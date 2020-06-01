19 фото, которые доказывают, что у молодых мам есть особая суперсила

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Кого из нас родители не уговаривали завести ребенка, чтобы они наконец уже смогли понянчить внуков? Как правило, в качестве главного аргумента «за» родные приводят ту уникальную связь, которая возникает между мамой и малышом, особенный опыт и годы счастья. Возможно, все потому, что у нас есть своего рода предохранитель, который отсекает плохие воспоминания. Но почти никто не уточняет, что материнство — это не только радуга и бабочки. Но и каждодневный труд, хронический недосып, горы грязных подгузников и полное отсутствие личного пространства.

Мы в AdMe.ru уверены, что важно показывать не только парадную сторону материнства, но и то, что обычно остается за кадром фотосессий для инстаграма. И в этом деле у нас есть минимум 19 союзников.

«Жена кормит грудью нашего новорожденного малыша, пока готовится к защите докторской»

«Так выглядит мой обед и обед моего ребенка»

«Слева слип для 6-месячного малыша, справа — до 3 месяцев. Оба одной марки и оба абсолютно одинаковые. Ну почему у детской одежды нет нормальных размеров?»

«Пока инстабогини постят фоточки, как с прической и макияжем гуляют с 3 детьми, я стою по колено в хламе. Но я скажу всем, кто по уши в проблемах: мы справимся»

«И вот я стою на кухне, уплетаю смесь для печенья прямо из тюбика и вижу совсем не то, что представляла себе, когда люди говорили о радостях материнства»

«Муж нашел меня, когда я пряталась от детей в ванной: со спущенными штанами, запихивая в рот мороженое со вкусом печенья»

«Когда у вас близнецы и вы просто хотите хотя бы немного подремать, вы надеетесь, что они хоть в чем-то из этого уснут»

«Если вы не уверены в том, какую коляску купить, знайте: в эту отлично помещается большая пицца!»

«Так выглядела наша детская на 39-й неделе моей беременности»

«Так выглядит детская 5-месячного малыша»

«О чем вообще думал тот, кто придумал эти пластиковые штуковины?»

«Если папа может сидеть с ребенком и играть в игры, то и мама может кормить грудью и рубиться на компе»

«Когда вы хотите спокойно принять ванну, но у вас есть ребенок, который только научился ходить»

«Только что достала это из стиральной машины... Людям просто необходимо спать»

«Стыдно, но так как проблема насущная, то признаюсь: я просто взял и помыл тут детскую бутылочку. Вот она, неприглядная сторона родительства»

«Да-а-а-а, растите, мои хорошие! Наконец-то волосы после родов перестали выпадать, я еще никогда так не радовалась растущим на мне волосам»

«Я впала в депрессию после родов. Сегодня просто сидела и плакала, пока годовалая дочка не заметила и не принесла мне в утешение все любимые игрушки. Она — мой ангелочек»

«Когда ребенок рыдал прямо на тебе»

Когда сознание от усталости переключается в энергосберегающий режим, на передний план выходят рефлексы

А как начиналось ваше родительство? Можете ли вы сказать, что первые месяцы были легкими?