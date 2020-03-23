AdMe.ru спросил детей, какие 3 вещи они вынесли бы из горящего дома (Некоторых ответов мы не ожидали)
У вас есть в доме любимые вещи, потерять которые вам страшнее всего? Для большинства взрослых этот список ограничивается документами, предметами, оставшимися от предков, и, конечно, деньгами. Но дети мыслят иначе и привязываются к чему-то, что для других может и вовсе не иметь ценности.
AdMe.ru решил провести эксперимент и побеседовал с двенадцатью детьми разного возраста из разных стран, чтобы узнать, какие вещи они ценят больше всего. Чтобы ребятам было не так скучно думать над нашим вопросом, мы предложили контекст. В итоге вопрос звучал так: «Представь, что в твоем доме произошел пожар и ты можешь спасти только 3 вещи, а все остальное сгорит. Какие предметы ты выбрал бы?» И вот на что указали наши юные респонденты.
Михей, 6 лет
- Михей, как и многие другие дети, не стал акцентировать внимание на том, что вынести из дома попросили именно вещи. Поэтому первым делом назвал своего питомца — улитку по кличке Мурзик.
- Вторым пунктом в его списке значится игровая приставка.
- В качестве 3-го спасенного предмета мальчик выбрал фигурку Люка Скайуокера, которую ему недавно подарил друг.
Варвара, 9 лет
- Варвара, не раздумывая, спасла бы из пожара мамин компьютер.
- Также девочка прихватила бы с собой книжку.
- А 3-й вынесла бы любимую футболку.
Кстати, мама Варвары тоже отличилась оригинальностью. Пока все взрослые, которых мы опросили, спасали бы документы, деньги и телефоны, она решительно принялась бы выносить пианино (как она потом уточнила, электронное).
Мирослава, 6 лет
- Мирослава, как и Михей, первым делом подумала о своем питомце.
- Также она выбрала коллекцию игрушечных котят, которых обожает (с натяжкой мы разрешили посчитать всю коллекцию за 1 предмет).
- И еще девочка вспомнила о том, что нужно прихватить что-нибудь из своей одежды.
Лиза, 9 лет
- Первым делом Лиза подумала о своих родителях и младшей сестре. Но мы успокоили ее, заверив, что они смогут выйти сами и их необязательно выносить. Тогда девочка остановила свой выбор на домашнем любимце.
- Еще она взяла бы с собой телефон, чтобы вызвать пожарных.
- И прихватила бы любимую куклу.
Михаела, 9 лет
- Михаела, не задумываясь, забрала бы первую игрушку, полученную в подарок. Этот зайка очень ей дорог.
- Еще девочка выбрала маленькую иконку, с которой чувствовала бы себя спокойнее.
- И фотографию мамы с папой, чтобы они всегда были рядом.
Григорис, 15 лет
- Юноша выбрал письмо, которое ему написал очень важный в жизни человек.
- Также он прихватил бы с собой мобильный телефон, чтобы иметь возможность сообщить о пожаре.
- И небольшое радио, чтобы оставаться в курсе событий.
Катерина, 12 лет
- Первым Катерина назвала ноутбук. С его помощью она следила бы за новостями.
- Вторым пунктом в ее списке значится кепка, которая поможет защитить голову от палящего солнца.
- А для компании девочка выбрала любимую игрушку — мишку.
Элефтерия, 12 лет
- Первым делом Элефтерия подумала о личной гигиене. Поэтому сначала она положила бы в сумку зубную пасту и щетку.
- Затем девочка решила позаботиться о своем внешнем виде и прихватила расческу, чтобы всегда выглядеть аккуратно.
- Третьим пунктом в ее списке значится телефон, с помощью которого девочка планирует вызвать пожарных.
Стефанос, 6 лет
- Стефанос в обязательном порядке взял бы письменный стол (ведь габариты вещей, которые можно унести с собой, мы не обозначили). Сидя за ним, мальчик планирует готовиться к школе.
- Также он забрал бы с собой коллекцию игрушек Gormiti.
- И игровые карты, чтобы было нескучно.
Даня, 3 года
- Первым делом Даня забрал бы с собой коробку с машинками.
- Вторым спас бы своего любимого робота. Он умеет смешным голосом повторять фразы, которые малыш ему говорит.
- Третьей спасенной вещью стал бы игрушечный поезд (точнее, вагон).
Гасан, 4 года
Гасан оказался весьма краток и выбрал для спасения следующие вещи:
- Штаны.
- Кофту.
- Трусы.
Когда мы спросили мальчика, почему именно эти вещи, а не игрушки, он ответил, что игрушки — это для развлечения, а одежда нужна для нормальной жизни.
Дато, 7 лет
Услышав наш вопрос, мальчик удивился и сказал, что первым делом спасал бы не вещи, а людей. Когда мы попросили его подумать о чем-нибудь кроме людей, он выбрал любимых зверушек и менять свое решение отказался.
Кстати, обратите внимание, что Дато предусмотрительно надел на себя пожарную каску. С таким ребенком не пропадешь.
Попробуйте спросить своих детей о том, что они спасли бы в такой ситуации первым делом. Мы уверены, что в комментариях появится множество оригинальных ответов.