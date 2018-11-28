23 фото, которые доказывают, что отцовской изобретательности нет предела
Отцовство — один из самых сложных вызовов, которые жизнь может бросить мужчине. Однажды приходится позабыть про беззаботность и взять на себя ответственность за крошечное существо. К счастью, многим на выручку приходит отменное чувство юмора. Мужчины постигают все прелести отцовства и придумывают гениальные лайфхаки, когда хочется немного полениться!
AdMe.ru составил для вас список отцовских хитростей, которые захочется повторить, и провалов, над которыми невозможно не посмеяться.
1. Здорово придумано!
2. Папа века
3. «Моя 2-летняя дочь настояла на том, чтобы прокатиться на серфе со мной»
4. «Мне пришлось отметить своего ребенка, чтобы не перепутать»
5. «Он наконец уснул, можно и торт поесть»
6. «Я хотел нарисовать своему ребенку брови, чтобы посмотреть, что получится. Он был удивлен не меньше меня!»
7. Гениальный способ не допустить воплей и драк на заднем сиденье
8. Эта малышка попросила отца заплести ей «рогалик». Что ж, он так и сделал
9. «Оставила мужа поиграть с дочерью»
10. Вот что такое многозадачность
11. Спрятал малышку от холода, пока ходил по делам
12. Костюм на Хеллоуин от отца и сына
13. Когда настолько сильно хочешь поиграть, что разрешил ребенку покрасить себе ногти
14. Баланс между геймерством и отцовством
15. «В общем, ушла тут моя жена на пару часов...»
16. «Моя дочь попросила залезть в машину, и я залез в машину»
17. Этому отцу удалось превратить ожидание в аэропорту в настоящее веселье
18. «Мой сын — весьма милый Дарт Вейдер»
19. Его дочь хотела одеться как Ариэль, поэтому он оделся как Урсула
20. Быстрый хвостик от папы
21. Наушники в самолете не подошли, но отец нашел идеальное решение
22. Папа, который знает толк в развлечениях
23. Отец 9 000-го уровня
Помните забавные случаи из своего детства или из жизни ваших детей? Расскажите ниже!
Фото на превью unknown / imgur