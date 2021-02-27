22 фото, в которых заключена вся любовь между папами и дочками

Отношения между папой и дочкой — это почти всегда что-то особенное. Он готов научиться плести косы, играть в чаепитие и заменить собой блокнот для наклеек. А она стремится заботиться о нем и радовать его вне зависимости от возраста. И как здорово, что теплые отношения между отцом и дочерью сохраняются, даже когда детство проходит. А радость, которую они дарят друг другу, выходит на новый уровень.

AdMe.ru с улыбкой на лице рассматривает фото, на которых запечатлены трепетные отношения пап и их принцесс. Эти снимки настолько крутые, что скрывать их просто нет сил.

«Пробрался в игру дочери и сделал сюрприз. Ей исполняется 9»

«Ненавижу торты. Но посмотрите, какой милый мы испекли для папы»

«Не судите строго, я делаю это второй раз в жизни. Но моя дочь просто в восторге»

«Смастерил плюшевого члена экипажа из игры Among Us для дочери. Швы кривые, потому что у меня нет машинки. Но ей понравилось. И это главное»

«Моя дочь связала мне „Звезду Смерти“ на День отца»

«Соорудил лавку в комнату дочери и заодно сделал ей сюрприз — подходящий по стилю прикроватный столик»

«Прочитал дочери „Хоббита“, и она захотела какой-нибудь тематический замок. Построил для нее магазин алхимии»

Дочь точно знает, как скрыть папины недостатки

«Муж отвез нашу 4-летнюю дочь в магазин, чтобы выбрать ей семена цветов для первой посадки. В итоге она настояла на траве»

«Сделал одинаковые помолвочные кольца для своей невесты и приемной дочери»

«Дочь смастерила это для меня на Рождество. Согрела мое геймерское сердце»

«Построил ткацкий станок и подарил дочери на Рождество. Скоро у нас будет шарф»

«Я: „Уже не могу в кастрюле воду кипятить, чтобы чай попить. Хочу чайник“.

Папа: „У меня для тебя сюрприз“»

«Моя дочь жаловалась, что не знает, где найти 10 разных листьев для урока биологии. Я отложил удобрения и помог»

«Дочка подарила мне на Рождество. Я как-то показал ей этот набор в каталоге перед его выпуском в продажу. Не могу поверить, что она запомнила»

Кажется, мне тоже пора завести дочь, потому что это звучит как отличная инвестиция! © coonhoundrebel / Reddit

«Папа засунул в бардачок конфеты для меня. Слишком мило»

«Моя первая попытка заплести французскую косу. Пытаюсь выйти за пределы хвостиков»

«Каждую 2-ю неделю я заправляю кровать за своего папу. Сегодня он принес мне это»

«Я как-то говорила, что папа всегда дарит шоколад нам на День святого Валентина. Что ж, в этот раз он принес букет цветов»

«На папино 60-летие вручную расписала торт. Здесь то, что он любит: садоводство, охота, ловля крабов и внуки»

«Мой папа знал, что я искала одно конкретное растение месяцами. Сегодня он сделал мне сюрприз. Познакомьтесь, это Канач»

А вот чем может заниматься 30-летний мужчина в 12 часов ночи

«Никогда в жизни этого не делал и даже понятия не имел, как это делается. Все началось с того, что сегодня вечером я с дочкой ходил по магазинам, и мы приобрели замечательный набор для бисероплетения. Придя домой, мы сосредоточили все силы на этом занятии и к 21:30 закончили плести туловище стрекозы. После чего пришло время мыть дочку и укладывать спать. Но перед сном она сделала очень грустные глазки (как у котика из „Шрека“) и жалобным голосом попросила меня сплести хотя бы одну пару крыльев для стрекозы. Ну я, конечно же, не смог перед этим устоять и дал слово, что к утру все будет готово».