20 фотографий, которые можно предъявить вместо анализа ДНК
Иногда фамильные черты проявляются сразу, но порой для этого требуется время. Например, некоторые герои нашей подборки даже и не подозревали, насколько похожи на своих родителей или бабушек и дедушек, пока не находили их фотографии в том же возрасте.
Мы в AdMe.ru пересмотрели снимки родственников, которые выглядят почти как близнецы, и еще раз убедились, что наследственность — мощная штука.
1. «Дедушка и я в 20 лет»
2. «Слева — я, справа — мой папа»
3. «Дедушка и я. Похожи?»
4. «Моя дочь выглядит совсем как я»
5. «Мой дедушка в 20 и мой брат в 28 лет»
6. «Мой папа и я в 20 лет»
7. «Вчера нашла фотографию своей мамы (слева). Я даже не подозревала, что мы настолько сильно с ней похожи»
8. «Моя дочь и я»
9. «Мои прадедушка, дедушка и брат примерно в одном возрасте»
10. «Слева — мама с сестрой, справа — мама с внучкой»
11. «Выходной с мамой»
12. «Гены моего отца сильнее маминых»
13. «Мой папа и я в 14 лет»
14. «Мой отец и я»
15. «Моя мама и я в 16 лет»
16. «Я и моя мама»
17. «Мой первый день рождения и первый день рождения моего сына»
18. «Нашел фотографию своего дедушки в том же возрасте, что и я»
19. «Моя мама и я»
20. «Моя мама и моя дочь»
Бонус: отец и сын воссоздали трогательный момент
А в вашей семье есть случаи поразительного сходства?
Фото на превью fenderbr0 / Reddit