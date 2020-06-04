Какие дети получились у знаменитостей, чья внешность многим кажется нестандартной
Говорят, что красота в глазах смотрящего. И это правда: внешние данные многих известных людей далеки от эталонов. Кому-то досталось от природы узкое лицо, кто-то не стесняется широких бедер или торчащих ушей, другие не бегут к хирургу уменьшать большой нос или придавать объем груди. Особенности фигуры и черты лица становятся характерной изюминкой человека и не мешают ему покорять сердца сотен тысяч фанатов по всему миру.
Мы в AdMe.ru решили присмотреться поближе к детям знаменитостей, которые известны своей яркой и часто нестандартной внешностью.
21. Майя Хоук (дочь Умы Турман и Итана Хоука)
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Майя Хоук поет и снимается в кино. Она знакома многим по роли Робин в сериале «Очень странные дела» и Линды Касабиан в фильме «Однажды в... Голливуде».
20. Джон Дэвид Вашингтон (сын Дензела и Полетты Вашингтон)
Джон Дэвид Вашингтон играет главную роль в новом фильме Кристофера Нолана «Довод». Многим зрителям он известен еще по роли Рона, офицера полиции, в фильме «Черный клановец».
19. Джек Депп (сын Джонни Деппа и Ванессы Паради)
Джек Депп избегает общения с прессой и не делится информацией о своей жизни. Хотя в 2016 году появился в комедии «Йоганутые» вместе с Джонни Деппом и сестрой Лили-Роуз Депп.
18. Райли Кио (дочь Лизы Марии Пресли и Дэнни Кио, внучка Элвиса Пресли и Присциллы Пресли)
Райли Кио — профессиональная актриса. Она сыграла одну из главных ролей в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» — рыжеволосую жену Несмертного Джо.
17. Лила Грэйс Мосс Хэк (дочь Кейт Мосс и Джефферсона Хэка)
Лила Мосс занимается модельным бизнесом: недавно издание V Magazine включило ее в список моделей, которых считает новым поколением фешен-индустрии.
16. Маноло Гонсалес Вергара (сын Софии Вергары и Джо Гонсалеса)
Маноло Гонсалес Вергара занимается модельным бизнесом и пробует себя в кино, причем не только в роли актера, но и как режиссер.
15. Трэйси Эллис Росс (дочь Дайаны Росс и Роберта Эллиса Силберстина)
На сегодняшний день Трэйси Эллис Росс в основном снимается в кино. За роль в сериале Black-ish была номинирована на премию «Эмми» в 2016 году.
14. Уиллоу Смит (дочь Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит)
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Уиллоу Смит успела попробовать себя в качестве актрисы, но со временем больше времени начала посвящать музыке. В 2019 году девушка выпустила свой третий музыкальный альбом.
13. Сисели Ясин Бернхард (дочь Сандры Бернхард)
Сисели Ясин Бернхард изучает в колледже кинематографию и интересуется дизайном.
12. Холли Анна, Матильда, Джек Скотт и Меган (дети Гордона и Таны Рамзи)
Холли занимается модельным бизнесом. Матильда пошла по стопам отца и снимается в собственном кулинарном шоу, а также ведет инстаграм-профиль самого младшего брата, Оскара, который появился в семье в 2019 году. Джек посвятил себя спорту, а Меган недавно получила степень в области философии.
11. Кэтрин Шварценеггер (дочь Марии Шрайвер и Арнольда Шварценеггера)
Кэтрин Шварценеггер — писательница и посол Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Немногие знают, что ее бабушка, Юнис Кеннеди Шрайвер, приходится младшей сестрой бывшему президенту Джону Ф. Кеннеди.
10. Лив Фрейндлих (дочь Джулианны Мур и Барта Фрейндлиха)
Лив Фрейндлих выбрала карьеру актрисы и активистки. Наиболее известный фильм с ее участием — это картина «Доверься мужчине», где она снималась вместе с мамой, а режиссером выступил ее отец.
9. Бруклин Бекхэм (сын Дэвида и Виктории Бекхэм)
В прошлом Бруклин Бекхэм занимался футболом и в свободное время подрабатывал в кофейне, сегодня он успешен в качестве модели и фотографа.
8. Эва Амурри (дочь Сьюзан Сарандон и Франко Амурри)
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Эва Амурри с 7 лет снимается в кино. Наиболее известные ее роли — это Сара в фильме «Нью-Йорк, я люблю тебя» и Морин в картине «Вся жизнь перед ее глазами».
7. Эллери Уокер Харпер (сын Лоры Дерн и Бена Харпера)
Эллери Харпер пробует себя в модельном бизнесе.
6. Пауло Гуд (сын Грейс Джонс и Жан-Поля Гуда)
Пауло Гуд — творческий человек, занимается музыкой, фотографией, графикой, театром и модельным бизнесом.
5. Онор Бирн (дочь Тильды Суинтон и Джона Бирна)
Онор Бирн снимается в кино. За актерскую работу в картине «Сувенир» девушку номинировали на премию британского независимого кино в категории «Самый многообещающий дебют».
4. Айрленд Болдуин (дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина)
Айрленд Болдуин занимается карьерой в модельном бизнесе, иногда пробует себя в качестве актрисы и диджея.
3. Корина Фокс (дочь Джейми Фокса и Конни Клайн)
Корина Фокс пробует себя в качестве актрисы и занимается модельным бизнесом. Ей досталась роль Саши в фильме «Синяя бездна 2».
2. Шарлотта Симпсон (дочь Сигурни Уивер и Джима Симпсона)
Шарлотта Симпсон снялась в нескольких фильмах и в последнее время иногда появляется вместе с родителями на красных дорожках премий и кинофестивалей.
1. Лука Дотти (сын Одри Хепберн и Андреа Дотти)
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Известно, что Лука Дотти работал графическим дизайнером, выпустил несколько книг, посвященных воспоминаниям об актрисе, и сейчас занимается благотворительным фондом, который назван в честь Одри Хепберн и помогает детям по всему миру.
Кажется, что все дети в этой подборке взяли лучшее от обоих родителей. А кто произвел на вас наибольшее впечатление?