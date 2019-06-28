Каким Джоан Роулинг описала в своих книгах идеальный брак (И это не Уизли или Поттеры)

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Кто приходит вам на ум при словах «образцовая пара»? Кто-нибудь вроде Брэда Питта и Анджелины Джоли до расставания? Но у нас на это звание есть другие кандидаты, которые наверняка останутся вместе на всю жизнь и ни разу не поссорятся. Хотя они и вымышленные, у них есть чему поучиться в вопросах отношений, ведь не зря Вернон и Петуния Дурсль столько лет прожили в мире и согласии.

Мы в AdMe.ru вычитали секрет нерушимого брака в книгах о Гарри Поттере и не могли не поделиться им с вами.

У Дурслей общие ценности

«Мистер и миссис Дурсль проживали в доме номер четыре по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде». Джоан Роулинг, "Гарри Поттер и философский камень"

Так начинается история о Мальчике, Который Выжил. И уже по этим нескольким предложениям становится ясно, что чета Дурслей придерживается одних взглядов на мир. Они ставят нормальность превыше всего, заботятся о своей репутации, никогда не спорят по поводу воспитания сына или выбора обоев. Подобное согласие между супругами встречается нечасто и однозначно доказывает, что брак Дурслей построен на крепком фундаменте.

Они безоговорочно принимают друг друга

Петуния Дурсль в детстве мечтала стать волшебницей и отправиться в Хогвартс, а потом болезненно завидовала младшей сестре. Родители уделяли Лили намного больше внимания, из-за чего Петуния долго чувствовала себя неполноценной, скрытой в тени другого человека. Но Вернон повел себя по-другому: он считает ее нормальность абсолютным и бесспорным достоинством, и это подействовало как бальзам на душевные раны Петунии. Выбрав ее однажды, он не изменил своего решения даже после провального знакомства с будущими родителями Гарри (сестры решили познакомить женихов, но те не поладили). И хотя Вернону пришлось избавлять сына от поросячьего хвостика и пережить немало других неприятных моментов по вине родственников жены, он ни разу не позволяет себе в ее адрес ни малейшей шпильки по этому поводу. И Петуния ни словом, ни жестом не показала, что муж ее в чем-то не устраивает. Стоит обратить внимание и на внешность Петунии. Она явно следит за собой и чувствует себя уверенной и привлекательной для супруга, что также важно для гармонии в семье. Даже дома она носит туфли, и это не доставляет ей никакого дискомфорта, напротив, она испытывает удовольствие от соответствия желанному образу респектабельной дамы. И у Дадли с Верноном нет ни малейших признаков недовольства своим весом: Петуния считает их обоих красавчиками.

Они тщательно планируют будущее

«В самом начале каникул дядя Вернон купил новую машину, и все семейство отправилось в сад — любоваться на покупку. Их радостные возгласы разносились по всей Тисовой улице: пусть соседи знают, какая у них чудесная машина!» Джоан Роулинг, "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Вернон работает директором компании по производству дрелей, Петуния занимается домом и сыном. Хотя Дурсли вполне обеспеченные люди, когда речь не идет о подарках для Дадли, они бережливы и тщательно планируют будущее. Это проявляется, к примеру, в том, что дни рождения Дадли из года в год проводятся по одному сценарию, или в том, что он пошел в среднюю школу, которую посещал когда-то Вернон. Ребенок в семье один, но зато они могут дать ему все, что потребуется, вплоть до обучения в престижном заведении, и им больше и не надо. Достаток — за счет работы и рачительного ведения хозяйства. Дом Дурслей аккуратный и ухоженный, что невозможно без регулярного ремонта. Новый автомобиль, отпуск на Майорке — они могут позволить себе это. Осознанный подход Дурслей к будущему особенно заметен на контрасте с семейством Уизли, которым порой не хватает денег даже на траты, о которых давно известно заранее, например на покупку учебников.

Дурсли всегда играют в одной команде

Потрясенный вторжением магии в их размеренную жизнь Вернон увозит всю семью в захолустье и кормит чипсами с бананами на ужин? Петуния никак не намекает на свое недовольство. Разъяренный Вернон окончательно решил выгнать Гарри, но Петуния объясняет, почему нельзя этого делать? Значит, нежеланный племянник остается, и вопросов по этому поводу больше не возникнет. Ужин? Обязательно вместе, чтобы наговориться за весь день, проведенный порознь. Праздник? Тем более. Дурсли умеют поддерживать друг друга и в обычные дни, и в сложные моменты, обходясь без оценок и критики, они слушают и слышат друг друга, защищают и утешают. Они ведут себя не только как супруги, но и как лучшие друзья, заодно подавая Дадли хороший пример. Пусть его поведение далеко от идеала, крайне сомнительно, чтобы он смог в будущем причинить вред своей жене или уклониться от воспитания собственных детей.

Так выглядит муж самой Джоан Роулинг, анестезиолог Нил Майкл Мюррей