Какие дети получились у знаменитостей, чья внешность многим кажется нестандартной

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Говорят, что красота в глазах смотрящего. И это правда: внешние данные многих известных людей далеки от эталонов. Кому-то досталось от природы узкое лицо, кто-то не стесняется широких бедер или торчащих ушей, другие не бегут к хирургу уменьшать большой нос или придавать объем груди. Особенности фигуры и черты лица становятся характерной изюминкой человека и не мешают ему покорять сердца сотен тысяч фанатов по всему миру.

Мы в AdMe.ru решили присмотреться поближе к детям знаменитостей, которые известны своей яркой и часто нестандартной внешностью.

21. Майя Хоук (дочь Умы Турман и Итана Хоука)

Майя Хоук поет и снимается в кино. Она знакома многим по роли Робин в сериале «Очень странные дела» и Линды Касабиан в фильме «Однажды в... Голливуде».

20. Джон Дэвид Вашингтон (сын Дензела и Полетты Вашингтон)

Джон Дэвид Вашингтон играет главную роль в новом фильме Кристофера Нолана «Довод». Многим зрителям он известен еще по роли Рона, офицера полиции, в фильме «Черный клановец».

19. Джек Депп (сын Джонни Деппа и Ванессы Паради)

Джек Депп избегает общения с прессой и не делится информацией о своей жизни. Хотя в 2016 году появился в комедии «Йоганутые» вместе с Джонни Деппом и сестрой Лили-Роуз Депп.

18. Райли Кио (дочь Лизы Марии Пресли и Дэнни Кио, внучка Элвиса Пресли и Присциллы Пресли)

Райли Кио — профессиональная актриса. Она сыграла одну из главных ролей в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» — рыжеволосую жену Несмертного Джо.

17. Лила Грэйс Мосс Хэк (дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хэка)

Лила Мосс занимается модельным бизнесом: недавно издание V Magazine включило ее в список моделей, которых считает новым поколением фешен-индустрии.

16. Маноло Гонсалес Вергара (сын Софии Вергары и Джо Гонсалеса)

Маноло Гонсалес Вергара занимается модельным бизнесом и пробует себя в кино, причем не только в роли актера, но и как режиссер.

15. Трэйси Эллис Росс (дочь Дайаны Росс и Роберта Эллиса Силберстина)

На сегодняшний день Трэйси Эллис Росс в основном снимается в кино. За роль в сериале Black-ish была номинирована на премию «Эмми» в 2016 году.

14. Уиллоу Смит (дочь Уилла Смита и ‎Джады Пинкетт-Смит)

Уиллоу Смит успела попробовать себя в качестве актрисы, но со временем больше времени начала посвящать музыке. В 2019 году девушка выпустила свой третий музыкальный альбом.

13. Сисели Ясин Бернхард (дочь Сандры Бернхард)

Сисели Ясин Бернхард изучает в колледже кинематографию и интересуется дизайном.

12. Холли Анна, Матильда, Джек Скотт и Меган (дети Гордона и Таны Рамзи)

Холли занимается модельным бизнесом. Матильда пошла по стопам отца и снимается в собственном кулинарном шоу, а также ведет инстаграм-профиль самого младшего брата, Оскара, который появился в семье в 2019 году. Джек посвятил себя спорту, а Меган недавно получила степень в области философии.

11. Кэтрин Шварценеггер (дочь Марии Шрайвер и Арнольда Шварценеггера)

Кэтрин Шварценеггер — писательница и посол Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Немногие знают, что ее бабушка, Юнис Кеннеди Шрайвер, приходится младшей сестрой бывшему президенту Джону Ф. Кеннеди.

10. Лив Фрейндлих (дочь Джулианны Мур и Барта Фрейндлиха)

Лив Фрейндлих выбрала карьеру актрисы и активистки. Наиболее известный фильм с ее участием — это картина «Доверься мужчине», где она снималась вместе с мамой, а режиссером выступил ее отец.

9. Бруклин Бекхэм (сын Дэвида и Виктории Бекхэм)

В прошлом Бруклин Бекхэм занимался футболом и в свободное время подрабатывал в кофейне, сегодня он успешен в качестве модели и фотографа.

8. Эва Амурри (дочь Сьюзан Сарандон и Франко Амурри)

Эва Амурри с 7 лет снимается в кино. Наиболее известные ее роли — это Сара в фильме «Нью-Йорк, я люблю тебя» и Морин в картине «Вся жизнь перед ее глазами».

7. Эллери Уокер Харпер (сын Лоры Дерн и Бена Харпера)

Эллери Харпер пробует себя в модельном бизнесе.

6. Пауло Гуд (сын Грейс Джонс и Жан-Поля Гуда)

Пауло Гуд — творческий человек, занимается музыкой, фотографией, графикой, театром и модельным бизнесом.

5. Онор Бирн (дочь Тильды Суинтон и Джона Бирна)

Онор Бирн снимается в кино. За актерскую работу в картине «Сувенир» девушку номинировали на премию британского независимого кино в категории «Самый многообещающий дебют».

4. Айрленд Болдуин (дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина)

Айрленд Болдуин занимается карьерой в модельном бизнесе, иногда пробует себя в качестве актрисы и диджея.

3. Корина Фокс (дочь Джейми Фокса и Конни Клайн)

Корина Фокс пробует себя в качестве актрисы и занимается модельным бизнесом. Ей досталась роль Саши в фильме «Синяя бездна 2».

2. Шарлотта Симпсон (дочь Сигурни Уивер и Джима Симпсона)

Шарлотта Симпсон снялась в нескольких фильмах и в последнее время иногда появляется вместе с родителями на красных дорожках премий и кинофестивалей.

1. Лука Дотти (сын Одри Хепберн и Андреа Дотти)

Известно, что Лука Дотти работал графическим дизайнером, выпустил несколько книг, посвященных воспоминаниям об актрисе, и сейчас занимается благотворительным фондом, который назван в честь Одри Хепберн и помогает детям по всему миру.