделили. А вот я порядком намаялась со своими драгоценными минутами. Сначала решила их потратить на чтение — вечно не успеваю доползти до очередной любимой книжки. Остается лишь минут 15 вечером, да и то уже с трудом раздираю глаза. Села читать. Через 10 минут обнаружила себя бродящей по дому с талмудом в руках, подбирающей хаотично разбросанные носки и предметы детской одежды, разбросанные по комнате. Непорядок, подумала я. Это же время для меня, а не для уборки. И вернула себя на диван. Еще через 5 минут вскинулась: а сделал ли ребенок уроки? Потом таращилась между строк и думала, что же мне приготовить на ужин. Да уж, не так я планировала провести свое свободное время.

А как отдыхать, если отдыхать не получается?

Сбежала от своей семьи в ближайшее кафе, чтобы отдохнуть в одиночестве. Уютно устроилась с капучино и книжкой. И через 5 минут умудрилась позвонить мужу, чтобы узнать, как они там. Супруг был в недоумении. Заметил, что ребенку уже не 9 месяцев, а 9 лет, все у них отлично. И вообще мне вроде бы положено отдыхать от них. А не звонить, чтобы узнать, пообедали ли они. Похоже, моя проблема была не в том, что у меня не было времени на отдых. А в том, что я катастрофически разучилась это делать и совершенно не знала, на что свой час потратить. Вернее, я знала. На работу, уборку, готовку — в общем, что-то полезное. А вот просто посидеть, съесть вкусняшку и поглазеть на прохожих у меня не получалось. Зря, наверное, я бухтела на мужа и сына. Посоветовалась с мужем. Он поразмышлял и вспомнил, что на заре нашей семейной жизни мне очень нравилось фотографировать. «Возьми фотоаппарат да погуляй по соседним улочкам. Ну или на телефон пофоткай. Да просто поброди, в конце концов». И — о чудо! — это сработало. Пока я бегала по району с фотиком наперевес, мне казалось, что вроде и делом занимаюсь, а с другой стороны, и отдыхаю. Прогулки помогали проветрить голову, успокоиться. Плюс свежий воздух и ходьба явно положительно сказывались на моем самочувствии и внешнем виде.

Совместно проведенное время

Некоторым испытанием стало «семейное» время. Во-первых, надо было согнать наше маленькое стадо в одну комнату, оторвав всех от других дел. Во-вторых, выкроить на это положенные минуты. Да и в час мы не особо укладывались. Ни одну настольную игру не могли пройти за это время, а прерываться в середине процесса не хотелось. Карточные игры быстро пришлось исключить: наше чадо оказалось исключительно азартным и впадало во вселенскую скорбь после проигрышей. Над «Монополией» уже вовсю зевала я. А самодельная игра «Подземелье и драконы» вгоняла мужа в летаргическое состояние. Лучше всего подходила «Уно», но через несколько вечеров она порядком надоела.

Неожиданное решение

И я решила, что настольные игры пора бы разбавить. Сначала устроили пельмень-пати. Я приготовила тесто и фарш, а потом мы всей семьей уселись лепить пельмени. Под шутки и воспоминания. Было смешно видеть, насколько разные экземпляры у всех получаются. У меня выходили мелкие и с тонким тестом. Супруг лепил мощные и крепкие, как танки. А сын, похоже, старался сделать каждую пельмешку непохожей на другую. И ребенок первый раз в жизни съел это блюдо. Хотя до этого их на дух не переносил. Но пельмени каждый день трескать не будешь, а готовить в 6 рук еще что-то не позволяли размеры нашей кухни. Хотя мы еще поэкспериментировали с пирожками. И тут муж неожиданно скачал компьютерную игру, которая понравилась и ему, и сыну. И процесс заманивания их обратно к настолкам или готовке превратился в настоящее испытание. Раз уж предыдущие развлечения надоели, почему бы не добавить чего-то нового в наш эксперимент, решили мы. И устроились всем семейством перед компьютером. Парни играли, а я смотрела. По жанру игрушка была стратегией, а действие разворачивалось во времена Средневековья. Так что я с энциклопедией наперевес давала исторические справки и объясняла значение тех или иных штук в ту эпоху. Оказалось довольно весело.

Домашняя романтика

Романтические вечера с супругом начались замечательно. Уложили чадо спать, сели поболтать на часик, а проговорили в результате до 3 ночи. В следующий раз были аккуратнее: завтра с утра на работу вставать, а спать всего по 5 часов в сутки уже тяжеловато. В общем, здесь никаких трудностей не предвиделось. Но прошла неделя, а мы, похоже, обсудили все возможные вопросы. Паузы становились все длиннее. Наши романтические вечера напоминали походы к психологу: сели и пялимся друг на друга. Муж с тоской косился на компьютер. Я сдалась. Говорю: «Давай ты поиграешь, а я просто рядом посижу и посмотрю». Сразу признаюсь, что я с симпатией отношусь к компьютерным играм, но сама ими не увлекалась никогда. Ну неинтересно мне просто. И тут оказалось, что я прирожденный зритель. Мне страшно понравилось наблюдать за игрой мужа. Он даже Assassin’s Creed и пару стратегий скачал, чтобы мне повеселее было. Наблюдать за чужими приключениями в виртуальном пространстве для меня было не менее увлекательно, чем смотреть сериал. Я воодушевленно болела за персонажей, тревожилась о здоровье крестьян, упрашивала не ввязываться в сражения. Муж только хихикал. К тому же манера игры, стратегия и тактика рассказали мне о благоверном отнюдь не меньше, чем наши долгие и прочувствованные беседы.

Итоги

В общем и целом эксперимент наш удался. Количество домашней работы не уменьшилось, но теперь я уже знаю, почему устаю и ворчу. Сын и муж увлеклись совместной игрой, а главное, ребенка восхитил родительский интерес к этому занятию. Так что чадо решило стать программистом и делать игры самостоятельно. Ему даже скачали пару простеньких приложений, которые он активно осваивает. Мне стало понятнее, что же в этом моих мужчин так привлекает. И я вспомнила, как это здорово — просто гулять. Так что продолжаем придерживаться распорядка, пусть и не столь строго.