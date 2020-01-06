Как выглядят дети отечественных телеведущих, которых мы каждый день видим по телевизору

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Многие российские телепередачи невозможно представить без их ведущих, например шоу «Голос» без Дмитрия Нагиева или «Модный приговор» без Эвелины Хромченко. Чтобы заслужить доверие аудитории, телеведущим приходится сутками пропадать на работе, забывая про отдых, еду и сон. При всем этом, несмотря на загруженный график, всенародные любимцы успевают жениться, рожать и воспитывать детей.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядят дети популярных российских телеведущих, которых мы каждый день видим по телевизору, но о чьей личной жизни почти ничего не известно. Надеемся, что наша подборка придется вам по душе.

Наталья, дочь Екатерины Андреевой

Мало кто знает, но у ведущей программы «Время» на Первом канале Екатерины Андреевой есть уже взрослая дочь Наталья, которой 37 лет. Девушку часто путают с сестрой знаменитой телеведущей. Наталья никогда не стремилась к публичности, поэтому о ее личной жизни почти ничего не известно.

Мелания, дочь Тины Канделаки

Дочери Тины Канделаки Мелании Кондрахиной 19 лет. Известно, что она изучает искусство в одном из московских вузов. Также у телеведущей есть сын Леонтий, который на год младше своей сестры. Тина Канделаки периодически делится своими снимками с детьми в сети Instagram, сопровождая их трогательными подписями.

Александра, дочь Светланы Зейналовой

У лучезарной телеведущей программы «Доброе утро» на Первом канале Светланы Зейналовой 2 дочери — Александра и Вероника. Пару лет назад ведущая публично призналась, что в полтора года Саше поставили диагноз «аутизм». Светлана сделала все, чтобы найти для дочери лучших врачей и обеспечить ей счастливое детство. Сейчас Саше 10 лет, она ведет полноценную жизнь и даже выступает на школьных концертах.

Михаил, сын Дмитрия Губерниева

Самый эмоциональный спортивный комментатор страны Дмитрий Губерниев бережет личную жизнь от посторонних глаз. Известно, что у телеведущего есть единственный сын Михаил, которому скоро исполнится 18 лет. Несмотря на развод с мамой Миши, Дмитрий всегда принимал активное участие в воспитании сына. На страничке Михаила в Instagram можно увидеть видео с рок-концертов, которые отец и сын нередко посещают вместе.

Артемий, сын Эвелины Хромченко

У бессменного эксперта «Модного приговора» Эвелины Хромченко есть взрослый сын Артемий, которого неопытные журналисты часто принимают за ухажера телеведущей. Юноше 23 года, он изучает ведение бизнеса и иностранные языки. Эвелина Хромченко время от времени выкладывает свои фото с сыном в личном Instagram-блоге, сопровождая их хештегом #ялюблютебясынок.

Платон, сын Ксении Собчак

Ксения Собчак стала мамой в 2016 году. Сначала телеведущая старательно ограждала сына Платона от нежелательного внимания журналистов, но после того как мальчику исполнилось 2 года, на странице Ксении в Instagram все чаще стали появляться его фотографии. Телеведущая, отличающаяся остроумием и эксцентричностью на экране, в жизни нежная и заботливая мама.

Кирилл, сын Дмитрия Нагиева

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл унаследовал не только привлекательную внешность, но и харизму знаменитого отца. Видя всю подноготную актерской жизни, юноша с детства мечтал о другой профессии, но, став взрослым, поменял свое мнение и уже успел сняться в нескольких известных картинах, таких как «Принц Сибири» и «Марафон желаний». Несмотря на вечную занятость, Дмитрий Нагиев сумел построить с сыном по-настоящему теплые, дружеские отношения.

Аврора, дочь Авроры

Дочку популярной телеведущей Авроры зовут (попробуйте угадать, в честь кого) тоже Авророй. Девочке 15 лет, и она очень похожа на маму. По словам Авроры-старшей, быть мамой подростка непросто, но очень увлекательно.

Александр, сын Александра Гордона

Личную жизнь строгого, но справедливого телеведущего Первого канала Александра Гордона нельзя назвать скучной и однообразной — подтвердить это могут 3 бывшие жены и 4 детей. В 2014 году Александр женился на юной студентке ВГИКа Нозанин Абдулвасиевой и, кажется, наконец обрел настоящее счастье. Сейчас пара воспитывает 2 детей: 6-летнего Сашу и 2-летнего Федора.

Илья, сын Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров трижды был женат и лишь в четвертом браке создал по-настоящему крепкую семью. В 2019 году телеведущий вместе с женой Полиной отпраздновали 10-летие супружеской жизни. Пара воспитывает 3 сыновей: Александра, Федора и Илью.

Александра, дочь Екатерины Стриженовой

Дочь Екатерины Стриженовой Александра как две капли воды похожа на звездную маму. Сейчас девушке 19 лет, она учится в Высшей школе современных социальных наук МГУ. Также у телеведущей есть старшая дочь Анастасия, которая вместе с мужем живет в Нью-Йорке и воспитывает сына.

Муза и Айрис, дочери Ольги Шелест

Одна из самых популярных ведущих телеканала MTV Ольга Шелест вместе с мужем воспитывают 2 дочерей — Музу и Айрис. С рождением девочек Ольга стала меньше появляться на экранах телевизоров и посвятила себя семье. Сейчас старшей дочери Музе 6 лет, а младшей, Айрис, 4 года. Но уже сейчас очевидно, что девочки унаследовали не только красоту, но артистизм знаменитой мамы.

Андрей, сын Антона Комолова

У одного из первых виджеев MTV Антона Комолова есть сын Андрей. Юноше 13 лет, и, как признается сам телеведущий, характером дитя пошло не в него. Антон Комолов очень трепетно относится к сыну и, несмотря на плотный рабочий график, старается проводить с ним как можно больше времени.

Валерия, дочь Ивана Урганта

Любимец публики, весельчак и балагур Иван Ургант в жизни примерный семьянин. Вместе с женой Натальей Кикнадзе он воспитывает 2 дочерей — Нину и Валерию, а также поддерживает теплые отношения с взрослыми детьми Натальи от первого брака — Эрикой и Нико. В этом году младшей дочери Валерии, которая как две капли воды похожа на звездного папу, исполнилось 4 года.

Мария, дочь Леонида Парфенова

Трудно поверить, но дочь талантливого российского тележурналиста Леонида Парфенова Мария в детстве страдала от своей неграмотности и низкой скорости чтения. Виной тому оказались врожденные нейропсихологические особенности — дислексия и дисграфия. Сейчас Мария является соучредителем Ассоциации родителей и детей с дислексией и помогает всем, кто столкнулся с этим заболеванием.

Екатерина, дочь Владимира Познера

Единственная дочь маститого отечественного тележурналиста Владимира Познера Екатерина Чемберджи — композитор и пианистка. Именно она пишет музыкальное сопровождение для фильмов знаменитого отца. Екатерине 59 лет, вместе с семьей она живет в Германии. Несмотря на занятость и частые командировки, Владимиру Владимировичу удалось стать для дочери не только хорошим отцом, но и близким другом.