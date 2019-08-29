Как выглядят дети самых красивых женщин мира (Некоторые сорвали генетический куш)

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Красивые и знаменитые женщины приковывают к себе внимание, за ними хочется наблюдать, в чем-то быть похожими на них. А когда у них появляются дети, любопытство со стороны поклонников и окружающих многократно возрастает: получился ребенок таким же красивым, как мама, или природа в его случае взяла отпуск.

Если вы, как и мы в AdMe.ru, не прочь полюбопытствовать на эту тему, то наша подборка всемирно известных красоток и их детей вам точно понравится.

1. Моника Беллуччи и ее старшая дочь Дева Кассель

Моника Беллуччи была замужем дважды: 1-й раз — за итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо, во 2-й раз ее избранником стал актер Венсан Кассель. В браке с Касселем Беллуччи родила двух дочерей: Деву в 2004 году и Леони в 2010-м. Старшая очень похожа на маму в юности, поэтому неудивительно, что совсем недавно Дева, как и в свое время Моника, подписала контракт с Dolce & Gabbana, став амбассадором парфюмерной линии бренда.

2. Наташа Поли с сыном и дочерью

Наталья Полевщикова, больше известная миру как Наташа Поли, — любимая многими знаменитыми дизайнерами топ-модель. Ее походка считается одной из лучших среди современных супермоделей, за что Наташа получила статус королевы подиума. С 2011 года Поли состоит в браке с бизнесменом Питером Баккером. У пары есть двое детей: дочь Александра Кристина и совсем еще кроха-сын Эдриан Грей — его модель родила в 2019 году.

3. Сыновья и дочь Джулии Робертс

В 90-е любимая миллионами зрителей актриса прославилась благодаря не только ролям в популярных фильмах, но и довольно бурной личной жизни. В 1993 году Джулия Робертс вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта, но брак продержался менее 2 лет. В 2002-м Робертс снова создала семью, в этот раз с кинооператором Дэниелом Модером, и стала мамой троих детей: двойняшек Хэйзел Патриши и Финнеаса Уолтера и еще одного сына — Генри Дэниела.

Вот так выглядит племянница Джулии Робертс Эмма Робертс — известная американская актриса. Одно лицо, не так ли?

4. Анджелина Джоли со своими детьми и приемной дочерью Захарой

Анджелина Джоли, пожалуй, самая знаменитая многодетная мама. У актрисы 6 детей: приемные — сыновья Мэддокс и Пакс и дочь Захара, а также рожденные ею самой в браке с Брэдом Питтом — дочь Шайло Нувель и двойняшки Нокс Леон и Вивьен Маршелин. В свое время Анджелина Джоли и Брэд Питт продали журналам People и Hello! фото своей первой дочери Шайло за $ 10 млн. Эти снимки стали самыми дорогими фотографиями знаменитости в мировой истории.

5. Эмбер Валлетта с сыном

Эмбер Валлетта — актриса и телеведущая, одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей 90-х, побывавшая на обложке Vogue более 40 раз. Первый раз Валлетта вышла замуж в 1994 году за модель Эрви Ли Бихана, но почти сразу развелась. Второй раз она связала себя узами брака с олимпийским чемпионом по волейболу Кристианом Маккау, но спустя 11 лет и этот союз распался. У пары есть общий сын Оден.

6. Брук Шилдс с дочерьми

В 1980 году Брук Шилдс стала самой молодой моделью, которая когда-либо появлялась на обложке легендарного журнала Vogue. А к 16 годам она уже была одной из самых узнаваемых манекенщиц в мире. Наибольшую известность Шилдс получила после съемок в фильме «Голубая лагуна». В конце 90-х актриса вышла замуж за знаменитого теннисиста Андре Агасси, но брак был недолгим. С 2001 года Брук состоит в браке с Крисом Хенчи, американским сценаристом и режиссером. У пары две дочери: Рован Франсис и Грир Хаммонд.

7. Айшвария Рай и ее дочь

Айшвария Рай — индийская актриса и фотомодель, победительница конкурса «Мисс мира — 1994». В 2007 году Рай вышла замуж за актера Абхишека Баччана, а в 2011 у супругов родилась дочь Аарадхия.

8. Дети Адрианы Лимы

Бразильская супермодель Адриана Лима получила известность благодаря контракту с Victoria’s Secret. Уже 7 лет подряд Лима возглавляет список самых сексуальных манекенщиц, а в 2014 году заняла 2-е место в списке журнала Forbes (после Жизель Бюндхен) как одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира. От первого брака с баскетболистом Марко Яричем у Адрианы есть 2 дочери: Валентина и Сиенна.

9. Летиция Каста со старшей дочерью

Еще один бывший «ангел» Victoria’s Secret — французская супермодель и актриса Летиция Каста. У знаменитости трое детей: дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, а также сын Орландо и дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси. С 2017 года Летиция Каста состоит в браке с актером Луи Гаррелем.

10. Дочь Мерьем Узерли

Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса и модель, которая полюбилась миллионам зрителей за роль Роксоланы в сериале «Великолепный век». У Мерьем были отношения с турецким бизнесменом Джаном Атешем, но до свадьбы дело не дошло. Пара рассталась в 2013-м, когда актриса была на 4-м месяце беременности. А в феврале 2014 года Узерли родила дочь Лару.

11. Лили Олдридж и дочка

Лили Олдридж — американская топ-модель, как и Адриана Лима, ставшая наиболее известной в качестве «ангела» Victoria’s Secret. В 2011 году она вышла замуж за Калеба Фоллоуилла, лидера рок-группы Kings of Leon. Пара растит двоих детей: дочь Дикси Перл и сына Уинстона Роя.

12. Дети Кейт Хадсон

Так сложилось, что трое детей Кейт Хадсон были рождены от представителей мира музыки. От 1-го брака с рок-музыкантом Крисом Робинсоном у актрисы есть сын Райдер Расселл Робинсон. Результатом 4-летних отношений с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами стало появление второго сына Хадсон — Бингема Хоуна. А в 2018 году родилась дочь Рани, отцом которой стал основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.