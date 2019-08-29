Как выглядят дети самых красивых женщин мира (Некоторые сорвали генетический куш)

19
13
10
9k

Красивые и знаменитые женщины приковывают к себе внимание, за ними хочется наблюдать, в чем-то быть похожими на них. А когда у них появляются дети, любопытство со стороны поклонников и окружающих многократно возрастает: получился ребенок таким же красивым, как мама, или природа в его случае взяла отпуск.

Если вы, как и мы в AdMe.ru, не прочь полюбопытствовать на эту тему, то наша подборка всемирно известных красоток и их детей вам точно понравится.

1. Моника Беллуччи и ее старшая дочь Дева Кассель

Моника Беллуччи была замужем дважды: 1-й раз — за итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо, во 2-й раз ее избранником стал актер Венсан Кассель. В браке с Касселем Беллуччи родила двух дочерей: Деву в 2004 году и Леони в 2010-м.

Старшая очень похожа на маму в юности, поэтому неудивительно, что совсем недавно Дева, как и в свое время Моника, подписала контракт с Dolce & Gabbana, став амбассадором парфюмерной линии бренда.

2. Наташа Поли с сыном и дочерью

Наталья Полевщикова, больше известная миру как Наташа Поли, — любимая многими знаменитыми дизайнерами топ-модель. Ее походка считается одной из лучших среди современных супермоделей, за что Наташа получила статус королевы подиума.

С 2011 года Поли состоит в браке с бизнесменом Питером Баккером. У пары есть двое детей: дочь Александра Кристина и совсем еще кроха-сын Эдриан Грей — его модель родила в 2019 году.

3. Сыновья и дочь Джулии Робертс

В 90-е любимая миллионами зрителей актриса прославилась благодаря не только ролям в популярных фильмах, но и довольно бурной личной жизни. В 1993 году Джулия Робертс вышла замуж за кантри-певца Лайла Ловетта, но брак продержался менее 2 лет. В 2002-м Робертс снова создала семью, в этот раз с кинооператором Дэниелом Модером, и стала мамой троих детей: двойняшек Хэйзел Патриши и Финнеаса Уолтера и еще одного сына — Генри Дэниела.

Вот так выглядит племянница Джулии Робертс Эмма Робертс — известная американская актриса. Одно лицо, не так ли?

4. Анджелина Джоли со своими детьми и приемной дочерью Захарой

Анджелина Джоли, пожалуй, самая знаменитая многодетная мама. У актрисы 6 детей: приемные — сыновья Мэддокс и Пакс и дочь Захара, а также рожденные ею самой в браке с Брэдом Питтом — дочь Шайло Нувель и двойняшки Нокс Леон и Вивьен Маршелин.

В свое время Анджелина Джоли и Брэд Питт продали журналам People и Hello! фото своей первой дочери Шайло за $ 10 млн. Эти снимки стали самыми дорогими фотографиями знаменитости в мировой истории.

5. Эмбер Валлетта с сыном

Эмбер Валлетта — актриса и телеведущая, одна из самых высокооплачиваемых фотомоделей 90-х, побывавшая на обложке Vogue более 40 раз. Первый раз Валлетта вышла замуж в 1994 году за модель Эрви Ли Бихана, но почти сразу развелась. Второй раз она связала себя узами брака с олимпийским чемпионом по волейболу Кристианом Маккау, но спустя 11 лет и этот союз распался. У пары есть общий сын Оден.

6. Брук Шилдс с дочерьми

В 1980 году Брук Шилдс стала самой молодой моделью, которая когда-либо появлялась на обложке легендарного журнала Vogue. А к 16 годам она уже была одной из самых узнаваемых манекенщиц в мире. Наибольшую известность Шилдс получила после съемок в фильме «Голубая лагуна».

В конце 90-х актриса вышла замуж за знаменитого теннисиста Андре Агасси, но брак был недолгим. С 2001 года Брук состоит в браке с Крисом Хенчи, американским сценаристом и режиссером. У пары две дочери: Рован Франсис и Грир Хаммонд.

7. Айшвария Рай и ее дочь

Айшвария Рай — индийская актриса и фотомодель, победительница конкурса «Мисс мира — 1994». В 2007 году Рай вышла замуж за актера Абхишека Баччана, а в 2011 у супругов родилась дочь Аарадхия.

8. Дети Адрианы Лимы

Бразильская супермодель Адриана Лима получила известность благодаря контракту с Victoria’s Secret. Уже 7 лет подряд Лима возглавляет список самых сексуальных манекенщиц, а в 2014 году заняла 2-е место в списке журнала Forbes (после Жизель Бюндхен) как одна из наиболее высокооплачиваемых моделей мира.

От первого брака с баскетболистом Марко Яричем у Адрианы есть 2 дочери: Валентина и Сиенна.

9. Летиция Каста со старшей дочерью

Еще один бывший «ангел» Victoria’s Secret — французская супермодель и актриса Летиция Каста. У знаменитости трое детей: дочь Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, а также сын Орландо и дочь Афина от итальянского актера Стефано Аккорси. С 2017 года Летиция Каста состоит в браке с актером Луи Гаррелем.

10. Дочь Мерьем Узерли

Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса и модель, которая полюбилась миллионам зрителей за роль Роксоланы в сериале «Великолепный век». У Мерьем были отношения с турецким бизнесменом Джаном Атешем, но до свадьбы дело не дошло. Пара рассталась в 2013-м, когда актриса была на 4-м месяце беременности. А в феврале 2014 года Узерли родила дочь Лару.

11. Лили Олдридж и дочка

Лили Олдридж — американская топ-модель, как и Адриана Лима, ставшая наиболее известной в качестве «ангела» Victoria’s Secret. В 2011 году она вышла замуж за Калеба Фоллоуилла, лидера рок-группы Kings of Leon. Пара растит двоих детей: дочь Дикси Перл и сына Уинстона Роя.

12. Дети Кейт Хадсон

Так сложилось, что трое детей Кейт Хадсон были рождены от представителей мира музыки. От 1-го брака с рок-музыкантом Крисом Робинсоном у актрисы есть сын Райдер Расселл Робинсон. Результатом 4-летних отношений с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами стало появление второго сына Хадсон — Бингема Хоуна. А в 2018 году родилась дочь Рани, отцом которой стал основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикава.

Кому из звездных детей, по вашему мнению, удалось унаследовать «ген красоты» своей мамы?

19
13
10
9k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться