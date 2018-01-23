Молодая семья решила растить 5 своих детей вдали от города и рассказала, каково это

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Джоди Мокаби (Jodi Mockabee) — мама пятерых детишек, талантливый фотограф, дизайнер своего чудесного дома и организатор домашней школы. С детства она мечтала, что будет проводить много времени со своей большой семьей и жить на природе. И ее мечта осуществилась. AdMe.ru делится с вами увлекательной историей жизни дружной семьи, а также потрясающими фотографиями, иллюстрирующими семейное счастье и нескучный быт.

История любви

Джоди и ее будущий муж Джейсон воспитывались в консервативных семьях, были прилежными учениками и трудолюбивыми студентами. После окончания колледжа, еще до знакомства, они оба были поглощены планами о собственном доме и семейной жизни. Они встретились в баре, куда каждый из них зашел случайно, разговорились и... влюбились. Пара устроила скромную церемонию и уехала в длительное свадебное путешествие к Средиземному морю. Джоди признается, что тогда они оба подсознательно чувствовали, что в будущем не смогут путешествовать. Действительно, ответственность за семью сказывается на личном времени, но приключений в их жизни хватает.

Начало семейной истории

В марте 2006 года Джоди родила первого сына Картера, а через год второго — Эверетта. В обоих случаях беременность и роды проходили очень трудно, Джоди рожала с помощью хирургов. В 2010 году у них появился третий ребенок — девочка Скарлетт. На этот раз все прошло легко и безболезненно, Джоди смогла родить у себя дома, о чем она всегда мечтала, а помогали ей близкие родственники. К тому времени семья Мокаби уже успела несколько раз поменять место жительства. Наконец, они решили продать дом в Северной Калифорнии и обосноваться в Южной Калифорнии, недалеко от родного городка Джоди. Обоих супругов притягивала деревенская жизнь, поэтому они купили небольшое ранчо вдали от города.

Новый дом и пополнение

Хотя Джоди и Джейсон приобрели недорогой дом в идеальном месте, его требовалось существенно переделать. Комнаты, по воспоминаниям Джоди, были похожи на подвалы, а мебель была очень старой. Джоди затеяла основательный ремонт, ей нужно было уложиться в скоромный бюджет и параллельно заниматься тремя детьми. Вскоре Джоди ждал неожиданный, но приятный сюрприз: она снова забеременела и в конце 2011 года родила двух прекрасных мальчиков — Элиаса и Августа.

Основная часть бюджета, выделенного на ремонт, ушла на переделку кухни. Джоди купила новый гарнитур и поставила большой стол, за которым дети также делают уроки. Кухня совмещена с гостиной — получилось просторное жилое пространство. Некоторую мебель супруги сделали сами, взяв материалы в лесу по соседству. Из окна в гостиной открывается великолепный вид, и семья любит проводить вечера, любуясь закатами.

Джоди признается, что у нее не было времени и денег ходить по магазинам и выбирать то, что ей нравится. Она научилось делать все сама, и муж помогал ей. Вместо дорогого деревянного пола они постелили листы фанеры, а из оставшегося материала сделали столы. Чтобы сэкономить, Джоди иногда пользовалась бартерным обменом с рабочими. Например, один мастер бесплатно изготовил детские кровати по ее эскизам, а Джоди, в свою очередь, фотографировала его свадьбу. Мастеру, который установил столб из дерева около лестницы, Джоди сделала семейный портрет.

Чтобы в небольшом доме хватило места всем членам семьи, Джоди решила преобразовать гараж в комнату для старших мальчиков. Двухъярусные кровати экономят пространство и очень нравятся детям.

В комнате близнецов, как и во всем доме, очень много вещей, сделанных вручную. Некоторые вещи Джоди нашла на улице и отреставрировала. На кроватках она вырезала строки из любимых стихов. Композиции на стене сделала вместе с детьми. Они, стоит сказать, тоже участвуют в обустройстве дома, мастерят аксессуары из натуральных материалов, ведь они могут выйти в лес через заднюю дверь.

Комната Скарлетт — мечта всех девочек. Практически все элементы декора Джоди сделала сама.

Домашнее обучение

Решилась на домашнее обучение Джоди не сразу. Первое время ее старшие дети ходили в обычную школу, причем в ту же самую, куда ходила их мама. Им нравилось там учиться, но в какой-то момент она поняла, что хочет проводить с детьми больше времени и найти нужный им темп и систему обучения. «Я не хотела закидывать детей в школу и жаловаться, что у меня нет времени приготовить им завтрак», — вспоминает Джоди.

Перейти на обучение дома было нелегко. Джоди пришлось изучить горы информации. Несколько лет она экспериментировала с разными методиками и продолжает до сих пор. Джоди подчеркивает, что она не придерживается какой-то конкретной системы. Если дети увлечены интересной развивающей игрой, Джоди не будет прерывать процесс, даже если из-за это пострадает ее планирование. Детям нравится домашнее образование, они получают необходимые знания и делают это с радостью. Недостатка в общении у них нет, они постоянно встречаются с друзьями, которые живут на соседних ранчо, или ходят с ними в секции по интересам.

Каждое лето Джоди основательно планирует программу на будущий год, намечает основные цели и задачи. Также она составляет график занятий на каждую неделю. Авторская программа Джоди разнообразна. В обучении детей огромную роль играет творчество. Все они любят рисовать и создавать поделки. Есть и обязательные уроки, например английский, математика, история и география.

Почти каждый день семья Мокаби выходит на природу — приключения, как называет это Джоди. Они ходят купаться на озеро и исследовать природу в лес. Джоди признает, что учится вместе с ними — она, например, приобрела несколько справочников о живой природе. Если дети находят незнакомое растение или ягоду, они приносят их домой и изучают с помощью книг, зарисовывают, описывают и помещают в специальный альбом.

Альбомы занимают особое место в методике Джоди. Каждый день дети пишут небольшой рассказ и рисунок по изученной теме, учатся грамотно выражать свои мысли. Все работы детей Джоди ламинирует и сшивает в альбомы по предметам — так она может точно узнать, на каком уровне находится ребенок, и сами дети могут освежить в памяти изученную информацию.

Конечно, Джоди не знает всего, поэтому ребятам помогает не только справочная и учебная литература, но и интернет и другие наставники. Старший сын — единственный, кто любит математику, поэтому он берет углубленные уроки онлайн. Также он первый почувствовал страсть к музыке. Джоди и Джейсон не играют на инструментах, поэтому Картер научился всему сам — он играет на фортепиано и скрипке. Второй сын последовал его примеру — фортепиано и укулеле. Дочка Скарлетт заворожена лошадьми и профессионально занимается верховой ездой.

Повседневная жизнь?

Сейчас Джоди полностью отдает себя семье. Она редко берется за фотосессии и снимает в основном будущих матерей и новорожденных. Уже много лет она ведет свой блог и аккаунт в инстаграме (@jodimockabee), где вдохновляет других родителей на новые свершения для семьи, делится историями из жизни, советами в образовании и воспитании и потрясающими фотографиями.

А вы хотели бы бежать из душного города ближе к природе? Расскажите об этом в комментариях.