19 СМС-переписок, которые доказывают, что папы — это люди с пикантным чувством юмора

Говорят, что с мамой спокойнее, а с папой интереснее. Что ж, в этом есть весомая доля правды: именно отцы обладают особым чувством юмора и, как никто другой, умеют действовать нестандартно. Но главное, с ними всегда нужно быть начеку, ведь они прямолинейны примерно настолько же, насколько и хитры, поэтому легко и ловко могут обвести вокруг пальца.