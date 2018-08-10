9 бабушкиных советов по уходу за детьми, о которых врачи просят забыть

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Исследователи утверждают, что большинство современных бабушек и дедушек в течение жизни не обновляют свои знания о том, как правильно ухаживать за детьми. Руководствуясь исключительно личным опытом, старшее поколение часто дает молодым родителям рекомендации, которые давно признаны устаревшими. И многие из них небезопасны.

Мы в AdMe.ru изучили родительские форумы и статьи практикующих педиатров, чтобы понять, какие неактуальные советы и утверждения чаще всего приходится слышать мамам и папам новорожденных.

1. Без пеленания ребенок будет косолапым

Раньше считалось, что пеленать новорожденных нужно обязательно, потому что это помогает удерживать ноги малыша в прямом положении. Якобы без этого кости не будут прямыми и чадо вырастет косолапым. Но педиатры настаивают: пеленание не только не выпрямляет ноги, но и грозит нарушениями в развитии бедер. Заворачивать детей в материю можно только для того, чтобы их успокоить. Больше всего подобные меры необходимы неспокойным малышам, детям с неврологическими нарушениями или сильными коликами. Однако, если младенец хорошо засыпает и не чувствует беспокойства без пеленки, кутать его не нужно.

2. В доме, где есть младенец, должно быть как можно теплее

На самом деле нет. Перегрев так же опасен для младенца, как и переохлаждение. Патронажные сестры рекомендуют сохранять в детской комнате температуру 16–20 °С. Увидев эту цифру, бабушка вашего малыша наверняка всплеснет руками с вердиктом: «Заморозят чадо». Но, по мнению врачей, при такой температуре улучшается сон ребенка. К тому же в прохладе слизистая носа не пересыхает и дышать крохе комфортнее.

3. Чтобы успокоить младенца, нужно обмакнуть соску во что-то сладкое

Многие бабушки рекомендуют для успокоения плачущего малыша обмакивать соску во что-нибудь сладкое. В каких-то странах советуют мед, в каких-то — арахисовую пасту и сгущенное молоко. Но педиатры категорически против таких методов. Перечисленные продукты очень аллергенны, и никогда нельзя знать наперед, как организм новорожденного отреагирует на подобные добавки. Кроме того, если у ребенка уже начали резаться зубки, из-за сахара их может поразить кариес. А мед еще и способен стать причиной ботулизма. Ну и конечно, у того, чтобы в принципе давать ребенку соску, есть свои плюсы и минусы, поэтому в данном вопросе желательно не отступать от рекомендаций педиатров.

4. В постели ребенка обязательно должны быть одеяло и подушка

Раньше большинство мам подходили к организации спального места для ребенка так же, как если бы они создавали уменьшенную копию своей постели. В деревянной кроватке обязательно была миниатюрная подушечка и крохотное одеяльце. Однако педиатры снова и снова напоминают: в кроватке младенца не должно быть ничего, кроме матраца и простыни, — ни подушек, ни одеяла, ни игрушек, так как все это увеличивает возможность случайной асфиксии. Если в комнате слишком холодно, лучше одеть малыша в теплую пижаму, но не накрывать его одеялом.

5. Младенец должен спать на животе

С первого взгляда совет кажется вполне логичным: уложить ребенка на живот, чтобы он в случае чего не поперхнулся во время отрыжки. Вот только врачи установили: спать на животе младенцам еще опаснее, чем на спине, потому что: такое положение может вызвать непроходимость дыхательных путей;

при сне на животе происходит опасное давление на желудок и диафрагму;

такая поза может привести к перегреву. Поэтому лучше укладывать ребенка все-таки на спину. А вот голову можно поворачивать набок.

6. Ребенок должен засыпать в абсолютной тишине

Взрослому бывает довольно трудно уснуть, если мешает какой-то шум: капает вода из крана или кто-то разговаривает в комнате. Но новорожденным шум иногда даже помогает уснуть. Есть только одно условие: он должен быть равномерным и не увеличиваться с того момента, как малыш уснет. Новорожденные вполне спокойно могут спать, если рядом мама говорит по телефону или если за стенкой шумит вода. Иногда детям даже специально включают «белый шум», так как, во-первых, они быстрее засыпают под это монотонное жужжание, во-вторых, засыпая при шуме, они не проснутся, если вы вдруг решите пропылесосить в прихожей или вымыть посуду на кухне.

7. Кормить младенца нужно по графику

Не только бабушки, но и некоторые врачи рекомендуют кормить новорожденных строго по графику. Однако на деле такой подход к кормлению выматывает нервы и маме, и ребенку. К тому же педиатры не видят ничего плохого в том, чтобы кормить малыша не по часам, а по требованию — держать ребенка голодным не посоветует ни один врач. Однако это не касается молочных смесей, которые выпускаются сразу с графиком кормления.

8. Вводить прикорм нужно как можно раньше

Часто молодым родителям приходится выслушивать рассказы старших родственников о том, что нужно с 3 месяцев давать ребенку перетертый желток, а с 4 месяцев уже кормить малыша кашей. Но врачи давать таких советов не стали бы. Детям, которые находятся на грудном вскармливании, вводить прикорм в столь раннем возрасте точно не стоит. Согласно рекомендациям ВОЗ, менять меню малыша нужно не раньше достижения им возраста 6 месяцев.

9. Животное молоко лучше смесей

Такое ощущение, что в каждой семье есть история о том, как когда-то у молодой матери закончилось грудное молоко и молодой отец мчался в село за тридевять земель, чтобы покупать там парное молоко у старушки, державшей свою корову или козу. Притом обычно это преподносится как подвиг: родители ведь спасали таким образом детей от питания молочной смесью, в которой якобы одна химия. Но врачи видят в этом не подвиг во имя спасения, а просто еще один способ поставить под угрозу здоровье новорожденного. Ведь сбалансированная молочная смесь отлично подходит для питания детей, которые не находятся на грудном вскармливании. А вот животное молоко опасно по нескольким причинам: В нем много минералов, с которыми могут не справиться почки новорожденного.

При этом нет достаточного количества железа, что может вылиться в железодефицитную анемию. Недостает и витамина С.

Белки, содержащиеся в животном молоке, могут раздражать слизистую оболочку кишечника.

На животное молоко может появиться аллергия.

Ну и к тому же из-за несбалансированного состава такое молоко может ускорить набор веса ребенком. Поэтому давать малышу молоко можно не раньше, чем он достигнет возраста 1 года.

Несмотря на то что старшее поколение в чем-то заблуждается, не стоит забывать, что наши бабушки — это кладезь полезной информации, бесценного опыта и поддержки. Не нужно грубо отказываться от их советов. Вместо этого попробуйте аргументировать свою точку зрения, вместе почитайте медицинские статьи или пригласите бабушку сопроводить вас на прием к педиатру. И помните, что они не желают зла вашему ребенку, а хотят заботиться о нем так же, как и вы.