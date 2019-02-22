20 фотографий, которые можно предъявить вместо анализа ДНК

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Иногда фамильные черты проявляются сразу, но порой для этого требуется время. Например, некоторые герои нашей подборки даже и не подозревали, насколько похожи на своих родителей или бабушек и дедушек, пока не находили их фотографии в том же возрасте.

Мы в AdMe.ru пересмотрели снимки родственников, которые выглядят почти как близнецы, и еще раз убедились, что наследственность — мощная штука.

1. «Дедушка и я в 20 лет»

2. «Слева — я, справа — мой папа»

3. «Дедушка и я. Похожи?»

4. «Моя дочь выглядит совсем как я»

5. «Мой дедушка в 20 и мой брат в 28 лет»

6. «Мой папа и я в 20 лет»

7. «Вчера нашла фотографию своей мамы (слева). Я даже не подозревала, что мы настолько сильно с ней похожи»

8. «Моя дочь и я»

9. «Мои прадедушка, дедушка и брат примерно в одном возрасте»

10. «Слева — мама с сестрой, справа — мама с внучкой»

11. «Выходной с мамой»

12. «Гены моего отца сильнее маминых»

13. «Мой папа и я в 14 лет»

14. «Мой отец и я»

15. «Моя мама и я в 16 лет»

16. «Я и моя мама»

17. «Мой первый день рождения и первый день рождения моего сына»

18. «Нашел фотографию своего дедушки в том же возрасте, что и я»

19. «Моя мама и я»

20. «Моя мама и моя дочь»

Бонус: отец и сын воссоздали трогательный момент

А в вашей семье есть случаи поразительного сходства?