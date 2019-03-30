Как выглядит здоровый перекус, который необходим каждому человеку, и почему цвет продуктов играет важную роль

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Несмотря на то что о важности овощей и фруктов в рационе знает каждый, большинство людей не съедает ежедневную необходимую норму, что отрицательно сказывается на здоровье. Диета, богатая фруктами и овощами, может предотвратить и снизить риск многих серьезных заболеваний, включая болезни сердца, диабет 2-го типа, некоторые виды рака и ожирение. Из статьи вы узнаете, на что указывает цвет разных плодов, и научитесь составлять полезные перекусы на каждый день.

Низкое потребление фруктов и овощей входит в десятку факторов риска, приводящих к преждевременной смерти. Ежегодно можно спасти несколько миллионов людей, лишь скорректировав их питание. AdMe.ru надеется, что после прочтения статьи ежедневное употребление полезных продуктов войдет у вас в привычку.

Красные фрукты и овощи

Красные фрукты и овощи содержат антиоксиданты, такие как ликопин и антоцианы, которые поддерживают здоровье следующим образом: Замедляют развитие атеросклероза и связанных с ним ишемических заболеваний.

Снижают риск развития некоторых видов рака: простаты, желудка и легких. А клубника способна предотвратить рак пищевода.

Предотвращают риск развития катаракты.

Снижают воспалительные процессы в организме.

Оранжевые и желтые фрукты и овощи

Оранжевые и желтые фрукты и овощи богаты витамином С и каротиноидами, включая бета-каротин, а это значит: Улучшается иммунитет.

Бета-каротин, который в организме превращается в витамин А, способствует здоровому зрению и улучшению состояния кожи.

Восстанавливаются функции поджелудочной и щитовидной желез.

Улучшается кровообращение.

Зеленые фрукты и овощи

Фрукты и овощи этого цвета богаты лютеином, изотиоцианатами, изофлавонами и витамином К, которые: Снижают уровень «плохого» холестерина.

Способствуют нормализации давления и укреплению кровеносных сосудов.

Улучшают пищеварение.

Защищают от возрастных заболеваний глаз.

Восстанавливают жизненную силу, улучшают настроение и придают энергию.

Синие и фиолетовые фрукты и овощи

Синий и фиолетовый цвета дарят такие вещества, как антоциан, ресвератрол, лютеин, кверцетин, которые отвечают за: Снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение качества кожи и замедление старения.

Снижение риска возникновения болезни Альцгеймера.

Повышение физической выносливости.

Белые и коричневые фрукты и овощи

Белые и коричневые продукты содержат сульфорафан, аллицин и кверцетин, которые необходимы: Для предотвращения инсульта.

Снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и артрита.

Защиты печени.

Варианты потребления суточной нормы овощей и фруктов

Рекомендуемая суточная норма овощей и фруктов составляет 400 г, или 1–2 стакана фруктов и 2–3 стакана овощей. Диетологи советуют разделить это количество на 5 порций и устраивать перекусы в течение дня. Эксперты портала The Kitchn придумали шпаргалку для тех, кто не может наглядно представить необходимое количество овощей и фруктов. Вот 10 крутых сочетаний:

1 большой банан, 240 мл яблочного сока, 5 стаканов зеленого салата и лук.

1 стакан черники, 1 стакан клубники, 1 стакан салата из капусты, 6 мини-морковок и стакан тушеной капусты кале.

1 стакан дыни, 1 стакан винограда, 1 стакан зеленого горошка, 1 желтый перец и стебель сельдерея.

Полстакана сушеной вишни, 1 яблоко, 5 стаканов зеленого салата.

1 стакан дыни, 1 стакан черники, 2 стакана зеленого салата, 1 стакан помидоров черри и стебель сельдерея.

1 стакан дыни и 1 — винограда, стакан салата из спаржи, стакан тушеной капусты кале и половина болгарского перца.

1 стакан яблочного пюре, 1 большой банан, 1 красный перец, полстакана ломтиков огурца и 2 стакана зеленого салата.

Стакан клубники, апельсин, 1 стакан помидоров черри, стебель сельдерея и 1 стакан тушеной капусты.

1 нектарин, полстакана сушеной вишни, стакан кусочков огурца, полстакана моркови и 1 стакан тушеной капусты.

1 стакан ломтиков дыни и 1 яблоко, стакан салата из капусты, сладкий перец и стебель сельдерея.

Небольшие уточнения

Конечно, необязательно следовать рецептам выше, можно «собрать» полезный перекус из тех продуктов, которые нравятся вам, но учитывайте: Для удобства меры за основу был взят стакан (1 порция = 1 стакан), но с листовой зеленью есть нюанс: 1 порция = 2 стакана салата. Поэтому в рецептах выше 5 стаканов зелени засчитывается как 2,5 порции овощей.

Стакан сока считается порцией фруктов, но диетологи предупреждают, что так вы не получаете клетчатку. Поэтому если вам хочется заменить какой-то фрукт соком, то позаботьтесь о том, чтобы другие продукты компенсировали клетчатку.

Полстакана сухофруктов равняется 1 порции свежих фруктов.

Один большой фрукт = 1 порция.

Не забывайте про цвет фруктов: чем разнообразнее будут ваши ингредиенты, тем лучше.

А вы стараетесь следить за нормой потребления овощей и фруктов?