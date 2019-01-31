7 неожиданных изменений, которые ждут организм женщины после родов

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После рождения ребенка жизнь женщины полностью меняется: теперь она должна нести ответственность не только за себя, но и за сына или дочь. Серьезные изменения происходят и в организме молодой матери — ученые утверждают, что она становится химерой, ведь клетки новорожденного навеки остаются с ней.

AdMe.ru изучил для вас, как меняется женское тело после того, как оно явило на свет нового человека.

1. Меняется голос

У женщины, родившей ребенка, меняется голос — он становится ниже и монотоннее. К такому выводу пришли ученые Сассекского университета. Спустя год после родов голос возвращается к своей прежней частоте. Исследователи предполагают, что изменения вызваны гормональной перестройкой. Дело в том, что после родов резко снижается уровень основных половых гормонов, и это может повлиять на голосовые связки. По данным ученых, максимальная высота голоса родившей женщины падает на 44 Гц, или на 2,2 полутона, — это эквивалентно примерно двум фортепианным нотам. Однако у этой перемены есть и другое объяснение. Эксперты считают, что люди с низким голосом, как правило, считаются более компетентными и зрелыми. Поэтому женщины несознательно могут менять тембр, чтобы приспособиться к новой роли матери.

2. Повышается тревожность

Молодым мамам говорят, что они должны быть спокойными и умиротворенными, но правда в том, что это невозможно. Обычно женщину, которая недавно родила ребенка, пугает все: ребенок плачет, ребенок не плачет, ребенок слишком много спит, ребенок слишком мало спит и т. д. И это нормально. Это не она такая психованная, это гормон окситоцин постоянно повышает уровень ее тревожности. Окситоцин начинает интенсивно выделяться сразу после родов. Он помогает сокращаться растянутой во время беременности матке и включает материнский инстинкт. Мог бы помочь прогестерон, который способствует расслаблению нервной системы, но сразу после родов он рекордно низок, поэтому молодым мамам придется смириться с тем, что некоторое время они будут сходить с ума от беспокойства. Но есть и светлая сторона: окситоцин еще называют гормоном любви, именно он позволяет женщине испытывать безумную нежность по отношению к новорожденному, и это чувство стоит всех переживаний.

3. Лучше работает мозг

После родов женщины умнеют — выяснили ученые. Мозг увеличивается в объеме, чтобы обслуживать нужды не только своей хозяйки, но и ее ребенка. Именно поэтому молодые мамы бывают даже лучшими работниками, чем их нерожавшие коллеги. «Быть ​​более эффективной в принятии решений, быть эмоционально устойчивой, продумывать различные стратегии для решения проблемы... Это звучит как качества замечательного руководителя!», — говорит исследователь Келли Ламберт, которая изучает мозг женщины во время и после беременности. Нейробиолог Крейг Кинсли отмечает, что рождение ребенка — это не просто событие в жизни женщины, а целый этап в ее ментальном развитии, такой же, как, например, переходный возраст.

4. Организм пребывает в боевой готовности к новой беременности

Во время беременности у женщины существенно снижается иммунитет — это необходимо для того, чтобы организм не отверг чужеродные клетки плода и не произошел выкидыш. За то, чтобы ребенок выжил в утробе и не стал жертвой иммунной системы матери, отвечают регуляторные Т-клетки, которые не дают отторгнуть эмбрион. Ученые выяснили, что эти клетки после родов остаются в организме матери еще 4–5 лет — в течение этого времени они готовы максимально быстро мобилизовать организм в случае новой беременности. Именно поэтому очень часто женщины признаются, что вынашивать второго ребенка им было проще — еще бы, ведь их иммунитет полностью готов к этому, в то время как первый раз ему приходилось проделывать огромную работу.

5. Формируется связь с малышом на физическом уровне

После рождения ребенка его физическая связь с матерью не прерывается. В организме женщины могут оставаться и функционировать клетки сына или дочери, выяснили ученые из Альбертского университета в Канаде. Они проанализировали мозг женщин, родивших мальчиков, и в 63 % случаев обнаружили в нем мужские клетки. Исследователи пришли к выводу, что клетки ребенка могут проникать через плацентарный барьер в организм матери и продолжать там функционировать. Кстати, мужские клетки в мозге женщины уменьшают вероятность развития болезни Альцгеймера.

6. Организм обновляется

Все дело в крови вынашиваемого младенца — она запускает в организме матери процессы регенерации. Эмбриональные клетки помогают беременной женщине в залечивании ран и могут даже избавить от серьезных болезней. Например, биопсия печени беременной женщины с гепатитом С, которая прекратила лечение, показала улучшение. Ученые выяснили, что источником клеток ее печени были клетки плода. Более того, беременность может даже продлевать жизнь, правда, в основном в том случае, если она поздняя. Ученые выяснили, что женщины-саамы, у которых в позднем возрасте родились дети, жили дольше остальных. При этом возраст первой беременности и фертильности не был связан с продолжительностью жизни женщин. Аналогичные результаты были получены при исследовании общины амишей в Пенсильвании.

7. Снижается риск онкологии