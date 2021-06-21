Как сейчас выглядят 14 человек, которым удалось победить на шоу о похудении

Реалити-шоу о похудении для многих зрителей послужили не только развлечением, но и поводом задуматься, не пора ли менять образ жизни. Однако методы, которыми участникам удалось достичь невероятных результатов, часто подвергаются суровой критике. Говорят, что жесткие диеты и экстремальные нагрузки подходят лишь для того, чтобы впечатлить публику, в долгосрочной же перспективе они ведут к срывам и дальнейшему набору веса.

Мы в AdMe.ru решили убедиться, правда ли это, и перерыли всю сеть в поисках информации о том, как выглядят победители самых известных шоу о похудении сейчас, спустя годы после того, как передачи с их участием вышли в эфир. А в бонусе мы расскажем о новой российской передаче, в которой обещают показать всем, как выглядит здоровый путь к стройности.

Райан Бенсон, победитель 1-го сезона шоу «Потерявший больше всех»

«Потерявший больше всех» (The Biggest Loser) — первое реалити-шоу о похудении, которое начало выходить на американском телевидении в 2004 году. Будущий победитель первого сезона Райан Бенсон пришел на съемочную площадку с весом более 130 кг. Месяцы изнурительных тренировок и жесточайших ограничений в питании позволили ему скинуть 55 кг. Но как только прозвучали финальные фанфары и Райан вернулся домой, он снова начал набирать вес. Как он признавался в своем интервью, именно мечты о награде из бургеров, картофеля фри, жирных ребрышек вели его к финалу. Через пять лет Бенсон весил уже 150 кг. Второй шанс Райан получил в 2017 году, согласившись сняться в эпизоде шоу «Большая жирная правда» (The Big Fat Truth). Эта программа была направлена на то, чтобы выяснить, какие поведенческие проблемы приводят участников к ожирению. После участия в передаче Бенсон изменил образ жизни, сидит на диете, занимается спортом и охотно делится своими фотографиями в инстаграме.

Али Винсент, первая женщина — победитель 5-го сезона шоу «Потерявший больше всех»

Когда Элисон «Али» Винсент пришла на съемочную площадку, она весила 106 кг. За время шоу она потеряла больше половины своего веса, ее финальный результат — 50 кг. Долгое время Али удавалось оставаться в той же форме, она даже вела на одном из телевизионных каналов собственное шоу, посвященное здоровому образу жизни. Однако в 2015 году слишком многое изменилось в ее жизни, и все события привели к тому, что ее вес начал снова расти и достиг 90 кг. В настоящее время Али является счастливой матерью мальчишек-близнецов, которых она родила в 2018 году, и не исключает того, что вскоре снова примется за свою фигуру.

Хелен Филлипс, самая взрослая женщина — победительница 7-го сезона шоу «Потерявший больше всех»

Мать троих детей, 48-летняя Хелен Филлипс пришла в шоу со старшей дочерью Шенон. Это была вторая попытка создателей программы включить в соревнования пары игроков. Ее начальный вес составлял 117 кг, и Хелен, по ее собственному признанию, и не мечтала стать финалисткой: «Я думала, потеряю 20–30 кг, но вот я здесь».

После шоу Хелен не стремилась к публичной жизни, но время от времени попадала на радары журналистов. Женщина по-прежнему занималась спортом, следила за фигурой и выглядела великолепно.

Дэнни Кэхилл, победитель 8-го сезона шоу «Потерявший больше всех»

История похудения Дэнни — это повесть о взлетах и падениях. В начальной школе он был толстым ребенком, но затем, к 15 годам, приложил немало усилий для того, чтобы похудеть. Он стал спортивным и привлекательным, однако после окончания школы его вес с годами неуклонно увеличивался. На шоу он пришел с весом почти в 200 кг и покинул его победителем, сбросив 108 из них. Кэхилл основал компанию, занимающуюся помощью и мотивированием людей, начал вести блог, написал несколько книг о своем похудении, но со временем килограммы снова начали возвращаться. Приняв участие в обследовании, которое провели врачи для некоторых бывших участников шоу, он выяснил одну крайне неприятную вещь: из-за более медленного метаболизма его организм сжигает на 800 калорий в день меньше, чем обычно расходуется у других мужчин его веса. К тому моменту Дэнни «вернул» обратно уже около 45 кг.

Дарис Джордж, финалист 9-го сезона шоу «Потерявший больше всех»

Дарис стал финалистом, которому не удалось занять 1-е место в программе, но зато он остался № 1 в сердцах зрителей. Обаятельный кудрявый молодой человек в начале сезона весил 157 кг, а к концу — чуть больше 80 кг. Принять участие в шоу его заставили не только проблемы со здоровьем, но и желание найти девушку и создать семью. По окончании программы вопрос о том, как обстоят дела у Дариса на любовном фронте, долго беспокоил зрителей. Сейчас у любимца публики все хорошо: он женился, обзавелся детьми. И пусть Дарис и набрал лишние килограммы, он выглядит счастливым и довольным жизнью.

Оливия Уорд, победительница 11-го сезона шоу «Потерявший больше всех», одна из самых успешных «выпускниц» проекта

Оливия Уорд пришла на шоу, так как мечтала о карьере оперной певицы и считала, что вес (118 кг) является препятствием на этом пути. Покинула проект Оливия в весе 59 кг и совершенно с другими устремлениями. Вместе с сестрой Ханной, также принимавшей участие в программе и прошедшей в финал, они начали вести фитнес-блог и открыли свой канал на YouTube.

Не остановившись на этом, Оливия стала тренером в фитнес-компании SoulCycle. В январе 2020 года она родила второго сына, быстро пришла в форму и начала вести вебинары по мотивации.

Данниэль Аллен, победительница 14-го сезона шоу «Потерявший больше всех»

Почти 55 кг сбросила Данни во время шоу, снизив свой вес со 117 до 62 кг. Девушка продолжила заниматься спортом, в 2013 году пробежала Чикагский марафон, стала инструктором по йоге и устроилась работать региональным директором по маркетингу в фитнесс-клуб Planet Fitness.

Рэйчел Фредериксон, победительница 15-го сезона шоу «Потерявший больше всех»

Результаты, которых добилась Рэйчел, вызвали неоднозначную реакцию не только у публики, но и у тренеров проекта: девушке удалось похудеть со 117 кг до невероятных 47 кг, но при этом ее ИМТ (соотношение роса и веса) стал ниже границы, которую врачи считают здоровой. Спустя 2 месяца Рэйчел рассказала корреспондентам, бравшим у нее интервью, что набрала 10 кг и теперь считает свой вес идеальным. Девушка избегает публичности, ведет закрытый аккаунт в инстаграме и не участвует в программах, посвященных бывшим победителям шоу.

Джим ДиБатиста, победитель шоу «Потерявший больше всех» сезона 2020 года

После ряда критических выступлений, а также публикации долгосрочного исследования участников 11-го сезона, показавшего, что после участия большинству из них не удается сохранить нормальный вес, программа была закрыта. В 2020 году, после 4-летнего перерыва, она вышла на новом канале в обновленном формате. Новый подход никак не отразился на поразительном результате, которого достиг победитель: в те же короткие сроки, что и предыдущим финалистам, ему удалось скинуть 65 кг из 175. После шоу Джим вернулся к работе детского тренера и продолжил похудение. Летом 2020 года он достиг намеченного веса в 72,5 кг. Следить за дальнейшими его успехами поклонники продолжают на страницах его инстаграма.

Петр Васильев, победитель 1-го сезона шоу «Взвешенные люди»

В начале сезона Петр весил 155 кг, в конце — 97 кг с крохотным хвостиком. Победитель 1-го сезона российского шоу ушел, вдохновленный новыми перспективами, собирался продолжать тренировки и терять вес. Но этого не произошло. В своем инстаграме он еще в 2018 году заявлял, что «отожрался», а спустя 2 года писал, что стоит «признаться прежде всего самому себе», что снова набрал килограммы, и их очень много, а затем обещал вернуться к весу в 105 кг.

Веста Романова, финалистка 1-го сезона шоу «Взвешенные люди»

Веста с первых серий шоу завоевала симпатию зрителей. Она не только сбросила 40 кг из 123, заняла 3-е место, но и закрутила роман с Петром Васильевым. Недоброжелатели обвиняли пару в желании пропиариться, однако отношения крепли от выпуска к выпуску, и практически перед самым финалом Петр сделал Весте предложение.

Любовь пары не выдержала испытания расстоянием: уехав в родной город, Васильев нашел другую девушку. Но Веста, которая когда-то набрала лишний вес («я была 120 кг нежнейшего бекона») именно из-за предательства мужчины, твердо выучила урок. «Многие думали, что я отъемся после шоу. Фигушки, я скинула еще десяточку», — говорит она. Девушка продолжила худеть, начала вести личный блог, написала несколько книг, родила ребенка и после быстро пришла в форму. Сейчас она без всякого стеснения выкладывает на своих страничках фотографии с ехидным комментарием: «Фото разочарования и боли для тех, кто мечтал, что я растолстею».

Тимур Бикбулатов, победитель 2-го сезона шоу «Взвешенные и счастливые»

Тимур сумел сбросить почти 54 кг из изначальных 148. На проекте он зарекомендовал себя как отличный лидер, и мало кто из смотревших шоу удивится, узнав, что после окончания программы молодой человек перешел на тренерскую практику. Бикбулатов сбросил вес до 80 кг, а затем набрал сверху 7 кг мышечной массы. Он активно ведет блог в инстаграме, в котором с гордостью демонстрирует успехи своих подопечных.

Борис Бобуров, победитель 3-го сезона шоу «Взвешенные и счастливые»

У этого участника шоу изначально было преимущество перед остальными: Борис окончил институт физкультуры, и спорт был ему не в новинку. Похудев со 154 до 92 кг, он обещал поклонникам не останавливаться на достигнутом и первое время с завидной регулярностью выкладывал многочисленные фотографии с тренировок. Но вскоре Борис снова начал набирать килограммы, читатели стали пенять ему, и Бобуров перестал вести открытые социальные сети. Это не помешало интересующимся найти его на фото в аккаунте другой участницы проекта и прокомментировать его внешний вид.

Антон Авдуевский, победитель 4-го сезона шоу «Взвешенные и счастливые»

Яркому шоумену из Красноярского края удалось поставить рекорд российского шоу: он потерял почти 50% от исходной массы тела — 167 кг. Зрители увлеченно следили не только за спортивными достижениями Антона, но и за его романом с другой участницей — москвичкой Анной Лежневой. Эта любовь тоже не прошла испытания километрами. О расставании Антон сообщил в своем инстаграме. Профессиональный ведущий, Антон продолжает вести блог, демонстрировать прекрасную спортивную форму, а в ноябре 2020 года выложил фотографии с собственного свадебного торжества.

Бонус: шоу «Битва за тело»

Шоу «Битва за тело» начало выходить на канале «Ю» в 2021 году, но подготовка к нему велась заранее. И дело не только в кастинге, состоявшемся за год до старта программы. Все 12 месяцев до начала трансляции герои, прошедшие отбор, шли к своей цели под руководством специалистов по похудению и ведущей Натальи Давыдовой, известной в сети под ником Тетя Мотя. Каждый эпизод шоу — история одного или, как в случае с Ириной и Александром Кочеревскими, пары героев. Супруги, придя на проект, вместе весили более 300 кг, каждый из них сбросил на шоу по 80 кг, и их общий вес стал 140 кг.