AdMe.ru спросил детей, какие 3 вещи они вынесли бы из горящего дома (Некоторых ответов мы не ожидали)

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У вас есть в доме любимые вещи, потерять которые вам страшнее всего? Для большинства взрослых этот список ограничивается документами, предметами, оставшимися от предков, и, конечно, деньгами. Но дети мыслят иначе и привязываются к чему-то, что для других может и вовсе не иметь ценности.

AdMe.ru решил провести эксперимент и побеседовал с двенадцатью детьми разного возраста из разных стран, чтобы узнать, какие вещи они ценят больше всего. Чтобы ребятам было не так скучно думать над нашим вопросом, мы предложили контекст. В итоге вопрос звучал так: «Представь, что в твоем доме произошел пожар и ты можешь спасти только 3 вещи, а все остальное сгорит. Какие предметы ты выбрал бы?» И вот на что указали наши юные респонденты.

Михей, 6 лет

Михей, как и многие другие дети, не стал акцентировать внимание на том, что вынести из дома попросили именно вещи. Поэтому первым делом назвал своего питомца — улитку по кличке Мурзик.

Вторым пунктом в его списке значится игровая приставка.

В качестве 3-го спасенного предмета мальчик выбрал фигурку Люка Скайуокера, которую ему недавно подарил друг.

Варвара, 9 лет

Варвара, не раздумывая, спасла бы из пожара мамин компьютер.

Также девочка прихватила бы с собой книжку.

А 3-й вынесла бы любимую футболку. Кстати, мама Варвары тоже отличилась оригинальностью. Пока все взрослые, которых мы опросили, спасали бы документы, деньги и телефоны, она решительно принялась бы выносить пианино (как она потом уточнила, электронное).

Мирослава, 6 лет

Мирослава, как и Михей, первым делом подумала о своем питомце.

Также она выбрала коллекцию игрушечных котят, которых обожает (с натяжкой мы разрешили посчитать всю коллекцию за 1 предмет).

И еще девочка вспомнила о том, что нужно прихватить что-нибудь из своей одежды.

Лиза, 9 лет

Первым делом Лиза подумала о своих родителях и младшей сестре. Но мы успокоили ее, заверив, что они смогут выйти сами и их необязательно выносить. Тогда девочка остановила свой выбор на домашнем любимце.

Еще она взяла бы с собой телефон, чтобы вызвать пожарных.

И прихватила бы любимую куклу.

Михаела, 9 лет

Михаела, не задумываясь, забрала бы первую игрушку, полученную в подарок. Этот зайка очень ей дорог.

Еще девочка выбрала маленькую иконку, с которой чувствовала бы себя спокойнее.

И фотографию мамы с папой, чтобы они всегда были рядом.

Григорис, 15 лет

Юноша выбрал письмо, которое ему написал очень важный в жизни человек.

Также он прихватил бы с собой мобильный телефон, чтобы иметь возможность сообщить о пожаре.

И небольшое радио, чтобы оставаться в курсе событий.

Катерина, 12 лет

Первым Катерина назвала ноутбук. С его помощью она следила бы за новостями.

Вторым пунктом в ее списке значится кепка, которая поможет защитить голову от палящего солнца.

А для компании девочка выбрала любимую игрушку — мишку.

Элефтерия, 12 лет

Первым делом Элефтерия подумала о личной гигиене. Поэтому сначала она положила бы в сумку зубную пасту и щетку.

Затем девочка решила позаботиться о своем внешнем виде и прихватила расческу, чтобы всегда выглядеть аккуратно.

Третьим пунктом в ее списке значится телефон, с помощью которого девочка планирует вызвать пожарных.

Стефанос, 6 лет

Стефанос в обязательном порядке взял бы письменный стол (ведь габариты вещей, которые можно унести с собой, мы не обозначили). Сидя за ним, мальчик планирует готовиться к школе.

Также он забрал бы с собой коллекцию игрушек Gormiti.

И игровые карты, чтобы было нескучно.

Даня, 3 года

Первым делом Даня забрал бы с собой коробку с машинками.

Вторым спас бы своего любимого робота. Он умеет смешным голосом повторять фразы, которые малыш ему говорит.

Третьей спасенной вещью стал бы игрушечный поезд (точнее, вагон).

Гасан, 4 года

Гасан оказался весьма краток и выбрал для спасения следующие вещи: Штаны.

Кофту.

Трусы. Когда мы спросили мальчика, почему именно эти вещи, а не игрушки, он ответил, что игрушки — это для развлечения, а одежда нужна для нормальной жизни.

Дато, 7 лет

Услышав наш вопрос, мальчик удивился и сказал, что первым делом спасал бы не вещи, а людей. Когда мы попросили его подумать о чем-нибудь кроме людей, он выбрал любимых зверушек и менять свое решение отказался. Кстати, обратите внимание, что Дато предусмотрительно надел на себя пожарную каску. С таким ребенком не пропадешь.