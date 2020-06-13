Близнецы с разным цветом кожи поразили свою маму при рождении
Эти двое детей не похожи друг на друга, но между ними установилась уникальная связь. Многие поначалу не могут поверить в то, что эти мальчик и девочка — близнецы. Такой каприз природы кажется по-настоящему волшебным.
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Существует 1 из 500 шансов родить близнецов с разным цветом кожи
Несмотря на то, что вероятность рождения близнецов с разным цветом кожи, глаз и волос невелика, это случается. И даже если вы знали этот научный факт, едва ли можно быть готовым столкнуться с этим явлением.
Джудит Нвокоча (Judith Nwokocha), мама близняшек — героев этой статьи, родившихся в 2016 году, была в шоке: «Я помню, как подумала, что медсестра дала мне не того ребенка». Что ж, никто не может ее винить.
У Качи редкая форма альбинизма
У Качи 2-й тип глазокожного альбинизма (ГКА) — наследственного заболевания, при котором у человека не вырабатывается достаточное количество меланина (пигмента). Это влияет на его внешность, преимущественно изменяя цвет глаз, кожи и волос.
У каждого 4-го ребенка может наблюдаться это отклонение, если оба родителя являются носителями гена альбинизма.
Несмотря на альбинизм, Качи абсолютно здорова
За исключением того, что ее кожа более чувствительна к солнцу и девочка вынуждена носить очки из-за слабого зрения, Качи совершенно здорова.
Ее мама родом из Нигерии. Сейчас она работает фотографом в Канаде и делает множество фотографий повседневных приключений Камси и Качи.
Качи и Камси — лучшие друзья
Естественно, окружающим трудно поверить в то, что Качи и Камси — близнецы. Тот факт, что люди на улице оборачиваются, чтобы посмотреть на девочку, нисколько не смущает Джудит. На самом деле одна из причин, по которой она так много фотографирует детей, в том, что мать хочет показать дочери, насколько та красива.
Джудит публично говорит о том, как она счастлива быть мамой этих двух замечательных близнецов. Она утверждает, что, несмотря на разницу во внешности, во многих отношениях они очень похожи и их связь крепнет с каждым днем.
История Качи и Камси — истинное подтверждение тому, что наши отличия делают нас уникальными.
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Фото на превью black_n_white_twins / Instagram