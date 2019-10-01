Как изменились мужчины за последние 100 лет и почему нам всем можно забыть о джентльменах

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Британские исследователи выяснили, что за последние 100 лет мужчины стали выше на 10 см, а также значительно прибавили в весе. Но при этом ослабели. Недостаток физической нагрузки привел к тому, что сила сжатия молодых людей стала на 9 кг меньше, чем у их отцов в том же возрасте. И уравнял их по этому параметру с современными 30—34-летними женщинами.

AdMe.ru решил выяснить, в чем еще сегодняшние мужчины отличаются от своих отцов и дедов. И внутренние изменения оказались еще более любопытными, чем внешние.

Мужчина больше не должен быть добытчиком

«Успешный мужчина — это тот, кто зарабатывает больше денег, чем его жена может потратить. Успешная женщина — это та, кто может найти такого мужчину», — это типичная для 50-х годов цитата популярной актрисы Ланы Тернер. В послевоенные годы американская женщина подверглась бы осуждению, если бы решила пойти работать вместо того, чтобы следить за домом и детьми. Сейчас же слово «домохозяйка» звучит почти уничижительно: женщины нередко зарабатывают даже больше своих супругов. Для съемок документального сериала шведский журналист Питер Летмарк пытался разыскать женщину, которая бы занималась исключительно домашней работой и детьми, но так и не сумел найти: те немногие из домохозяек, которые еще остались, не желали признавать свой статус. Соответственно, и современные мужчины редко играют роль опоры всей семьи или единственного кормильца. Обязанности по добыче денег обычно делятся между обоими партнерами.

Может сидеть в декрете и не стыдиться этого

Законы Швеции предусматривают, что если семья хочет получить полную плату за отпуск по уходу за ребенком, то должна разделить его между обоими родителями. Каждый из супругов в этом случае должен провести в декрете не меньше 90 дней. Это поощряет родителей участвовать в воспитании детей и дает возможность женщинам не отказываться от перспективной работы. Во многих странах декретный отпуск берут лишь папы. Только в США к 2010 году таких мужчин было 2,2 млн. Как показали исследования, увеличение частоты общения с отцом оказывает позитивное влияние на детей: если папа активно вовлекался в уход за младенцем в течение первых 8 месяцев, ребенок в школьные годы лучше справляется со стрессом и проявляет больше эмпатии во взрослой жизни;

регулярное общение мужчины с сыном или дочерью помогает детям избежать синдрома дефицита внимания, лучше учиться в школе и реже обращаться к психологу ;

; также есть предположение, что мальчики, воспитанием которых занимался отец, менее нарциссичны и агрессивны, а девочки, наоборот, менее пассивны. В России 39 % представителей сильного пола выказывают готовность выйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, однако на практике делают это лишь 2 %. Причем сами россиянки, как правило, убеждены, что с малышом должна оставаться мама, и редко поддерживают идею мужского декрета.

Не должен быть «настоящим мужчиной»

С понятием «настоящий мужчина» напрямую связана идея чести. Именно необходимость поддерживать честь и репутацию заставляла мужчин столетиями поступать правильно: с уважением относиться к женщине, защищать слабых, быть твердым и непоколебимым в решениях. Традиционная честь основывалась на кодексе — своде правил, которые следовало выполнять. Придерживаясь их, человек получал уважение в своей среде, а нарушая, мог навсегда опозорить свое имя. Кодекс чести формировали у мужчин и мальчиков специальные организации: братства, рыцарские ордены, отряды скаутов или пионеротряды. Сейчас такие общества почти исчезли, каждый в меру своего воспитания решает, что он считает позорным для себя, а что — достойным, формируя тем самым личный кодекс чести. И вот к чему это привело. От мужчин не приходится ждать рыцарского обращения. Представьте ситуацию: девушка возвращается домой в сопровождении кавалера, и кто-то по дороге выкрикивает ей вслед пошлое замечание. Традиционно понимая честь (за оскорбление нужно платить), женщина в такие моменты ожидает, что ее спутник проучит обидчика. Однако для современного мужчины большей ценностью может оказаться личное благо (целые зубы и кости), а не защита женщины.

Любые неблаговидные поступки незаметны. Рыцари или другие воины не могли сбежать с поля битвы, не опозорив свое имя. Большинство же из нас сейчас живет в городах и ничего не знает о своих соседях. Вы можете 10 лет прожить в доме, не подозревая, что симпатичный парень из квартиры этажом выше — абьюзер. А в интернете мы еще более безлики, так что общественное осуждение не страшно.

Границы морали размыты. Нарушение кодекса чести грозило оступившемуся человеку всеобщим презрением и изгнанием из группы, и поэтому к кодексу серьезнее относились, чем к законам. Сейчас же мужчина может бросить беременную жену, не платить алименты и не потерять уважение друзей.

У мужчин нет причин совершать подвиги. Действия останутся незамеченными большинством, а законы не всегда на стороне героя: защищая женщину от преступника и превысив самооборону, можно легко лишиться свободы. Есть мнение, что современные фильмы стали скучнее (особенно если из них убрать кучу спецэффектов) из-за того, что персонажам не приходится преодолевать никакие препятствия. Они не обременены моральным кодексом, им все дозволено, они просто плывут по течению. Сравните с прежними героями, которые боролись за справедливость, защищали слабых или были вынуждены мстить за близкого человека. Но у личного кодекса чести есть и плюс: он позволяет не просто со стороны оценить человека, а обратиться к его совести. Раньше мужчина мог со спокойной душой изменять жене, если делал это незаметно, теперь эти действия превращают его в обманщика и лицемера.

Американца Джеррода Мартина арестовала полиция после того, как он вернулся в горящий дом, чтобы спасти свою собаку. Его обвинили в том, что он подверг свою жизнь и жизни пожарных дополнительной опасности.

Может забыть о галантности и традиционном джентльменстве

Джентльменами назывались те, кто следовал нормам и правилам, установленным в обществе. Но сами нормы безнадежно устарели. Не нужно больше беречь женскую репутацию: даже обычные девушки о ней не заботятся, а звезды тем более. Если бы мужчина век назад назвал имена женщин, с которыми был в любовных отношениях, но не состоял в браке, он мог бы прослыть негодяем. А сейчас такая информация никого не смутит.

Не нужно уступать даме место или открывать перед ней дверь: она может посчитать такое отношение неравноправным.

Не нужно следить за речью: нецензурные выражения больше не являются табу. Они могут даже служить комплиментом, главное — сказать с нужной интонацией и к месту. Пожалуй, из всего того, что раньше приписывалось настоящим джентльменам, актуальным осталось только умение относиться с равным уважением к людям независимо от того, кем они работают: официантом в сети быстрого питания или президентом всемирно известной компании.

Не обязан быть твердым и суровым

Еще относительно недавно публичная демонстрация эмоций среди мужчин не приветствовалась. Представители сильного пола должны были быть суровыми, жесткими. Крестьяне не испытывали особой привязанности к своей жене и детям и могли при необходимости подтвердить свою правоту кулаком. Бесправность женщины была поразительной: в Англии еще в XVII–XIX веках мужья продавали своих жен на рынке, словно вещь. Сейчас проявление эмоций среди мужчин не считается постыдным. Представители сильного пола все чаще являются любящими отцами, отношения между супругами строятся на равных. Хотя в последнее время намечается еще одна тенденция: молодые мужчины и подростки становятся более рациональными в отношениях. Они трезво оценивают свои эмоции, могут разложить их по полочкам, но избегают привязанностей. И хотя такая самодостаточность позволяет им избежать многих проблем, сильных чувств в жизни им, скорее всего, испытать не удастся.

Почему не стоит переживать из-за изменений, произошедших с мужчинами

Все мы в большей или меньшей степени зависим от стереотипов, и иногда может показаться, что с мужчинами «что-то не так». Но на самом деле поводов для переживаний нет. Мужчины стали слабее, но современная жизнь и не требует значительной силы . IT-специалист, который не может поднять ничего тяжелее мышки, зарабатывает больше, чем грузчик с мощными мускулами. Нет необходимости сражаться на дуэлях за честь прекрасной дамы: некоторые девушки еще более виртуозно дадут словесный отпор обидчику, а в критичной ситуации можно вызвать полицию.

. IT-специалист, который не может поднять ничего тяжелее мышки, зарабатывает больше, чем грузчик с мощными мускулами. Нет необходимости сражаться на дуэлях за честь прекрасной дамы: некоторые девушки еще более виртуозно дадут словесный отпор обидчику, а в критичной ситуации можно вызвать полицию. Некоторых женщин смущает, что их мужчины сидят с детьми и занимаются домашними делами вместо того, чтобы работать. Но если вам хорошо вместе и вы достаточно зарабатываете, чтобы содержать семью, то почему вас это должно смущать? А если муж и по дому ничего не делает, и вы от него просто устали, то сейчас можно развестись.

Многие представители сильного пола не так мужественны, как раньше. Но благодаря тому, что мужчины открыли в себе эмоциональность, они могут стать хорошими отцами, участвовать в партнерских родах, лучше понимать своих супругов или девушек.

Мужья больше не считают зазорной домашнюю работу. Именно бытовые вопросы становятся причиной скандалов между работающими супругами в 43 % случаев (из-за денег ссорятся лишь в 23 % случаев). Пары, которые договорились о разделении обязанностей по дому, разводятся в 2 раза реже. Конечно, мужчин по-прежнему не всегда просто включить в уборку или готовку, но часто в этом виноваты не только они, но и женщины. Последние нередко считают себя экспертами в домашних делах и проявляют категоричность во всех вопросах: начиная от выбора марки стирального порошка и заканчивая тем, как ярко должен блестеть паркет.