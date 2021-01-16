20+ собак, которые выросли до огромных размеров, но всё так же хотят к хозяину на ручки
Наверное, те люди, которые заводят собак крупных пород, считают, что четвероногий друг должен быть только большим. И хотя владельцы огромных псов сталкиваются с некоторыми проблемами, характерными для этих нежных гигантов, они получают гораздо больше любви и тепла. Ведь все эти мастифы и немецкие доги вряд ли осознают, насколько они велики, и точно так же, как их маленькие собратья, мечтают только об одном — залезть к хозяину на ручки, чтобы он почесал за ушком.
Мы в AdMe.ru никогда не перестанем изумляться, насколько же большими могут быть эти лучшие друзья человека. И сколько в них обаяния и преданности!
Это Шалфей: наполовину ньюфаундленд, наполовину сенбернар
«Вот моя „болонка“. Его зовут Лось»
«А это наша 84-килограммовая комнатная собачка и моя мама»
Этот малыш ростом с человека и весит 122 кг
«Надеюсь, она перестала расти»
«Вот какого щенка я встретил сегодня»
«Это анатолийская овчарка (кангал), весит 90,5 кг»
«Когда Сэм плюхается на диван, слышен звук, будто автомобиль врезается в дом».
«Когда заходит бабушка, моя собака ведет себя как болонка»
«У меня живет песик — смесь кангала и бурбуля. Весит 75 кг. Он мог бы отбиться от волка. Ему сейчас 9 лет. Он самый лучший»
Это Майло, ему всего лишь 8 месяцев
«Мой рост 1,83 м. А это мой английский мастиф Джордж. Ему 2,5 года, но для меня он все еще щенок»
Это Бруно, пес породы фландрский бувье. Весит 72 кг
«Я (мой вес 115,5 кг) и моя двухлетняя среднеазиатская овчарка»
«Английский мастиф моей тети»
«Наш годовалый малыш»
Люди всегда удивляются, когда встречают этого добряка. К слову, он весит 104 кг
«Нашему зверюге (103 кг) сегодня 7 лет»
«Просто хочу показать вам своего малыша»
Даже огромные псы мечтают стать маленькими комнатными собачками и полежать на руках у хозяина
«Я сидела рядом со своим парнем, и Сардженту это не понравилось. Он решил влезть между нами»
Этот диван теперь его. Танк весит 118 кг
А вы решились бы завести такого гиганта?
Фото на превью JChilly12 / reddit