20+ человек поделились находками, которые они обнаружили на чердаках у своих бабушек и дедушек. Это вообще с нашей планеты?

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Разбор хлама — не всегда бесполезное и скучное занятие. Так, например, Джордж и Бетти Дэвис во время уборки чердака обнаружили человеческую фигурку, которая оказалась эксклюзивной работой Фаберже, созданной по заказу Николая II. В дальнейшем фигурка была продана на аукционе за $ 5,2 млн. Конечно, не у каждого на чердаке можно обнаружить такое сокровище, но ведь можно найти много других, пусть и не таких дорогих, но интересных вещей.

AdMe.ru решил поделиться с читателями самыми удивительными находками, которые люди обнаружили в домах своих бабушек и дедушек. В конце статьи вас ждет история неожиданного наследства, о котором мечтал бы каждый, кому нравится стиль 40-х годов.

1. «Нашел у бабушки и дедушки набор посуды 1911 года, изготовленный из уранового стекла»

2. «В подвале дома моих бабушки и дедушки нашел этот стол. Кто-нибудь знает, что это такое?»

3. Все самое необходимое в одном кармане

4. Редкое издание «Монополии» с золотыми и серебряными фигурками, которому уже больше 30 лет

5. Странная кружка с сюрпризом внутри

6. А вы догадались, что это? Когда-то в таком виде выпускали духи

7. «Нашел осциллограф в гараже моего дедушки»

8. «В нашей семье понятия не имеют, что это»

9. «Нашла красивую маленькую бутылочку в доме бабушки и дедушки. Внутри маслянистая жидкость»

10. «Нашел в доме бабушки и дедушки. Кто-нибудь знает, что это такое?»

11. Иногда в доме своих родственников можно найти и такие вещи

12. Столовый прибор, назначение которого — подталкивать небольшие кусочки еды на ложку или вилку

13. Меч, найденный на чердаке. Звучит как начало сказки

14. «Не понимаю, как эта жуткая маска могла висеть в доме моих бабушки и дедушки несколько лет»

15. Огромный панцирь черепахи

16. Сейчас такие вещи можно увидеть только в музеях

17. Настоящая реликвия!

18. «Мой студент нашел эту печатную машинку в доме своей бабушки и решил принести мне, зная мою любовь к подобным вещам. Underwood 1930 года просто в идеальном состоянии!»

19. «Нашел в гараже своего дедушки. Кажется, так выглядела первая электронная сигарета»

20. «Мой жених нашел меч, который принадлежал его прадедушке»

21. «Вино 1911 года. Как думаете, его еще можно пить?»

22. Такое деревянное сокровище было найдено на чердаке

Бонус: магазин обуви

В заброшенном доме своих бабушки и дедушки мужчина обнаружил удивительную находку — обувной магазин, которому более 70 лет.

Магазин был открыт прабабушкой нашего героя, которая управляла им, пока не заболела, после чего была вынуждена оставить торговлю. К сожалению, его бабушка и дедушка так и не решились продолжить дело и открыть магазин снова. Спустя много лет их внук решил посмотреть, что находится в заброшенном помещении.

Внутри его ждало настоящее сокровище — обувь, многие модели которой выглядят привлекательно даже в наше время. Любители моды 40-х и 60-х годов, а также ценители брендов Converse и Endicott Johnson могли бы по достоинству оценить эти обувные шедевры.

Не вся обувь сохранилась в хорошем состоянии, подошва многих изделий стала жесткой. Мужчине предложили открыть музей, и он обещал подумать над этой идеей. А как бы вы распорядились таким наследством?