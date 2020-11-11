19 СМС-переписок, которые доказывают, что папы — это люди с пикантным чувством юмора
Говорят, что с мамой спокойнее, а с папой интереснее. Что ж, в этом есть весомая доля правды: именно отцы обладают особым чувством юмора и, как никто другой, умеют действовать нестандартно. Но главное, с ними всегда нужно быть начеку, ведь они прямолинейны примерно настолько же, насколько и хитры, поэтому легко и ловко могут обвести вокруг пальца.
Мы в AdMe.ru просто обожаем читать о всяческих семейных перипетиях, особенно в формате коротких, но хлестких СМС-переписок, поэтому не удержались и собрали свежую порцию эдаких фирменных отцовских шуточек.
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Нам кажется, что в каждой семье есть подборка излюбленных историй, которые часто ностальгически припоминают члены семьи. Есть ли что-нибудь связанное с отцом, что запомнилось вам больше всего?