Симптомы менопаузы, о которых надо знать в молодости, чтобы быть готовой к изменениям в организме
Ученые из
AdMe.ru выяснил, какие симптомы могут появляться при наступлении менопаузы и как можно облегчить это состояние.
1. Перепады настроения
В результате было установлено, что в период наступления менопаузы женщины могут испытывать резкие перепады настроения даже в том случае, если вокруг все остается относительно без изменений. При этом было отмечено, что такие перепады настроения со временем уменьшаются — вместе с физиологическими изменениями.
2. Приливы
Учеными из У
Результаты показали, что распространенность таких симптомов составила 25,7 %, но достигла пика в 52,6 % среди женщин в период поздней менопаузы. Чтобы облегчить состояние, необходимо исключить из рациона острые специи и приправы, спиртные напитки и отказаться от курения.
3. Проблемы со сном
Нарушение сна является одной из наиболее часто встречающихся жалоб среди женщин, находящихся в периоде менопаузы. В новом исследовании
В результате было установлено, что проблемы со сном различаются на разных стадиях менопаузы, но последовательно коррелируют с горячими вспышками и
4. Депрессия
Доктор медицинских наук Анита Клейтон (Anita Clayton) из
Менопауза — это нормальная часть жизни, схожим образом протекающая у большинства женщин. Однако у некоторых этот период связан с уязвимостью и заметными физическими, психологическими и соматическими симптомами. Менопаузный период отличается более высокой уязвимостью к депрессии.
Плановый осмотр женщин в группе риска с последующей тщательной оценкой депрессивных симптомов может помочь определить наличие психических расстройств во время менопаузы.
5. Проблемы с памятью
Исследования
В результате те, у кого были более частые приливы и другие тревожные симптомы, сдали тесты намного хуже женщин с редкими приливами и хорошим настроением. Чем больше негативных эмоций испытывает женщина в период менопаузы, тем хуже становится ее память. Чтобы как-то облегчить это состояние, необходимо оградить себя от стресса и больше обращать внимание на приятные моменты, не зацикливаясь на негативе.
6. Сосудистые проблемы
Ученые из
В этот период следует особенно тщательно следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы. Также у женщин может наблюдаться отечность конечностей, небольшая припухлость. Чтобы как-то уменьшить ее, стоит сократить количество потребляемой воды в вечернее время.
7. Головная боль
Проведенные в Университете Цинциннати исследования показали, что изменения, которые происходят во время менопаузы, могут вызвать усиленную
Соавтор исследования Елена Павлович (Jelena Pavlovic) обращает внимание на то, что данная проблема абсолютно решаема. Врачи могут назначить гормональную терапию, которая способна бороться с негативными изменениями в организме, происходящими во время периода менопаузы.
8. Стресс
Исследование кафедры психиатрии в Университете Северной Каролины в
Результаты исследования показывают, что менопауза может повысить чувствительность женщин к социальному отторжению. Когда эта чувствительность сочетается с психосоциальными стрессорами, женщины особенно уязвимы к развитию клинически значимых депрессивных симптомов. Снять стресс поможет физическая активность, йога или медитация.
9. Снижение сексуального влечения
Более 75 % женщин среднего возраста в исследовании сообщили, что секс был умеренно или чрезвычайно важным для них. Кроме того, важную роль играет расовая и этническая принадлежность. Афроамериканки испытывают значительно меньше проблем нежели женщины европейской внешности, в то время как у японок наблюдается более выраженное снижение сексуальной функции по сравнению со всеми другими расами.
Необходимо сообщать врачу обо всех изменениях, которые происходят с организмом во время менопаузы, чтобы можно было облегчить физическое и психологическое состояние. А насколько тщательно вы следите за своим здоровьем?
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru