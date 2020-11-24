19 питомцев, которые рассмешили своих хозяев до слез

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Как известно, регулярные игры и прогулки с домашними животными не только положительно сказываются на здоровье человека, но еще и приносят радость. Ведь питомцы, особенно собаки, постоянно что-нибудь такое отчебучивают, что хоть стой, хоть падай. То уснут в неестественной позе, то на горящую лампочку уставятся.

Пользователи интернета часто делятся чудачествами своих домашних животных, и мы в AdMe.ru выбрали некоторые свежие фотографии. Дневная порция смеха на сегодня обеспечена.

«Она оставалась в таком положении несколько минут, а потом медленно соскользнула!»

«Он терпеливо ждет, пока ему откроют дверь... А мы ее перенесли во время ремонта»

«Купил игрушку моему песику. Когда он ее поднял, планеты выровнялись для этой идеальной фотографии»

«Я прогнала его со своих коленок, и вот как он себя повел»

«Моя собака засовывает свою челюсть в дыру в мяче, когда мы гуляем в парке»

«Моя кошка пытается пить воду»

«Она думала, что сможет так достать до молока»

«Кажется, ей не нравится внутри будки»

«Так она смотрит на меня, когда я целый день играю в видеоигры»

«Моя любимый мячик! Как же я тебя люблю!»

Когда ты устал, но на твоей кровати не прибрано

Так вот для чего придуманы подстаканники!

«Сегодня в Корее было достаточно жарко»

«При сборке комплекта собаки обязательно следуйте инструкциям, чтобы избежать подобных катастроф»

«Моя собака сидит как человек»

«Это моя собака Элла на солнце»

«Не ожидал, что он так сделает»

«Так, сяду-ка я здесь. Тут вполне удобно»

Кажется, он видел что-то ужасное. И не может забыть это...