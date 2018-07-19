8 полезных экзотических продуктов, у которых есть привычные аналоги

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В последнее время человечество немного помешалось на суперполезной еде. Мы хотим употреблять продукты, максимально насыщенные витаминами, микроэлементами и разными веществами с труднопроизносимыми названиями. А маркетологи быстро смекнули, что на стремлении к здоровью можно неплохо заработать. На самом деле большинство продуктов, имеющих звание суперфудов, далеко не всегда достойно этого гордого имени. Мало того что они слишком дорогие, так и не всегда на деле оказываются настолько полезными, какими их расписывают.

AdMe.ru собрал информацию о продуктах, которые без труда можно заменить аналогами — не менее полезными, но куда более доступными и совершенно недорогими.

1. Капуста кале

Что это. Зеленый овощ, похожий на кудрявые листья салата. Чем полезно. Капуста кале действительно содержит огромные дозы витамина К, пищевых волокон, магния, кальция, провитамина А и фолата. Считается, что 200 г кале обеспечивают человека запасом белка на целый день. Чем заменить. На самом деле в 100 г этой капусты чуть меньше 3 г белка, что почти эквивалентно его содержанию в уже давно знакомом нам шпинате. Шпинат практически не уступает капусте кале по количеству витаминов и минеральных веществ, при этом он в 1,5 раза менее калориен, следовательно, съесть его можно больше. И, что также важно, его употребление гораздо выгоднее в финансовом отношении: в среднем шпинат в 1,5 раза дешевле кале и его чаще можно найти в продаже.

2. Кокосовое масло

Что это. Кокосовое масло изготавливают из высушенной мякоти кокосовых орехов. Чем полезно. В сети все чаще появляются диеты, основанные на употреблении в пищу кокосового масла — якобы оно способствует снижению аппетита. Чем заменить. Однозначные выводы по поводу его пользы исследователи делать не спешат. Если вы на стороне тех, кто не хочет отказываться от насыщенных жиров, употребляйте в пищу сливочное масло: этот продукт дешевле и доступнее. И, как выяснилось, он не так вреден для здоровья, как считалось прежде. Конечно, в умеренном количестве.

3. Кускус

Что это. Технология приготовления крупы под названием «кускус» довольно проста. По сути, манную крупу сбрызгивают водой, и полученные из этой массы кусочки затем обваливают в сухой манной крупе. Чем полезно. Но есть одна особенность: в данном случае используют манную крупу именно твердых сортов. Она медленнее переваривается организмом, и, возможно, поэтому кускус считается полезнее простой манки, которую чаще делают из мягких сортов пшеницы. Чем заменить. Пожалуй, по своим вкусовым качествам кускус превосходит обычную манную крупу. Каша из кускуса отлично сочетается с самыми разными соусами и добавками — как овощными, так и мясными. Однако у кускуса есть серьезный конкурент, почему-то не получивший такого широкого распространения, — пшеничная крупа. Каша из нее одинаково хороша как на молоке, так и на бульоне, а количество витаминов и макроэлементов в ней даже больше, чем в кускусе.

4. Авокадо

Что это. Авокадо — самый калорийный и то же время самый питательный фрукт. По форме оно похоже на грушу, имеет легкий ореховый вкус. Чем полезно. Авокадо содержит огромное количество витаминов, в том числе калий, кальций, магний, витамин А и полиненасыщенные жирные кислоты. Чем заменить. Хотя тыквенные семечки в 2 раза калорийнее, чем авокадо, они с большим отрывом лидируют по количеству некоторых минералов и витаминов. Например, кальция семечки содержат в 3 раза больше, а магния — в 30 раз. В среднем 50 г авокадо можно успешно заменить 30 г тыквенных семечек.

5. Красная жирная рыба

Что это. Рыба с жирностью более 8 %. Чем полезно. По статистике, соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6 для континентальных жителей Запада составляет в среднем 1:15. В идеале оно должно составлять 1:4 или 1:3, как у населения Японии. Дело в том, что в нашем рационе, в отличие от рациона жителей островов, не хватает рыбы, которая содержит большое количество омеги-3. Чем заменить. Проблема в том, что поступающая на прилавки магазинов рыба теряет часть полезных веществ, которые она содержала в свежем виде. Да и цена лосося и тунца нередко заставляет нас тоскливо отвести взгляд от аппетитного стейка. К счастью, обычная сельдь и скумбрия содержат ничуть не меньше жирных кислот омега-3, а стоят гораздо меньше. Еще более простой и эффективный вариант — принимать рыбий жир или биологически активные добавки с омегой-3.

6. Киноа

Что это. Крупа, пришедшая к нам из Южной Америки. Чем полезно. Стоит признать, что в состав киноа входят все 9 незаменимых для организма аминокислот, а также клетчатка, витамины, минеральные вещества. Единственный минус — это цена. Чем заменить. Если киноа так ценят за содержание белка, почему не обратиться к чечевице? В ней белка еще больше, а углеводов практически столько же. К тому же она превосходит киноа по количеству пищевых волокон и ничуть не уступает по наличию витаминов и минералов. Хотите, чтобы в блюде было больше углеводов? Просто добавьте ложку коричневого риса к чечевице.

7. Батат

Что это. Батат представляет собой нечто среднее между тыквой и картофелем — он имеет вид длинных и крупных клубней с оранжевой мякотью. Чем полезно. Спортсмены любят его за низкий гликемический индекс, дети — за сладкий вкус, а сторонники правильного питания — за богатство этого продукта полезными веществами. Правда, найти батат гораздо сложнее, чем тыкву и картофель, да и стоит он в несколько раз дороже. Чем заменить. Чем ниже гликемический индекс продукта, тем медленнее поднимается сахар в крови, а человек дольше ощущает сытость. Гликемический индекс батата ниже индекса обычного картофеля, но точно такой же, как у бурого риса, гречки и спагетти. Что же касается витаминов, тыква легко побеждает своего родственника, а калорий в ней в 3 раза меньше, что немаловажно для худеющих.

8. Витграсс

Что это. Так называют молодые ростки пшеницы возрастом 5–6 дней. Чем полезно. Производители соревнуются в креативности, делая из витграсса порошки, таблетки, соки, коктейли. Они вдохновенно пишут о том, что энзимы, содержащиеся в витграссе, способны замедлить процесс старения. Чем заменить. Что ж, сок из ростков пшеницы может похвастаться внушительным набором полезных веществ: различными аминокислотами, витаминами, минералами и хлорофиллом. Правда, точно такую же дозу хлорофилла содержит сок из шпината, петрушки и другой зелени. А по количеству витаминов витграссу ничуть не уступает брокколи. При этом ее можно купить в свежем виде, а не заказывать загадочные соки и таблетки, гадая, что же в них содержится на самом деле.