20+ собак, которые выросли до огромных размеров, но всё так же хотят к хозяину на ручки

Наверное, те люди, которые заводят собак крупных пород, считают, что четвероногий друг должен быть только большим. И хотя владельцы огромных псов сталкиваются с некоторыми проблемами, характерными для этих нежных гигантов, они получают гораздо больше любви и тепла. Ведь все эти мастифы и немецкие доги вряд ли осознают, насколько они велики, и точно так же, как их маленькие собратья, мечтают только об одном — залезть к хозяину на ручки, чтобы он почесал за ушком.

Мы в AdMe.ru никогда не перестанем изумляться, насколько же большими могут быть эти лучшие друзья человека. И сколько в них обаяния и преданности!

Это Шалфей: наполовину ньюфаундленд, наполовину сенбернар

«Вот моя „болонка“. Его зовут Лось»

«А это наша 84-килограммовая комнатная собачка и моя мама»

Этот малыш ростом с человека и весит 122 кг

«Надеюсь, она перестала расти»

«Вот какого щенка я встретил сегодня»

«Это анатолийская овчарка (кангал), весит 90,5 кг»

«Когда Сэм плюхается на диван, слышен звук, будто автомобиль врезается в дом».

«Когда заходит бабушка, моя собака ведет себя как болонка»

«У меня живет песик — смесь кангала и бурбуля. Весит 75 кг. Он мог бы отбиться от волка. Ему сейчас 9 лет. Он самый лучший»

Это Майло, ему всего лишь 8 месяцев

«Мой рост 1,83 м. А это мой английский мастиф Джордж. Ему 2,5 года, но для меня он все еще щенок»

Это Бруно, пес породы фландрский бувье. Весит 72 кг

«Я (мой вес 115,5 кг) и моя двухлетняя среднеазиатская овчарка»

«Английский мастиф моей тети»

«Наш годовалый малыш»

Люди всегда удивляются, когда встречают этого добряка. К слову, он весит 104 кг

«Нашему зверюге (103 кг) сегодня 7 лет»

«Просто хочу показать вам своего малыша»

Даже огромные псы мечтают стать маленькими комнатными собачками и полежать на руках у хозяина

«Я сидела рядом со своим парнем, и Сардженту это не понравилось. Он решил влезть между нами»

Этот диван теперь его. Танк весит 118 кг