Близнецы с разным цветом кожи поразили свою маму при рождении

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Эти двое детей не похожи друг на друга, но между ними установилась уникальная связь. Многие поначалу не могут поверить в то, что эти мальчик и девочка — близнецы. Такой каприз природы кажется по-настоящему волшебным.

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Существует 1 из 500 шансов родить близнецов с разным цветом кожи

Несмотря на то, что вероятность рождения близнецов с разным цветом кожи, глаз и волос невелика, это случается. И даже если вы знали этот научный факт, едва ли можно быть готовым столкнуться с этим явлением. Джудит Нвокоча (Judith Nwokocha), мама близняшек — героев этой статьи, родившихся в 2016 году, была в шоке: «Я помню, как подумала, что медсестра дала мне не того ребенка». Что ж, никто не может ее винить.

У Качи редкая форма альбинизма

У Качи 2-й тип глазокожного альбинизма (ГКА) — наследственного заболевания, при котором у человека не вырабатывается достаточное количество меланина (пигмента). Это влияет на его внешность, преимущественно изменяя цвет глаз, кожи и волос. У каждого 4-го ребенка может наблюдаться это отклонение, если оба родителя являются носителями гена альбинизма.

Несмотря на альбинизм, Качи абсолютно здорова

За исключением того, что ее кожа более чувствительна к солнцу и девочка вынуждена носить очки из-за слабого зрения, Качи совершенно здорова. Ее мама родом из Нигерии. Сейчас она работает фотографом в Канаде и делает множество фотографий повседневных приключений Камси и Качи.

Качи и Камси — лучшие друзья

Естественно, окружающим трудно поверить в то, что Качи и Камси — близнецы. Тот факт, что люди на улице оборачиваются, чтобы посмотреть на девочку, нисколько не смущает Джудит. На самом деле одна из причин, по которой она так много фотографирует детей, в том, что мать хочет показать дочери, насколько та красива. Джудит публично говорит о том, как она счастлива быть мамой этих двух замечательных близнецов. Она утверждает, что, несмотря на разницу во внешности, во многих отношениях они очень похожи и их связь крепнет с каждым днем.

История Качи и Камси — истинное подтверждение тому, что наши отличия делают нас уникальными. Что вы думаете об этой истории?